Muốn sườn hầm vừa thơm lại mềm, nước dùng trong vắt chị em đừng bỏ qua bước này khi sơ chế!

Nếu bỏ qua mẹo hầm sườn ngon này, chị em đừng trách vì sao nồi nước dùng lại đục ngầu, có mùi hôi, làm hỏng cả món ăn.

Dù vụng đến mấy bạn cũng sẽ có ngay nồi sườn heo hầm thơm mềm, không hề có mùi hôi với mẹo hầm sườn ngon cực hiếm người biết này. Sườn heo là nguyên liệu khá phổ biến trong thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet Có rất nhiều món ngon với sườn heo, bạn có thể làm sườn xào chua ngọt, canh sườn hầm hay bún mọc sườn đều ngon miệng.

Khi nấu sườn, chúng ta sẽ không quên hớt bọt để đảm bảo nước dùng trong, không bị đục lợn cợn và khử mùi hôi đặc trưng. Thế nhưng, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để có được món sườn hầm hoàn hảo nếu bạn bỏ qua bước này khi sơ chế nguyên liệu. Muốn có nồi sườn hầm ngon, bạn đừng bỏ qua những bước dưới đây.

Rửa sườn với muối, rượu trắng và gừng để khử mùi - Ảnh minh họa: Internet - Sườn heo mua về rửa sạch với nước, sau đấy thêm chút muối, rượu trắng và một củ gừng đập dập vào chà xát để loại bỏ máu thừa, chất bẩn bám bên ngoài. - Sau đấy, bạn đổ chút giấm lên toàn bộ bề mặt sườn và dùng tay trộn đều để giấm có thể giúp khử mùi hôi sườn heo hiệu quả. - Tiếp đến, bạn cho một ít nước ấm vào, dùng tay bóp đều để tống hết chất bẩn còn sót lại bên trong ra ngoài. Bạn không nên dùng nước nóng, bởi nước nóng sẽ khiến miếng sườn bị co lại, máu thừa sẽ không thể tiết ra ngoài. Đừng quên hớt bọt để nước dòng trong vắt - Ảnh minh họa: Internet - Sau khi đã sơ chế xong, bạn chỉ cần rửa lại sườn một lần nữa bằng nước sạch rồi cho vào nồi, thêm nước và tiến hành hầm với chút muối, vài củ hành tím nướng, vài lát gừng. Đừng quên hớt bọt khi hầm nhé. Chỉ với những công đoạn vô cùng đơn giản này bạn đã có thể khử sạch mùi hôi của sườn, sở hữu ngay nồi sườn hầm với nước dùng trong vắt, sườn mềm thơm béo ngậy sẵn sàng để chế biến vô số món ngon đãi cả nhà. Bạn đã sở hữu ngay nồi sườn hầm với nước dùng trong vắt, sườn mềm thơm béo ngậy - Ảnh minh họa: Internet Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên.

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