Cách làm chè dưỡng nhan tuyết yến, hạt chia thơm ngon và bổ dưỡng ngay tại nhà

Tên gọi đã nói lên tất cả, dưỡng nhan sắc cho các chị em. Phụ nữ có một làn da khỏe mạnh hồng hào căng tràn sức sống thì luôn tươi trẻ. Lão hóa không chừa sót một ai, bước qua tuổi 30 làn da chúng ta thiếu hụt collagen trầm trọng và chè dưỡng nhan chứa đầy đủ collagen cần thiết cho cơ thể. Trong khi bạn chăm sóc da bằng mọi cách để kéo dài thanh xuân như tập thể dục đều dặn, ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và chăm sóc da bằng mỹ phẩm, massage thì chè dưỡng nhan lại hỗ trợ bạn với hiệu quả không thể ngờ.

Chè dưỡng nhan còn có một tên gọi khác là chè cung đình. Không phải tự nhiên mà cách nấu chè dưỡng nhan lại được ưa chuộng đến thế. Một món ăn làm đẹp cho chị em phụ nữ bắt nguồn từ cung đình, có thể nói là giá trị “sanh chảnh” nhưng giá thành lại cực kỳ rẻ. Đó chính là lý do món chè được ưa chuộng và biến tấu với nhiều nguyên liệu khác nhau. Nói đến nguyên liệu, để ra được một món chè cực chuẩn thì khâu lựa chọn không thể lơ là. Trong bài viết hôm nay xin chia sẻ với chị em bí kíp tuyển chọn nguyên liệu chuẩn cũng như công dụng tuyệt vời của món chè thần thánh này nhé!

Cách làm chè dưỡng nhan được không ít người quan tâm. Loại chè này được xem như là món tổ yến ngon có tác dụng làm đẹp chế biến từ nhiều nguyên liệu giàu dinh dưỡng như nhựa đào, tuyết liên tử, táo đỏ, kỳ tử, long nhãn,…

Chè dưỡng nhan tuyết yến là món ăn vặt thường ngày được nhiều chị em phụ nữ yêu thích giúp làm đẹp da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng chè dưỡng nhan tuyết đã xuất hiện từ rất lâu về trước, có nguồn gốc từ Trung Hoa. Đây là món ăn ngon cao quý thường được dâng lên cho những cung tần trong cung vì nguyên liệu khó tìm và nhiều công dụng thần kỳ. Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ đã dùng món chè này như một cách làm đẹp da, giữ dáng tại nhà.

Nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan

Nguyên liệu chuẩn bị

Trước khi học cách làm chè dưỡng nhan, người nấu cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu bao gồm:

100 gram tuyết liên tử

100 gram nhựa đào

100 gram táo đỏ

100 gram long nhãn Hương Chi

100 gram tuyết yến

500 gram kỷ tử

50 gram đường phèn (tùy theo khẩu vị của từng người mà có thể điều chỉnh tăng, giảm khác nhau)

2 lá dứa tươi

Ngoài ra còn có thêm một số nguyên liệu khác như hạt chia, quế hoa, saffron, đường phèn mật mía,…

Nguyên liệu quan trọng cần chuẩn bị đầy đủ trước khi bắt đầu nấu món chè dưỡng nhan tuyết yến hạt chia - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của các loại nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan

Trên thực tế, các loại nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan không chỉ công dụng giải nhiệt tốt cho sức khỏe người dùng mà mỗi loại còn có những lợi ích riêng, cụ thể là:

Nhựa đào là nguyên liệu quen thuộc được sử dụng nhiều trong y học Trung Quốc. Đặc biệt là xuất hiện trong các bài thuốc bổ với công dụng làm đẹp giúp da thêm mềm mịn, giảm nếp nhăn, giảm cân và giữ dáng cho chị em phụ nữ. Ngoài ra loại nguyên liệu này còn rất tốt cho phụ nữ sau sinh.

Táo đỏ và kỷ tử là 2 vị thuốc từ thiên nhiên rất giàu collagen thực vật. Chúng có công dụng chống oxy hóa, tái tạo da, bồi bổ tỳ vị và hỗ trợ điều trị chứng suy nhược cơ thể vô cùng hiệu quả.

Long nhãn sấy là một trong những vị thuốc bổ chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu giúp bồi bổ sức khỏe toàn diện. Đặc biệt tốt cho tỳ vị, bồi bổ khí huyết, an thần, chữa mất ngủ và làm đẹp da.

Các nguyên liệu nấu món chè dưỡng nhan tuyết yến có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuyết liên tử (quả của cây bồ kết) khi ngâm trong nước sẽ có màu trắng hơi đục và mùi rất thơm. Đây là loại thực phẩm giàu carbohydrate cùng 7 loại vitamin nên có tác dụng thông mạch và bổ khí huyết.

Kỳ tử là loại quả có hình bầu dục, dài khoảng 0,5 đến 1 cm. Khi khô, da hơi nhăn nheo và có màu đỏ đậm tự nhiên. Loại nguyên liệu này không chỉ có công dụng bổ thận, dưỡng gan mà còn làm đẹp da và lại quá trình lão hóa.

Cách nấu chè dưỡng nhan tuyết yến

Hiện nay có rất nhiều cách làm chè dưỡng nhan. Tuy nhiên bài viết này sẽ hướng dẫn cho người đọc công thức nấu đơn giản và dễ làm nhất. Hãy cùng tham khảo ngay sau đây:

Sơ chế nguyên liệu

Bước 1: Đầu tiên lấy tuyết yến và nhựa đào ngâm vào nước khoảng từ 12 – 15 tiếng đồng hồ. Sau đó cho vào hộp nhựa và bảo quản ngăn mát tủ lạnh hoặc để bên ngoài nếu thời tiết mát mẻ. Khi thấy cả 2 nguyên liệu này nở hết thì đem rửa lại với nước cho sạch cặn.

Lưu ý: Tuyết yến cho ra rổ và xả nhiều lần nước cho đến khi hết mùi chua là được

Tiến hành sơ chế các nguyên liệu đã chuẩn bị trước khi bước vào học cách làm chè dưỡng nhan tuyết yến hạt chia - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Nhựa đào để giòn hơn thì cứ mỗi 5 giờ đồng hồ lại bỏ ra và tách hết phần nhựa đào đã nở. Sau đó cho ra rá, không nên ngâm nhựa đào quá lâu sẽ mềm và hơi nhợt.

Bước 3: Tuyết liên tử ngâm trước khi nấu khoảng 2 giờ đồng hồ và dùng cả nước ngâm khi nấu chè.

Bước 4: Táo đỏ đem thái lát mỏng vừa ăn

Công thức nấu chè dưỡng nhan tuyết yến

Bước 1: Sau khi đã sơ chế xong các loại nguyên liệu, cho 1 lít nước vào nồi. Tiếp đến là đường phèn, long nhãn, táo đỏ đun sôi trong khoảng 10 – 15 phút.

Bước 2: Khi nước đã sôi cho tiếp lá dứa (nếu có), tuyết yến, nhựa đào và tuyết liên tử vào đun tiếp khoảng 10 phút. Tuy nhiên không nên đun tuyết yến quá lâu vì nguyên liệu này dễ tan trong nước và mất đi độ giòn tự nhiên

Bước 3: Sau khi tắt bếp, cho kỷ tử và hạt chia vào khuấy đều tay. Sau đó đậy nắp nồi khoảng 10 phút rồi mở ra để nguội. Bảo quản chè trong ngăn mát tủ lạnh và thưởng thức dần.

Hướng dẫn chi tiết các bước nấu món chè dưỡng nhan tuyết yến đơn giản và nhanh chóng ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè dưỡng nhan ngon

Nguyên liệu:

- 1 nắm nhựa đào.

- 1 nắm tuyết yến.

- 1 nắm hạt bồ mễ.

- Táo đỏ.

- Long nhãn khô Hưng Yên (bao nhiêu tuỳ thích).

- Lá dứa (nếu có).

- Đường phèn

Thực hiện:

- Lấy 3 cái tô cho 3 loại nhựa đào, tuyết yến, hạt bồ mễ bỏ vô riêng từng tô, đổ nước đầy tô ngâm qua đêm ít nhất 12 tiếng cho nở hoàn toàn. (Hạt bồ mễ thì mềm nhanh).

- Nhựa đào rất nhiều bụi dơ nên ngâm xong phải ngồi lọc rửa lại hơi mất thời gian. Cực nhất là khâu này thôi. 2 loại kia thì khá sạch chỉ cần đổ bỏ nước ngâm xả qua rây.

- Táo đỏ và nhãn cũng chia ra tô chế nướng ấm ngâm mềm.

- Bắc nồi nước lên (khoảng 700ml nước tuỳ bạn thích ăn lỏng hay đặc). Cho táo vô nấu trước. Chờ sôi cho nhãn vô. Để sôi lần nữa hớt bọt rồi cho 1 vá đường phèn vào (bạn ăn ngọt thì cho thêm nha). Cuối cùng cho combo 3 loại kia vô. Nấu sôi hớt bọt tắt liền.

- Để chè nguội hẳn rồi hãy bỏ tủ lạnh nhé. Cách nấu chè dưỡng nhan khá đơn giản để thực hiện.



Bên cạnh đó, để biến tấu cho món ăn đỡ nhàm chán và thêm phần hấp dẫn, bạn nên thử cách nấu chè dưỡng nhan hạt chia để đổi vị nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè dưỡng nhan hạt chia

Nguyên liệu:

- Tuyết yến: 10gr

- Nhựa đào: 10gr

- Tuyết liên tử: 20gr

- Long nhãn: 100g

- Hạt kỷ tử: 20gr

- Hạt chia: 10gr

- Táo tàu: 100gr

- Đường phèn: 300gr

- Nước: ½ lít

Thực hiện:

- Ngâm 10gr Tuyết yến và 10gr Nhựa đào trong nước lọc qua một đêm, khoảng 12-13 tiếng, cho nở mềm. Mang đi rửa lại với nước, đãi sạch cát, bụi, và tạp chất. Rửa sạch 100gr long nhãn, 20gr hạt kỷ tử, 20gr tuyết liên tử, loại bỏ sạch cát, và bụi bẩn. Để ráo nước. Rửa sạch 100gr táo tàu, để ráo nước. Khía vài đường trên quả táo, giúp khi nấu, táo sẽ ra dưỡng chất làm phần nước chè ngọt và thanh mát.

- Cho 1.5 lít nước lọc vào nồi, cho 10 nhựa đào đã ngâm mềm vào nấu trong 10 phút. Tiếp theo cho tuyết yến và 300gr đường phèn, 100gr táo đỏ vào đun thêm 5 phút. Cho 10gr hạt chia và 20gr kỷ tử vào ly nước ấm, khuấy tan rồi đổ vào nồi, nấu thêm 5 phút nữa. Nước sôi tắt bếp.

- Để chè dưỡng nhan hạt chia nguội. Có thể bỏ ra chén hoặc chiết vào chai. Chè dưỡng nhan hạt chia ngon nhất khi dùng lạnh. Đây là món ăn bổ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là bổ sung collagen, tốt cho sắc đẹp của chị em phụ nữ.

Cách nấu chè dưỡng nhan làm đẹp của cung tần mỹ nữ

Thay vì uống collagen với giá cả khá đắt đỏ thì học cách nấu chè dưỡng nhan sẽ giảm được rất nhiều chi phí cho việc chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ giúp ngăn ngừa nếp nhăn, kiểm soát cân nặng, .... Ngoài ra, chè dưỡng nhan còn là liều thuốc bổ quý giá cho cả gia đình bạn. Tuy nhiên cần lưu ý phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 1 tuổi và những người đang có vấn đề về tiêu hóa không nên dùng bởi một số thành phần của chè không thích hợp để sử dụng cho các đối tượng này.

Nên mua nguyên liệu nấu chè dưỡng nhan ở đâu là tốt nhất?

Chè dưỡng nhan ngày càng trở nên thành một món ăn vặt không thể thiếu của nhiều người. Chính vì thế mà không khó để tìm mua món ăn này trên khắp đường phố với mọi giá thành khác nhau.

Tuy nhiên, một số người lại không yên tâm với chất lượng và thường chọn mua nguyên liệu về nhà để nấu. Thế nhưng nguyên liệu cũng có thể kém chất lượng nếu bạn không có kinh nghiệm nhìn mặt hàng cũng như mua tại các cửa hàng không uy tín.

Để tránh không bị nhầm lẫn người dùng nên đến các cửa hàng thuốc Đông Y để chọn nguyên liệu. Hoặc cũng có thể mua nguyên set tại cửa hàng Beemart. Đây là một trong những địa chỉ chuyên bán các đồ làm bánh hay đồ dùng bếp nổi tiếng khá chất lượng.

Người dùng nên tìm kiếm đại lý hay cửa hàng bán nguyên liệu nấu chè uy tín để tránh mua phải hàng nhái, kém chất lượng - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi nấu chè dưỡng nhan tuyết yến

Khi ngâm tuyết yến nên cho vào bát tô thật to với nước lọc. Vì tuyết yến ngậm nước nên nở ra rất nhanh và nhiều. Sau khi ngâm tuyết yến có thể chưng như tổ yến cùng với đường phèn, táo đỏ, kỷ tử hoặc hạt chia,…

Các nguyên liệu như tuyết liên tử, bách hợp khô, hạt sen, nhựa đào nên cho vào trước. Tuyết yến không nên đun lâu vì nó nhanh tan, tốt nhất nên cho vào khoảng từ 1 – 2 phút thì bỏ đường phèn vào khuấy đều rồi tắt bếp. Không nên cho đường phèn vào trước các nguyên liệu trên, sẽ làm nguyên liệu lâu mềm và hơi tanh.

Kỷ tử, táo và long nhãn khi đun lâu sẽ bị nồng. Đặc biệt đun lâu làm táo đỏ và long nhãn chín nhừ rất khó ăn. Tốt nhất là sau khi tắt bếp thì mới cho Táo đỏ, Long nhãn và Kỷ tử vào khuấy đều lên. Đợi sau khoảng 60 phút thì thưởng thức, lúc đó chè cũng ấm vừa và táo, nhãn vẫn giữ được mùi vị thơm ngon nguyên vẹn.

Chè dưỡng nhan tuyết yến hạt chia ăn ngon hơn khi lạnh.

Bài viết trên đã chia sẻ cách làm chè dưỡng nhan chi tiết và đơn giản nhất. Do đó, mọi người có thể tham khảo và áp dụng để nấu cho người thân ăn giải nhiệt vào những ngày thời tiết nắng nóng.