Thịt gà luộc còn thừa sau Tết, làm ngay món ngon này, cả nhà ăn hết veo không chán

Với cách làm bún gà vô cùng đơn giản này bạn sẽ “hồi sinh” thịt gà luộc còn thừa ngày Tết chỉ trong tích tắc, mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải trầm trồ.

Thịt gà luộc còn thừa sau Tết, thay vì mang bóp gỏi bạn hãy nấu ngay món bún này để giải ngán hiệu quả.

Gà luộc thừa sau Tết sẽ được tận dụng để làm bún gà đãi cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Với cách làm bún gà này, bạn có thể hồi sinh thịt gà luộc còn thừa sau Tết một cách ngoạn mục.

- Một con gà luộc.

- 600 gr bún.

- 2 quả trứng gà.

- 200 gr giá đỗ.

- Hồi, quế, thảo quả.

- Ớt, tỏi, chanh.

- Gia vị: Muối, đường, hạt tiêu, nước mắm, tiêu.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Xé thịt gà thành những miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Vì tận dụng thịt gà luộc cúng còn thừa sau Tết nên bạn chỉ cần hấp lại phần thịt gà này. Sau đấy nhấc ra để nguội rồi lọc lấy phần thịt, xé vừa ăn.

- Trứng gà mang luộc với chút muối để dễ bóc vỏ, sau đấy bổ đôi.

- Giá đỗ mang rửa sạch, sau đấy ngâm trong nước pha chút giấm rồi vớt ra, để ráo.

Bước 2: Nấu nước dùng

- Tỏi bóc vỏ, ớt bỏ hạt rồi băm nhỏ, phi thơm rồi cho hoa hồi, thảo quả, quế vào xào đến khi dậy mùi thì cho xương gà đã lọc thịt vào và đổ thêm nước hầm khoảng 1 tiếng. Nêm nếm cho hợp khẩu vị.

- Đừng quên hớt bọt thường xuyên để có được nồi nước dùng trong vắt, ngọt tự nhiên.

Bún gà thanh ngọt, ít dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Trình bày và thưởng thức

- Chần bún qua nước sôi, để ráo rồi cho vào tô.

- Xếp thịt gà xé, trứng gà, giá đỗ lên trên rồi chan nước dùng vào. Rắc thêm chút hạt tiêu, hành lá thái nhỏ và vài lát ớt xắt thì bạn đã có ngay món bún ngon đậm đà.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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