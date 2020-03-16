Hãy cùng chúng tôi vào bếp để học cách nấu cháo tổ yến vừa đầy đủ dinh dưỡng, vừa thơm ngon dưới đây.

Tổ yến là thực phẩm rất nổi tiếng về hàm lượng dinh dưỡng , có thể chế biến thành các món ăn hấp dẫn như chè tổ yến hạt sen, tổ yến chưng đường phèn, gà hầm tổ yến…

Để nấu món cháo ngon này, bạn cần có các nguyên liệu sau:

- Thịt lợn xay: 100g.

- Gạo nếp và gạo tẻ trộn chung: 1 chén.

- Nước lọc: 100ml.

- Các loại gia vị: dầu ăn, dầu mè, rượu trắng, gừng, mắm, muối, bột ngọt, nước tương.

Tổ yến sào đã tinh chế là nguyên liệu chính của món cháo tổ yến - Ảnh minh họa: Internet

Các bước chế biến cháo tổ yến

- Đầu tiên, bạn vo sạch gạo, để ráo nước rồi rang sơ qua trước khi nấu cháo để gạo thơm và ngon hơn.

- Sau đó, bắc chảo lên bếp nóng, cho dầu ăn vào rồi phi hành tỏi cho thơm, cho thịt xay vào xào cùng, nêm nếm các loại gia vị cho vừa miệng.

- Làm sạch tổ yến. Tiếp đến bạn đem chưng cách thủy trong khoảng 30 phút. Lưu ý, nên chưng tổ yến trong một bát sứ có nắp đậy.

Chưng tổ yến cách thủy trong khoảng 30 phút - Ảnh minh họa: Internet

- Cuối cùng, cho gạo vào nồi, đổ nước vào và đun với lửa vừa. Khi cháo đủ độ nhừ, bạn cho thịt và tổ yến vào nấu thêm khoảng 10 phút. Thêm các loại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Như vậy, chỉ qua những bước chế biến đơn giản như trên, bạn đã có cháo tổ yến cực kì tốt cho sức khỏe. Cháo tổ yến dùng khi nóng là ngon nhất.

Thành quả là cháo tổ yến rất tốt cho những người bị ốm, trẻ em và những người cao tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người đang điều trị bệnh, các bác sĩ khuyến cáo nên dùng cháo tổ yến sau khi uống thuốc khoảng 2 giờ đồng hồ. Như vậy mới có thể phát huy hết giá trị của tổ yến mà lại không hạn chế tác dụng của thuốc.

Hơn nữa, ngoài thịt lợn xay, bạn có thể nấu cháo tổ yến cùng thịt gà. Cháo tổ yến nấu cùng thịt gà cũng rất thơm ngon, bổ dưỡng, thích hợp với cả người già, trẻ nhỏ, người đang bị bệnh.

Chúc bạn thành công với cách nấu cháo tổ yến đầy đủ dinh dưỡng để chăm sóc gia đình mình.