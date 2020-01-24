Bí quyết muối dưa hành ngon, món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán

Nấu gì hôm nay 24/01/2020 20:31

Dưa hành là món ăn giải ngán trong dịp Tết của mọi nhà. Tuy nhiên, cách muối dưa hành ngon, giòn, không bị khú thì cần phải làm theo công thức dưới đây.

Rất nhiều chị em có tài nghệ nấu nướng giỏi nhưng luôn thất bại mỗi khi muối dưa hành, gặp phải tình trạng khú, không giòn hoặc quá mặn… Sau đây, chúng tôi mời chị em thao khảo cách muối dưa hành cực ngon này, đảm bảo ai ăn cũng khen tấm tắc.

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Muối dưa hành ngon không dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị nguyên liệu

Với món ăn kèm này, bạn chỉ cần những nguyên liệu vô cùng đơn giản, rẻ tiền.

- 400 gram củ hành trắng (hành trắng muối ngon và để được lâu hơn hành tím).

- 300ml giấm ăn (lưu ý phải là giấm, nhiều chị em sử dụng mẻ thay thế là nguyên nhân khiến hành bị khú).

- 200ml nước lọc.

- 70 gram đường.

- 50 gram muối.

- Nước vo gạo.

Cách muối dưa hành ngon

Bước 1: Củ hành sau khi rửa sạch ngâm với nước vo gạo qua đêm.

Bước 2: Hòa 30 gram muối + 100ml nước. Cắt rễ hành, bóc vỏ, ngâm với nước muối 5 phút rồi đổ ra rổ cho ráo nước.

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Ngâm hành đã bóc vỏ vào nước muối - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Nấu nước giấm.

Cho 300ml dấm ăn + 100ml nước + 20 gram muối + 70 gram đường vào nồi đun sôi thì tắt bếp.

Bước 4: Xếp hành vào lọ thủy tinh (lọ nhựa thường bị dính mùi hôi khó rửa hơn lọ thủy tinh), dùng tăm hoặc đũa chèn trên mặt trước, sau đó đổ hỗn hợp vào.

Lưu ý: Nước xâm xấp củ hành là được (không cần đổ ngập hết).

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Ngâm hành trong lọ thủy tinh - Ảnh minh họa: Internet

Bước 5: Bảo quản lọ hành muối ở nơi khô ráo, sau 3 – 7 ngày là ăn vừa ngon (muối lượng hành vừa đủ ăn trong 2 – 3 ngày rồi muối mẻ mới, để lâu sẽ dễ bị chua).

Bữa cơm ngày Tết mà không có bát hành muối thì thật thiếu vị, món ăn đơn giản nhưng lại cứu cánh cho mọi người khi bị ngán đồ ăn chiên dầu, mỡ.

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Dưa hành muối không thể thiếu trong bữa cơm ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Với cách muối dưa ngon trên, chị em sẽ có ngay món ngon ngày Tết đãi cả nhà. 

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