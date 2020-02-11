Muốn dưa chuột để được lâu lại giòn ngon sần sật, bạn chỉ cần để nguyên quả rồi làm thế này!

Với cách làm dưa chuột muối nguyên quả vô cùng đơn giản này bạn vừa có món ngon chống ngán hiệu quả, lại có thể đào thải độc tố trong cơ thể cho cả nhà.

Chỉ cần để nguyên quả và áp dụng cách làm dưa chuột muối này bạn sẽ để được rất lâu lại có ngay món ăn kèm ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Với cách làm dưa chuột muối này, bạn sẽ có ngay món ăn giải ngán hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Với cách muối dưa ngon này, bạn chỉ cần vài nguyên liện rẻ tiền, dễ kiếm dưới đây.

Dưa càng tươi món ăn càng giòn ngon - Ảnh minh họa: Internet

- 1 kg dưa chuột bao tử.

- 2 củ tỏi, 2 củ hành khô.

- 1 củ gừng, vài quả ớt tươi.

- 1 lọ thủy tinh để muối dưa

- Gia vị: Muối, đường, giấm.

Các bước thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

- Lọ thủy tinh rửa sạch để ráo.

- Chuẩn bị một thau nước, cho thêm chút muối vào hòa tan. Sau đấy, bạn cho dưa chuột bao tử vào ngâm trong khoảng 15 phút để loại bỏ bụi bẩn. Tiếp đến, bạn chỉ cần rửa lại với nước cho sạch rồi để ráo.

- Tỏi, hành khô bóc vỏ thái lát. Gừng cạo sạch vỏ, thái lát mỏng. Ớt bỏ phần cuống, rửa sạch và thái lát, bỏ phần hạt.

Tiến hành muối dưa chuột

Đặt lọ dưa ở nơi thoáng mát 3 ngày thì đã có thể dùng được - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy một cái thau, sau đấy hòa tan 3 thìa muối, 3 thìa giấm, 1 thìa đường và 800ml nước ấm vào khuấy cho tan đều. Tiếp đến, bạn cho hành, tỏi, ớt, gừng đã sơ chế vào.

- Khi dưa chuột bao tử đã ráo, bạn xếp dưa vào lọ rồi đổ phần nước để muối dưa đã pha vào lọ.

- Đậy kín nắp, đặt lọ dưa ở nơi thoáng mát khoảng 3 ngày thì bạn đã có ngay món dưa muối chua chua, giòn sần sật, ăn mãi không chán.

Món ăn đơn giản nhưng cực hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

Tuyệt chiêu giúp món mực xào giòn sần sật, không bị chảy nước, hết sạch mùi hôi khó chịu! Mực xào là món ăn được rất nhiều người yêu thích, thế nhưng, cách làm mực xào ớt chuông thơm lừng, loại sạch mùi tanh thì không phải ai cũng biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muon-dua-chuot-de-duoc-lau-lai-gion-ngon-san-sat-ban-chi-can-de-nguyen-qua-roi-lam-the-nay-350613.html