Hướng dẫn cách nấu xôi dừa hạt sen cúng gia tiên ngày Tết

Nấu gì hôm nay 24/01/2020 20:22

Trong mâm lễ cúng gia tiên ngày Tết không thể thiếu được món xôi, thay vì nấu các loại xôi ngũ sắc, bạn hãy thử cách nấu xôi dừa hạt sen thơm ngon, mới lạ này.

Xôi là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền, thay vì nấu xôi trắng hoặc xôi ngũ sắc đã quá quen thuộc, các mẹ hãy thử cách nấu xôi dừa hạt sen để đổi vị cho gia đình, đảm bảo ai cũng sẽ thích.

Nguyên liệu chuẩn bị

- 500 gram gạo nếp ngon.

- 300 gram hạt sen đã bóc vỏ.

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Hạt sen đã bóc vỏ - Ảnh minh họa: Internet

- 200 gram dừa nạo.

- 200ml nước cốt dừa. 

- Gia vị: muối, đường, dầu ăn.

Cách nấu xôi dừa hạt sen

Để nấu món xôi ngon này bạn cần thực hiện các bước dưới đây.

Bước 1: Ngâm gạo nếp với nước và để qua đêm (khoảng 6 - 8 tiếng thì gạo mới nở), sau đó vo gạo một lần nữa với nước rồi vớt ra rổ để ráo nước.

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Ngâm gạo nếp qua đêm - Ảnh minh họa: Internet

- Trộn gạo với một chút muối và xóc đều (bí quyết này để khi nấu món xôi sẽ có vị đậm đà hơn).

Bước 2: Ngâm hạt sen với nước khoảng 4 - 5 tiếng cho nở, sau đó bỏ hết nhân, tiếp tục rửa sạch lại với nước một lần nữa rồi đem luộc lên.

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Ngâm hạt sen với nước cho nở - Ảnh minh họa: Internet

- Thời gian luộc hạt sen khoảng 1 - 2 tiếng (nếu có nồi áp suất chỉ mất khoảng 40 phút) vì hạt sen rất lâu chín, nếu không chín nhừ sẽ làm ảnh hưởng đến vị ngon của món xôi.

Bước 3: Trộn đều dừa nạo với 2 thìa cafe đường, chờ khoảng 20 phút thì đem sên trong chảo (lưu ý không để lâu quá như làm mứt, chỉ cần sợi dừa trong lại là được).

Bước 4: Đổ nước vào chõ đun sôi (nếu nấu bằng nôi cơm điện thì cũng làm tương tự, bỏ nước vào nồi và cắm điện.

- Trộn đều hỗn hợp hạt sen + gạo nếp + dừa nạo rồi cho vào xửng hấp (lưu ý quét một lớp dầu thật mỏng dưới đáy xửng để xôi ngon hơn). Khi nước sôi thì đặt xửng hấp lên, hấp khoảng 40 - 50 phút là xôi đã chín.

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Món xôi dừa hạt sen thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Khi xôi vừa chín tới, cho thêm nước cốt dừa và múc ra bát hoặc đĩa.

Dám chắc, món xôi dễ làm này sẽ thu phục khẩu vị khó tính nhất. Chúc các mẹ thành công!

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