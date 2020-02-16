Quên rán đi, đậu phụ mang nấu món canh này vừa thanh mát lại chẳng sợ tăng cân

Những ngày bận rộn, thay vì phải vắt óc suy nghĩ tối nay ăn gì bạn chỉ cần dắt túi cách làm canh cải nấu hàu đậu phụ để cả nhà xì xụp, vừa ngon vừa lạ miệng.
- Đừng hấp, ngao mang xào với thứ này mới là cực phẩm!
- Muốn dưa chuột để được lâu lại giòn ngon sần sật, bạn chỉ cần để nguyên quả rồi làm thế này!
Với cách làm canh cải nấu hàu đậu phụ dưới đây bạn sẽ có ngay món canh ngon, thanh nhiệt cơ thể, dễ ăn lại không lo tăng cân.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- 2 bìa đậu phụ.
-10 con hàu.
- Vài cây cải.
- Một nhúm giá đỗ.
- Vài lát gừng, gốc hành
Gia vị: Muối, hạt tiêu, dầu ăn.
Các bước thực hiện
Để có món ngon với đậu phụ này, bạn cần thực hiện những bước sơ chế dưới đây.
- Đậu phụ rửa với nước nhẹ nhàng, sau đấy thái miếng vừa ăn.
- Cải rửa sạch, để ráo rồi thái khúc khoảng 3cm là vừa.
- Giá đỗ rửa sạch, để ráo.
- Hàu tách lấy phần thịt, cho vào bát.
- Gừng và gốc hành thái sợi.
Cách làm canh cải nấu hàu đậu phụ
- Bắc chảo lên bếp, sau đấy cho thêm nước và trút đậu phụ đã thái vào đun sôi với lửa nhỏ trong 2 phút rồi chắt bỏ nước, tắt bếp.
- Cho một cái chảo khác lên bếp, đun sôi dầu rồi thêm gừng, hành đã thái sợi vào xào cho dậy mùi thì trút giá đỗ vào đảo đều tay.
- Thêm lượng nước phù hợp vào chảo rồi đun sôi. Cuối cùng, chỉ cần trút phần đậu phụ đã luộc sơ, rau cải và hàu vào rồi nêm nếm gia vị thì bạn đã có ngay món canh ngon miệng.
Thành phẩm
Múc canh ra tô, cho thêm chút hạt tiêu lên trên thì bạn đã có thể thưởng thức món canh nóng hổi bên gia đình.
Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!