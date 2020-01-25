Không cần đồ ăn mặn, mâm cỗ chay ngày Tết vẫn hấp dẫn với những món đặc biệt sau

Nấu gì hôm nay 25/01/2020 05:00

Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng tham khảo các món chay ngày Tết để làm phong phú, đa dạng thực đơn của gia đình trong những ngày đầu xuân.

Những món chay ngày Tết nghe có vẻ xa lạ đối với nhiều người vì theo quan niệm lễ Tết phải sửa soạn mâm cao cỗ đầy. Tuy nhiên, các món chay cũng rất hấp dẫn và tốt cho sức khỏe.

1. Đậu hũ kho nấm rơm

Món ăn với sự kết hợp của đậu hũ (đậu phụ) và nấm rơm vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng, ăn không bị ngán như các món chiên dầu khác.

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Đậu hũ kho nấm rơm ăn không bị ngán - Ảnh minh họa: Internet

2. Canh nấm rau củ quả

Mâm cỗ mặn bình thường không thể thiếu được các món canh hầm xương, canh hầm gà...thì các món chay ngày Tết cũng bắt buộc phải có 1 - 2 bát canh thanh đạm, dễ ăn.

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Canh nấm rau củ dễ ăn - Ảnh minh họa: Internet

Canh nấm rau củ quả rất được ưa chuộng bởi vị ngọt của các loại củ quả (su hào, cà rốt, khoai tây...), kết hợp với các loại nấm (nấm rơm, nấm kim châm, nấm hương) đã tạo nên món canh thơm ngon, hấp dẫn.

3. Gỏi cuốn chay

Gỏi sẽ được cuốn với các nguyên liệu chính: miến, mộc nhĩ, nấm hương (nếu có).

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  Gỏi cuốn chay với nguyên liệu từ mộc nhĩ và miến - Ảnh minh họa: Internet

4. Rau, củ xào chay

Rau củ quả không chỉ có tác dụng tốt đối với sức khỏe mà nó còn mang đến cho mâm cỗ những màu sắc hấp dẫn, hi vọng một năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc.

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Rau củ xào chay nhiều màu sắc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu rau củ quả luộc đã quá quen thuộc thì món rau củ quả chay sẽ cho bạn món ăn có hương vị đậm đà dễ ăn hơn, cách chế biến cũng rất đơn giản.

5. Giò chay

Mâm cỗ ngày lễ, Tết không thể thiếu được món giò, vì vậy món chay ngày Tết cũng bắt buộc phải có món giò chay.

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Món ăn không thể thiếu vào dịp Tết - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu để làm được món giò chay là đậu phụ non.

6. Bánh trôi, bánh chay

Ý nghĩa của món bánh trôi, bánh chay là cầu an đển cho gia chủ, ông bà khỏe mạnh, con cháu ngoan ngoãn. 

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Bánh trôi đoàn viên gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, món bánh trôi, bánh chay có nhân ngọt (đậu xanh) thì mâm cỗ mặn hay mâm cỗ chay đều được.

Món chay ngày Tết cũng rất hấp dẫn và đa dạng, ăn chay giúp bạn thanh lọc cơ thể, tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Chúc bạn có những ngày nghỉ Tết vui khỏe bên gia đình với những món ngon dễ làm trên.

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Bí quyết nấu mì Ý chay thơm ngon không thể chối từ

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