Không phải muối, đây mới là thứ gia vị giúp thịt bò mềm thơm, không hề bị dai

Chẳng cần nồi áp suất hay bí quyết cao siêu, chỉ cần thêm 1 thìa gia vị này vào nồi thì bạn đã sở hữu mẹo hầm thịt bò nhanh mềm, đảm bảo ngon như nhà hàng.
- Hãy thêm bước này khi rán để cá vàng ruộm, giòn tan, đánh bay mùi tanh
- Khi hấp cua, đặt cua ngửa hay úp bụng, nhiều người làm sai khiến món ăn vừa tanh lại nhạt nhẽo
Là thực phẩm bổ dưỡng, dễ ăn nên thịt bò được khá nhiều gia đình ưa chuộng. Với nguyên liệu này, bạn có thể chế biến vô số món ngon với thịt bò.
Vậy nhưng, không ít chị em than thở rằng thịt bò hầm tự nấu ở nhà thường cứng, dai, không mềm mại như ở ngoài hàng.
Dưới đây chính là mẹo hầm thịt bò nhanh mềm, ngon như ngoài hàng cực ít người biết. Chị em hãy dắt túi ngay để có thể trổ tài, khiến thịt bò bị dai chỉ còn là quá khứ.
Các bước thực hiện
- Thịt bò sau khi mua về bạn mang rửa với nước muối có chút gừng đập dập để máu thừa trong thịt được loại bỏ hoàn toàn. Công đoạn này sẽ giúp thịt không bị hôi, mang lại hương thơm hấp dẫn.
- Chờ thịt ráo thì thái thành những miếng vuông vừa ăn rồi cho vào nồi.
- Bạn nên cho nước nóng vào nồi thịt bò hầm, bởi nước nóng sẽ giúp giữ được dinh dưỡng của thực phẩm này hiệu quả hơn.
- Sau đấy, bạn chỉ cần cho 1 thìa đường nào nồi rồi đậy nắp, hầm như bình thường. Đường sẽ giúp xơ của thịt mềm ra, nhờ thế mà món ăn không hề bị dai, cứng.
- Hầm trong khoảng 40 phút thì bạn đã có ngay món thịt bò hầm mềm ngon như ý.
Chúc bạn thành công với bí quyết nấu ăn trên!