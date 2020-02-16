Quên rán đi, đậu phụ mang nấu món canh này vừa thanh mát lại chẳng sợ tăng cân

Nấu gì hôm nay 16/02/2020 19:29

Những ngày bận rộn, thay vì phải vắt óc suy nghĩ tối nay ăn gì bạn chỉ cần dắt túi cách làm canh cải nấu hàu đậu phụ để cả nhà xì xụp, vừa ngon vừa lạ miệng.

Với cách làm canh cải nấu hàu đậu phụ dưới đây bạn sẽ có ngay món canh ngon, thanh nhiệt cơ thể, dễ ăn lại không lo tăng cân.

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Món canh ngon miệng, thanh mát cho bữa cơm thêm đầm ấm - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 bìa đậu phụ.

-10 con hàu.

- Vài cây cải.

- Một nhúm giá đỗ.

- Vài lát gừng, gốc hành

Gia vị: Muối, hạt tiêu, dầu ăn.

Các bước thực hiện

Để có món ngon với đậu phụ này, bạn cần thực hiện những bước sơ chế dưới đây.

- Đậu phụ rửa với nước nhẹ nhàng, sau đấy thái miếng vừa ăn.

- Cải rửa sạch, để ráo rồi thái khúc khoảng 3cm là vừa.

- Giá đỗ rửa sạch, để ráo.

- Hàu tách lấy phần thịt, cho vào bát.

- Gừng và gốc hành thái sợi.

Cách làm canh cải nấu hàu đậu phụ

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Chần qua với nước sôi sẽ giúp loại bỏ tạp chất có trong đậu phụ - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, sau đấy cho thêm nước và trút đậu phụ đã thái vào đun sôi với lửa nhỏ trong 2 phút rồi chắt bỏ nước, tắt bếp.

- Cho một cái chảo khác lên bếp, đun sôi dầu rồi thêm gừng, hành đã thái sợi vào xào cho dậy mùi thì trút giá đỗ vào đảo đều tay.

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Món canh xanh mát, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

- Thêm lượng nước phù hợp vào chảo rồi đun sôi. Cuối cùng, chỉ cần trút phần đậu phụ đã luộc sơ, rau cải và hàu vào rồi nêm nếm gia vị thì bạn đã có ngay món canh ngon miệng.

Thành phẩm

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Những ngày bận rộn, đây chính là lựa chọn hoàn hảo cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Múc canh ra tô, cho thêm chút hạt tiêu lên trên thì bạn đã có thể thưởng thức món canh nóng hổi bên gia đình.

Chúc bạn thành công với  món ngon dễ làm này!

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