Hãy thêm bước này khi rán để cá vàng ruộm, giòn tan, đánh bay mùi tanh

Nấu gì hôm nay 02/02/2020 05:00

Chỉ cần thêm bước này bạn đã nắm trong tay mẹo rán cá ngon, đảm bảo dù là cá gì cũng vàng ruộm, giòn tan và không hề bị dính chảo hay bể nát.

Muốn có món cá rán giòn tan, ngoài vàng bên trong vẫn ngọt thơm bạn đừng bỏ qua mẹo rán cá ngon được đầu bếp lâu năm tiết lộ này.

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Cá rán giòn tan, vàng ruộm - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần nghĩ đến đĩa cá rán vàng ruộm, bên ngoài giòn tan, bên trong vẫn mềm ngọt hấp dẫn chấm cùng bát nước mắm chua ngọt thì ai cũng thèm thuồng. Hoặc trước khi kho cá, chỉ cần rán cá rồi mới kho thì bạn sẽ có ngay món ngon với cá tuyệt hảo.

Dù làm món cá rán hay rán cá trước khi kho thì bạn cũng phải biết cách rán cá ngon để không làm ảnh hưởng đến hương vị, hình thức của món ăn.

Muốn có những miếng cá rán giòn ngon, không dính chảo bạn chỉ cần tẩm bột miếng cá trước khi rán là được.

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Chỉ cần tẩm bột trước khi rán thì cá sẽ không dính chảo - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo rán cá ngon

- Cá mua về rửa sạch với chút rượu trắng, gừng đập dập để khử sạch mùi tanh. Sau đấy, bạn rửa lại với nước rồi để ráo.

- Cho tinh bột ra tô lớn, sau đấy lấy khăn giấy thấm khô bề mặt cá rồi lăn cá lên tinh bột nhẹ nhàng. Bạn có thể dùng tay thoa đều tinh bột lên khắp mình cá để đảm bảo cá được phủ kín với một lớp bột mỏng. Như thế thì khi rán cá sẽ không bị dính chảo.

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu vào đun nóng rồi thả cá vào rán với lửa vừa. Nếu rán với lửa nhỏ thì sẽ khiến món cá bị ngậm quá nhiều dầu, không giòn. Nếu rán với lửa quá lớn sẽ khiến da cá bị cháy xém nhưng bên trong thịt cá lại chưa chín.

- Khi cá đã vàng đều hai mặt, bạn chỉ cần gắp ra giấy thấm dầu rồi xếp vào đĩa thì đã có ngay món cá rán giòn ngon, thơm nức mũi và không hề bị tanh.

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Cá sau khi rán có thể mang kho hoặc sốt đều ngon - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

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