Top 3 cách làm chè chuối ngon khó cưỡng ngay tại nhà

Trước khi học cách làm chè chuối chưng hãy cùng tìm hiểu sơ qua về món ăn hấp dẫn này. Chè chuối là món ăn vặt quen thuộc của người dân miền Nam, gắn liền với bao kỷ niệm thời thơ ấu của không ít người.

Người nấu cần chuẩn bị đầy đủ tất cả các nguyên liệu sau đây:

Món ăn mang nét dung dị của người dân Nam Bộ với nguyên liệu nấu chè vô cùng đơn giản, dễ kiếm ở quanh nhà như nải chuối chín, trái dừa khô,… Ăn chén chè không chỉ thưởng thức hương vị thơm ngon của miếng chuối mà còn cảm nhận sự hòa quyện hoàn hảo của các nguyên liệu với nhau khiến cho người ăn có cơ hội thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi không quên.

5 trái chuối sứ chín

250 gram khoai lang (có thể dùng khoai đỏ hoặc khoai tím)

200ml nước cốt dừa

50 gram bột bang

Vừng rang vàng

1 kg đường cát trắng

1 nắm lá nếp

Cơm dừa nạo

Người nấu cần chuẩn bị đầy đủ tất cả các nguyên liệu trên để thực hiện cách làm chè chuối chưng khoai lang ngon đúng điệu - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè chuối chưng khoai lang vô cùng đơn giản và dễ làm. Chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn chi tiết ngay dưới đây:

Bước 1: Đầu tiên bóc vỏ chuối và cắt khoanh tròn dày khoảng 0,5 - 0,7cm. Nếu chuối to có thể bổ đôi rồi cắt thành từng miếng xéo. Sau đó ướp chuối với 1 thìa rượu gạo. Một cách khác nữa đó là rải đều một lớp chuối, thêm một lớp gia vị rồi lại cho một lớp chuối xen kẽ để chuối không bị nát.

Bước 2: Tiếp đến cho dừa xay cùng nước, trộn đều và lấy nước cốt dừa.

Bước 3: Bắc nồi nước dừa nấu sôi, sau đó cho thêm vào một ít đường cùng lá nếp. Khi nước sôi lần nữa cho khoai lang vào nồi nấu cho chín nhừ

Bước 4: Chờ đến khi khoai lang mềm thì cho chuối và bột báng đã luộc vào nấu cùng.

Bước 5: Trước khi tắt bếp cho phần nước cốt dừa vào khuấy đều và để sôi thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp. Khi ăn múc chè chuối ra chén và rắc ít vừng rang vàng lên trên để thưởng thức.

Hướng dẫn chi tiết cách nấu món chè chuối chưng khoai lang vô cùng đơn giản và nhanh chóng ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè chuối chưng khoai mì

Thêm một cách làm chè chuối với biến tấu mới lạ nhưng không kém phần hấp dẫn và thơm ngon đó là chè chuối chưng khoai mì. Nguyên liệu cần có cho món ăn này bao gồm:

6 trái chuối sứ chín

2 củ khoai mì

1kg đường cát trắng

200ml nước cốt dừa

5 gram bột khoai + 5 gram bột báng

10 gram chén đậu phộng rang

1 nắm lá nếp

Cách làm chè chuối chưng khoai mì cũng tương tự như chè chuối chưng khoai lang, cụ thể là:

Bước 1: Khoai mì sau khi bóc vỏ đem luộc chín và để nguội

Bước 2: Tiếp theo luộc riêng bột khoai và bột bang. Sau đó xả lại lần nữa với nước lạnh và để riêng.

Bước 3: Tiến hành nấu nồi nước đường cùng một ít lá nếp. Chờ đến khi nước đường sôi thì cho chuối vào để nấu chín. Trong quá trình nấu nhớ vớt bỏ bọt thường xuyên

Món chè chuối chưng khoai mì là món ăn vặt khoái khẩu được nhiều người ưa thích - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Tiếp đến cho thêm khoai mì vào và nấu tiếp khoảng 15 phút trước khi cho bột khoai, bột báng vào.

Bước 5: Đợi khi chè gần chín cho phần nước cốt dừa vào khuấy đều và nấu thêm 5 phút trước khi tắt bếp. Khi ăn múc chè ra chén nhỏ và rắc lên trên một ít đậu phộng rang.

Cách nấu chè chuối bột báng

Nguyên liệu nấu món chè chuối bột báng gồm có:

10 trái chuối sứ

10 gram đậu phộng rang chín

10 gram bột báng

200 ml nước cốt dừa

1 thìa muối + 1kg đường cát trắng

20 gram bột năng/bột bắp

1 ít dừa bào sợi

Nguyên liệu cần có để nấu món chè chuối chưng khoai mì ngay tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu chè chuối kết hợp với bột báng là món ăn thơm ngon được nhiều người ưa thích. Đặc biệt cách làm vô cùng đơn giản và không tốn quá nhiều thời gian. Hãy cùng bổ sung vào sổ tay nấu ăn của mình cách chế biến món ăn này:

Bước 1: Đầu tiên lột bỏ vỏ chuối và thái thành từng khoanh tròn cho vừa ăn. Tiếp theo ướp chuối với một ít đường và một ít muối để trong khoảng 15 – 20 phút cho chuối ngấm đều các gia vị

Bước 2: Tiếp theo bột báng đem rửa sạch và ngâm với nước lạnh ít nhất là 20 phút để hạt nở ra là được. Sau đó vớt ra rổ để ráo nước.

Bước 3: Tiến hành đổ hết nước cốt dừa cùng 1 chén nước lọc vào nồi và đun với lửa nhỏ cho sôi. Sau đó cho hết tất cả các phần chuối đã ướp trước đó vào. Lưu ý nên đun với lửa nhỏ để chuối chín đều và mềm hơn.

Bước 4: Khi thấy chuối đã chín đều thì cho bột báng vào đảo nhẹ tay để chuối không bị nát. Tiếp tục đun cho đến khi bột báng dần chuyển sang màu trắng trong rồi cho đường vào nêm nếm đường theo khẩu vị ăn của từng người.

Bước 5: Tiếp đến cho ½ nước cốt dừa còn lại vào nồi chè và khuấy nhẹ tay. Cuối cùng pha thêm một ít bột năng hoặc bột bắp với nước rồi từ từ cho vào nồi. Nhớ khuấy liên tục cho đến khi thấy hỗn hợp trở nên sền sệt.

Bước 6: Khi thưởng thức chè múc ra chén cho ít đậu phộng rang lên trên cùng dừa bào sợi mỏng. Có thể dùng nóng hoặc cho thêm đá tùy theo sở thích của mỗi người.

Thưởng thức chèn chè chưng bột báng cùng bạn bè và người thân những ngày hè nóng bức - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi nấu chè chuối

Nước cốt dừa khá béo nên nếu không thích ăn béo người nấu có thể thay thế bằng nước đường.

Món chè chuối nên thưởng thức khi còn nóng sẽ ngon hơn là ăn nguội hay ăn với đá.

Chè chuối ngon nhất khi nấu không quá đặc hay quá loãng

Khi chọn chuối nấu cần chọn những quả chín đều, có độ dai nhẹ nhưng không bị nát. Đặc biệt nếu không sử dụng chuối sứ thì trong công đoạn sơ chế nên ngâm chuối lâu hơn trong nước muối để khử hoàn toàn vị chát.

Nên mua những loại khoai lang ruột vàng, khoai lang tím hay khoai lang trắng để tạo màu sắc đẹp mắt cho món chè chuối.

Trong quá trình nấu có thể cho thêm một ít bột năng khuấy đều với nước và cho vào cùng với chuối để tạo độ sánh, hơi sệt cho nước chè.

Khi luộc khoai có thể cho thêm một ít lá nếp để tăng hương thơm cho món chè.

Nếu nấu chè chuối để ăn nóng thì nên nêm nếm đường cho vừa khẩu vị. Ngược lại khi ăn lạnh nên nêm ngọt hơn để ăn đá chè sẽ vừa vị hơn.

Chè chuối là món chè có tính mát và rất bổ dưỡng nên nó phù hợp với hầu hết mọi đối tượng. Trừ những người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn món này.

Phần chè còn lại có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần trong khoảng thời gian 3 - 4 ngày trở lại để đảm bảo độ thơm ngon.

Bài viết trên đã chia sẻ cho người đọc cách làm chè chuối ngon và hấp dẫn không thua kém gì ngoài hàng. Do đó, mọi người có thể tham khảo và áp dụng ngay tại nhà để cùng nhau thưởng thức.