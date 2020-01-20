Mách bạn cách loại sạch độc tố, giúp măng khô giòn sần sật, không hề bị đắng

Nấu gì hôm nay 20/01/2020 05:00

Chỉ cần thuộc lòng cách khử độc tố trong măng khô này bạn sẽ có ngay phần nguyên liệu an toàn, thơm ngon cho những bữa ăn ngày Tết.

Tết đến xuân về, nồi măng khô hầm giò heo chính là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách khử độc tố trong măng khô, giúp món ăn giòn sần sật, trắng tinh lại an toàn cho sức khỏe.

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Hãy mở nắp khi luộc măng để độc tố bay hơi ra bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Cách loại bỏ độc tố trong măng khô

Măng khô sau khi mua về bạn đừng chỉ rửa qua loa rồi chế biến ngay. Trước tiên, bạn cần rửa măng thật sạch, sau đấy ngâm măng trong nước ấm hoặc nước vo gạo qua đêm, cứ cách khoảng 6 tiếng lại thay nước một lần.

Cách làm này không chỉ giúp măng nhả hết độc tố bên trong mà còn giúp măng nở bung, có màu trắng đẹp mắt.

Đặc biệt, khi luộc măng, bạn cần đổ nước ngập măng, sau đấy luộc ít nhất 2 lần, mỗi làn nửa tiếng hoặc đến khi thấy măng có màu trắng mới vớt ra, rửa lại với nước sạch.

Bạn chớ dại đậy kín nắp khi luộc. Thay vào đấy, hãy mở nắp để độc tố bay hơi ra bên ngoài.

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Măng khô ngon là loại có màu vàng nâu nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn măng khô ngon

- Nếu thấy măng đã bị mốc bạn hãy vứt ngay, đừng vì tiếc của mà cố dùng kẻo có thể bị ngộ độc thực phẩm, đe dọa sức khỏe.

- Măng khô ngon là loại có màu vàng nâu nhạt, đường vân dày. Đặc  biệt, nếu bạn có thể dùng tay bẻ gãy, ngửi thấy có mùi măng khô đặc trưng thì đấy chính là phần măng ngon.

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Nước hầm trong vắt, măng trắng giòn chính là món ăn hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm măng khô nấu giò heo

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 cái giò heo.

- 300gr măng khô.

- 200gr xương heo.

- Hành lá, rau mùi, ớt trái.

-Gia vị: muối, đường, hạt nêm, tiêu và hành củ.

Các bước thực hiện:

- Măng sau khi đã sơ chế thì thái miếng vừa ăn, sau đấy mang xào với chút muối, nước mắm cho ngấm gia vị.

- Chân giò rửa sạch với chút rượu trắng, sau đấy chần qua nước sôi để khử mùi hôi rồi cho vào nồi hầm cùng xương.

- Sau khi xương và móng giò đã mềm, bạn cho măng khô đã xào vào hầm cùng thêm khoảng 20 phút thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

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Món măng khô hầm giò heo là món canh ngon không thể thiếu ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Múc măng hầm giò heo ra tô, rắc thêm chút hành lá, rau mùi và ớt trái thái nhỏ lên trên thì bạn đã có ngay món ngon ngày Tết không thể chê vào đâu được.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên.

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