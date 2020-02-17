Cải thảo mang nấu thế này có ngay bữa tối đủ chất, không hề dầu mỡ cho cả nhà

Với cách làm cải thảo cuộn nấm xốt dầu hào mềm ngọt, thanh tao này bạn sẽ có ngay bữa cơm tối đầy dinh dưỡng, thơm ngon cho cả nhà.
- Quên rán đi, đậu phụ mang nấu món canh này vừa thanh mát lại chẳng sợ tăng cân
- Đừng xào, thịt bò mang nấu thế này vừa lạ miệng lại giòn sần sật, ai ăn cũng khen
Thay vì mang xào hay luộc, bạn chỉ cần học cách làm cải thảo cuộn nấm xốt dầu hào dưới đây để đổi vị cho thực đơn của gia đình mình nhé.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
- 1 cây cải thảo.
- 1 gói nấm kim châm.
- 1 củ cà rốt.
- Một ít bột năng.
Gia vị: Nước tương, dầu hào, muối.
Các bước thực hiện món hấp ngon này
Cách làm cải thảo cuộn nấm sốt dầu hào
- Cải thảo tách rời từng bẹ, rửa sạch, để ráo. Nấm kim châm cắt bỏ phần rễ, rửa lại với chút nước muồi rồi cho cả nấm và cải thảo vào nồi nước sôi luộc chín, vớt ra.
- Cà rốt gọt bỏ phần vỏ, thái sợi thật nhỏ rồi luộc chín và vớt ra, để ráo nước.
- Trải lá cải thảo lên thớt, cho nấm kim châm và cà rốt vào làm nhân rồi cuộn lại như cuộn chả giò.
- Sau khi đã cuộn hết nguyên liệu, bạn cho chúng vào đĩa rồi đặt vào xửng hấp trong khoảng 10 phút thì nhấc ra.
Làm nước sốt dầu hào
- Lấy một cái nồi, sau đấy cho nước lọc, bột năng, dầu hào và nước tương vào khuấy đều đến khi bột tan hoàn toàn thì bắc lên bếp nấu cho phần nước xốt sền sệt là được.
Trút phần nước xốt dầu hào lên trên đĩa cải thảo hấp thì bạn đã có ngay món cải thảo hấp nấm sốt dầu hào thơm ngon.
Thành phẩm
Chỉ cần rắc thêm chút hành thái nhỏ lên trên thì món ăn sẽ cuốn hút, hấp dẫn hơn. Với món chay ngon này, bạn ăn kèm cơm nóng sẽ rất hợp.
Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!