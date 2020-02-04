Không phải muối, đây mới là thứ gia vị giúp thịt bò mềm thơm, không hề bị dai

Mẹo vặt trong bếp 04/02/2020 05:00

Chẳng cần nồi áp suất hay bí quyết cao siêu, chỉ cần thêm 1 thìa gia vị này vào nồi thì bạn đã sở hữu mẹo hầm thịt bò nhanh mềm, đảm bảo ngon như nhà hàng.

Là thực phẩm bổ dưỡng, dễ ăn nên thịt bò được khá nhiều gia đình ưa chuộng. Với nguyên liệu này, bạn có thể chế biến vô số món ngon với thịt bò.

Vậy nhưng, không ít chị em than thở rằng thịt bò hầm tự nấu ở nhà thường cứng, dai, không mềm mại như ở ngoài hàng.

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Có rất nhiều món ngon với thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây chính là mẹo hầm thịt bò nhanh mềm, ngon như ngoài hàng cực ít người biết. Chị em hãy dắt túi ngay để có thể trổ tài, khiến thịt bò bị dai chỉ còn là quá khứ.

Các bước thực hiện

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Muốn khử mùi hôi của thịt bò bạn hãy rửa với muối và gừng - Ảnh minh họa: Internet

- Thịt bò sau khi mua về bạn mang rửa với nước muối có chút gừng đập dập để máu thừa trong thịt được loại bỏ hoàn toàn. Công đoạn này sẽ giúp thịt không bị hôi, mang lại hương thơm hấp dẫn.

- Chờ thịt ráo thì thái thành những miếng vuông vừa ăn rồi cho vào nồi.

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Nước nóng sẽ giúp giữ được dinh dưỡng của thịt bò - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn nên cho nước nóng vào nồi thịt bò hầm, bởi nước nóng sẽ giúp giữ được dinh dưỡng của thực phẩm này hiệu quả hơn.

- Sau đấy, bạn chỉ cần cho 1 thìa đường nào nồi rồi đậy nắp, hầm như bình thường. Đường sẽ giúp xơ của thịt mềm ra, nhờ thế mà món ăn không hề bị dai, cứng.

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Chẳng cần nồi áp suất món bò hầm cũng mềm ngon như ý - Ảnh minh họa: Internet

- Hầm trong khoảng 40 phút thì bạn đã có ngay món thịt bò hầm mềm ngon như ý.

Chúc bạn thành công với bí quyết nấu ăn trên!

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