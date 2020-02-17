Cải thảo mang nấu thế này có ngay bữa tối đủ chất, không hề dầu mỡ cho cả nhà

Thay vì mang xào hay luộc, bạn chỉ cần học cách làm cải thảo cuộn nấm xốt dầu hào dưới đây để đổi vị cho thực đơn của gia đình mình nhé.

- Một ít bột năng.

Gia vị: Nước tương, dầu hào, muối.

Các bước thực hiện món hấp ngon này

Cách làm cải thảo cuộn nấm sốt dầu hào

Chần qua nước sôi để các nguyên liệu mềm, dễ cuốn - Ảnh minh họa: Internet

- Cải thảo tách rời từng bẹ, rửa sạch, để ráo. Nấm kim châm cắt bỏ phần rễ, rửa lại với chút nước muồi rồi cho cả nấm và cải thảo vào nồi nước sôi luộc chín, vớt ra.

- Cà rốt gọt bỏ phần vỏ, thái sợi thật nhỏ rồi luộc chín và vớt ra, để ráo nước.

- Trải lá cải thảo lên thớt, cho nấm kim châm và cà rốt vào làm nhân rồi cuộn lại như cuộn chả giò.

Chờ đến khi nước xốt sền sệt thì tắt bếp - Ảnh minh họa: Internet

- Sau khi đã cuộn hết nguyên liệu, bạn cho chúng vào đĩa rồi đặt vào xửng hấp trong khoảng 10 phút thì nhấc ra.

Làm nước sốt dầu hào

- Lấy một cái nồi, sau đấy cho nước lọc, bột năng, dầu hào và nước tương vào khuấy đều đến khi bột tan hoàn toàn thì bắc lên bếp nấu cho phần nước xốt sền sệt là được.

Trút phần nước xốt dầu hào lên trên đĩa cải thảo hấp thì bạn đã có ngay món cải thảo hấp nấm sốt dầu hào thơm ngon.

Ăn kèm với cơm nóng sẽ rất thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Chỉ cần rắc thêm chút hành thái nhỏ lên trên thì món ăn sẽ cuốn hút, hấp dẫn hơn. Với món chay ngon này, bạn ăn kèm cơm nóng sẽ rất hợp.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!