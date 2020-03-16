Khi xào mì, đổ mì trực tiếp vào chảo là sai, thêm 2 bước này đảm bảo có ngay món mì xào dai ngon

Thay vì đổ ngay mì vào chảo như thông thường, bạn hãy học ngay cách xào mì ngon dưới đây để có được thành phẩm dai ngon, sợi mì không hề bị dính vào nhau.

Chỉ cần áp dụng cách xào mì ngon này, bạn sẽ có ngay món ăn cực phẩm, hấp dẫn mà chẳng cần tốn quá nhiều công sức.

Cách làm mì xào ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm món ngon với mì cho 2 người ăn, bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu dưới đây.

- 300g mì gạo.

- 200g xúc xích.

- Vài quả đậu hà lan.

- 2 tép tỏi.

Gia vị: Dầu ô liu, nước tương, muối, hạt tiêu, dầu ăn.

Các công đoạn sơ chế vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mì xào ngon

- Xúc xích thái hạt lựu. Đậu hà lan rửa sạch với nước muối, sau đấy thái chéo để khi xào dễ thấm đều gia vị. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

- Cho nước vào nồi, thêm chút muồi và dầu ăn vào. Chờ nước sôi thì thả mì vào dùng đũa khuấy nhẹ. Việc cho dầu vào nước luộc sẽ giúp mì không bị dính vào nhau, muối sẽ giúp mì đậm vị hơn.

- Cho thêm một bát nước vào, tiếp tục đun đến khi sôi lại thì tắt bếp, vớt mì ra ngâm vào thau nước lạnh ngay để mì không bị nhão, nát. Sau đấy, bạn vớt mì ra, để ráo.

- Cho mì vào tô, trộn với nước tương, dầu ô liu và chút hạt tiêu.

Đảo nhẹ tay giúp sợi mì không bị gãy - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, chờ dầu nóng thì cho xúc xích vào xào, cho thêm tỏi vào xào cho thơm rồi trút đậu hà lan vào xào cùng. Nêm chút muối cho vừa ăn.

- Cho mì đã luộc vào, dùng đũa đảo đều để mì thấm gia vị và nêm nếm lại lần nữa thì tắt bếp.

Thành phẩm

Chúc bạn thành công - Ảnh minh họa: Internet

Trút mì ra đĩa, thêm chút hành lá thái nhỏ và rắc chút tiêu lên trên thì bạn đã có món ngon dễ làm, ngon đến khó cưỡng.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

Thơm ngon lạ miệng với món bánh mì thanh long ruột đỏ Bánh mì thanh long là món bánh ngon mà lạ miệng, nếu bạn cũng ưa chuộng món bánh này thì đừng bỏ qua cách làm bánh mì thanh long ruột đỏ dưới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-xao-mi-do-mi-truc-tiep-vao-chao-la-sai-them-2-buoc-nay-dam-bao-co-ngay-mon-mi-xao-dai-ngon-353908.html