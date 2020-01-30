Đã quá ngán thịt cá ê hề ngày Tết, bạn hãy làm ngay món canh này để giải ngấy cho cả nhà

Để thực hiện món canh dễ nấu này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

Với cách làm canh hến nấu chua vô cùng đơn giản này bạn sẽ có ngay món canh ngon cho cả nhà cùng thưởng thức. Không chỉ đưa cơm, giải ngấy, món ngon dễ làm này còn có hương vị hấp dẫn đến mức ai nếm thử đều gật gù khen ngợi.

- 1 quả khế.

- 1 củ hành tím.

- Rau răm, hành lá.

- Gia vị: Dầu ăn, muối, hạt nêm.

Các bước thực hiện

Hến luộc ngọt lịm, thơm lừng - Ảnh minh họa: Internet

- Hến mua về rửa sạch, sau đấy ngâm trong chậu nước vo gạo với vài quả ớt xắt để hến nhả hết đất cát bên trong ra.

- Vớt hến ra rổ, để ráo rồi cho vào nồi luộc đến khi hến chín, hả miệng thì cho thêm chút muối vào và dùng đũa khuấy đều để thịt hến tách ra khỏi vỏ.

- Vớt hến ra đĩa để riêng. Nhấc nồi nước luộc hến xuống, đổ từ từ vào tô và gạn bỏ phần cặn để không bị lẫn cát.

- Hến sau khi luộc mang rửa lại với nước cho thật sạch, để ráo.

- Cà chua rửa sạch, bổ múi cau.

- Hành tím bóc sạch vỏ, thái nhỏ.

- Hành lá, rau răm rửa sạch, thái nhỏ.

- Khế rửa sạch, bỏ phần riềm rồi thái miếng vừa ăn.

Món canh với những nguyên liệu rẻ tiền nhưng ngon không kém nhà hàng hạng sang - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nồi lên bếp, chờ nồi nóng cho vào vài thìa dầu ăn. Chờ dầu nóng già, bạn cho hành tím đã thái nhỏ vào chảo, đảo đều tay đến khi dậy mùi thơm thì trút hến và chút muối vào đảo đều tay. Khi hến săn lại, thấm gia vị thì trút ra bát.

- Cho thêm vài thìa dầu ăn, trút một nửa cà chua thái múi cau vào xào đến khi cà chua chín mềm thì cho nước luộc hến vào đun sôi. Khi nước sôi thì cho phần cà chua còn lại, khế đã thái nhỏ vào tiếp tục đun đến khi sôi lại thì trút phân hến đã xào vào.

- Nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Thành phẩm

Với vài bước đơn giản bạn đã có ngay món canh hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Múc canh chua nấu hến ra tô, sau đấy cho thêm hành lá rau răm thái nhỏ lên trên thì bạn đã có ngay món ngon dễ làm nhưng cực hấp dẫn.

Chúc bạn thành công với món ngon mỗi ngày này!