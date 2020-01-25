Không cần đồ ăn mặn, mâm cỗ chay ngày Tết vẫn hấp dẫn với những món đặc biệt sau

Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng tham khảo các món chay ngày Tết để làm phong phú, đa dạng thực đơn của gia đình trong những ngày đầu xuân.
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Những món chay ngày Tết nghe có vẻ xa lạ đối với nhiều người vì theo quan niệm lễ Tết phải sửa soạn mâm cao cỗ đầy. Tuy nhiên, các món chay cũng rất hấp dẫn và tốt cho sức khỏe.
1. Đậu hũ kho nấm rơm
Món ăn với sự kết hợp của đậu hũ (đậu phụ) và nấm rơm vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng, ăn không bị ngán như các món chiên dầu khác.
2. Canh nấm rau củ quả
Mâm cỗ mặn bình thường không thể thiếu được các món canh hầm xương, canh hầm gà...thì các món chay ngày Tết cũng bắt buộc phải có 1 - 2 bát canh thanh đạm, dễ ăn.
Canh nấm rau củ quả rất được ưa chuộng bởi vị ngọt của các loại củ quả (su hào, cà rốt, khoai tây...), kết hợp với các loại nấm (nấm rơm, nấm kim châm, nấm hương) đã tạo nên món canh thơm ngon, hấp dẫn.
3. Gỏi cuốn chay
Gỏi sẽ được cuốn với các nguyên liệu chính: miến, mộc nhĩ, nấm hương (nếu có).
4. Rau, củ xào chay
Rau củ quả không chỉ có tác dụng tốt đối với sức khỏe mà nó còn mang đến cho mâm cỗ những màu sắc hấp dẫn, hi vọng một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc.
Nếu rau củ quả luộc đã quá quen thuộc thì món rau củ quả chay sẽ cho bạn món ăn có hương vị đậm đà dễ ăn hơn, cách chế biến cũng rất đơn giản.
5. Giò chay
Mâm cỗ ngày lễ, Tết không thể thiếu được món giò, vì vậy món chay ngày Tết cũng bắt buộc phải có món giò chay.
Nguyên liệu để làm được món giò chay là đậu phụ non.
6. Bánh trôi, bánh chay
Ý nghĩa của món bánh trôi, bánh chay là cầu an đển cho gia chủ, ông bà khỏe mạnh, con cháu ngoan ngoãn.
Thông thường, món bánh trôi, bánh chay có nhân ngọt (đậu xanh) thì mâm cỗ mặn hay mâm cỗ chay đều được.
Món chay ngày Tết cũng rất hấp dẫn và đa dạng, ăn chay giúp bạn thanh lọc cơ thể, tác dụng tốt đối với sức khỏe.
Chúc bạn có những ngày nghỉ Tết vui khỏe bên gia đình với những món ngon dễ làm trên.