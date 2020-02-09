Muốn thịt bò xào mềm thơm, không hề bị dai, hết hẳn mùi hôi bạn đừng quên cho thứ này khi ướp

Mẹo vặt trong bếp 09/02/2020 00:48

Thịt bò xào không hề khó, thế nhưng mẹo xào thịt bò ngon mềm, không bị dai lại khử sạch mùi hôi thì không phải ai cũng biết.

Muốn biết mẹo xào thịt bò ngon, không bị cứng, chai và hôi chị em đừng quên thêm thứ gia vị vô cùng quen thuộc này khi tẩm ướp nhé.

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Nếu thấy miếng thịt có màu tươi sáng, có độ đàn hồi khi nhấn vào, thớ thịt nhỏ mềm thì đấy chính là phần thịt ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn thịt bò ngon

Muốn có món ngon với thịt bò, trước tiên, bạn cần chuẩn bị được nguyên liệu phù hợp với món ăn định chế biến. Với món thịt bò xào, bạn nên chọn phần thịt bắp, vừa mềm thơm nhưng không hề bị dai hay bở.

Khi chọn thịt bò, nếu thấy miếng thịt có màu tươi sáng, có độ đàn hồi khi nhấn vào, thớ thịt nhỏ mềm thì đấy chính là phần thịt ngon.

Ngược lại, nếu thịt có màu đỏ sẫm, ngửi thử có mùi hôi và bị dính khi ấn vào thì bạn nên tránh xa bởi đấy là thịt bò đã để lâu ngày, không còn tươi ngon.

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Khi ướp thịt bò bạn đừng quên cho vào vài thìa dầu ăn - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo ướp thịt bò đúng cách

Một trong những mẹo tẩm ướp gia vị ngon chính là khi ướp thịt bò bạn đừng quên cho vào vài thìa dầu ăn rồi dùng đũa trộn đều lên, ướp trong 30 phút. Dầu ăn sẽ giúp thịt không bị chảy nướng, bóng đẹp và mềm hơn hẳn.

Khi ướp thịt bò, bạn không nên cho nước mắm, bởi nước mắm sẽ khiến thịt bị dai, cứng và chai khi nấu. Thay vì dùng nước mắm, bạn có thể thay thế bằng nước tương. Vừa giúp thịt dậy mùi thơm, nước tương còn khiến món thịt bò xào mềm ngọt.

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Nếu chín quá kỹ thịt bò sẽ bị dai, kém ngon - Ảnh minh họa: Internet

Khi xào thịt bò, bạn nên xào với lửa lớn, đảo đều tay và canh lúc thịt vừa chín tới tắt bếp ngay. Bởi nếu chín quá kỹ thịt bò sẽ bị dai, kém ngon.

Nếu làm món bò xào rau củ, bạn nên xào thịt bò riêng. Chờ khi rau củ gần chín mới trút thịt bò đã xào vào rồi nêm nếm gia vị, chờ đến khi món ăn chín thì tắt bếp, múc ra đĩa và thưởng thức.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

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