Đừng cho vào tủ lạnh, khoai tây mua về hãy đặt cạnh thứ này, bảo quản cả tháng cũng chẳng hư

Mẹo vặt trong bếp 29/01/2020 12:39

Thay vì cho vào tủ lạnh thì đây mới là cách bảo quản khoai tây khoa học, an toàn nhất, chị em chớ dại bỏ qua kẻo tiếc cả đời.

Chỉ cần thuộc lòng cách bảo quản khoai tây dưới đây, đảm bảo bạn để cả tháng cũng không lo hỏng, cả nhà yên tâm mà ăn.

cach bao quan khoai tay 1
Mẹo bảo quản thực phẩm này sẽ giúp khoai tây giữ nguyên dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng táo để bảo quản khoai tây

Thay vì chỉ cho khoai tây ra rổ, để nơi thoáng mát hay cho vào tủ lạnh thì chỉ cần cho một quả táo vào túi đựng khoai tây thì bạn đã có thể bảo quản được cả tháng.

Chẳng những tránh được tình trạng nảy mầm, mẹo bảo quản thực phẩm này còn giúp khoai tây giữ nguyên dinh dưỡng.

cach bao quan khoai tay 2
 Khoai tây nếu đã mọc mầm chị em đừng dại cắt bỏ phần mầm rồi nấu ăn kẻo rước độc vào người - Ảnh minh họa: Internet

Hãy vứt ngay nếu khoai tây có những dấu hiệu này

- Vỏ chuyển sang màu xanh: Những củ khoai tây có vỏ chuyển sang màu xanh thường là khoai đã để quá lâu ngày, không còn giá trị dinh dưỡng được như khoai tươi.

- Củ khoai mọc mầm: Khoai tây nếu đã mọc mầm chị em đừng dại cắt bỏ phần mầm để nấu ăn mà hãy vứt ngay kẻo rước độc vào người.

- Khoai mềm, da nhăn: Đây là những củ khoai đã để quá lâu, tốt nhất bạn đừng cố ăn kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

cach bao quan khoai tay 3
Sau khi đã gọt vỏ bạn hãy rửa khoai tây với nước có pha chút muối - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khác khi bảo quản khoai tây

- Chớ dại rửa khoai tây trước khi bảo quản bởi sẽ làm chúng bị úng nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

- Bạn nên sử dụng khoai tây ngay sau khi gọt vỏ để khoai không bị thâm đen, kém hấp dẫn.

- Không nên để khoai tây gần các loại trái cây đã chín kẻo chúng sẽ thúc đẩy khoai tây nảy mầm.

- Muốn có món ngon với khoai tây, sau khi đã gọt vỏ bạn hãy rửa khoai tây với nước có pha chút muối để khoai không bị thâm.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên.

Cho 1 thìa này vào nồi, thịt luộc vừa mềm ngọt lại trắng tinh, không hề bị hôi hay thâm đen

Cho 1 thìa này vào nồi, thịt luộc vừa mềm ngọt lại trắng tinh, không hề bị hôi hay thâm đen

Đây chính là cách luộc thịt ngon được đầu bếp nhà hàng 5 sao tiết lộ, giúp miếng thịt trắng tinh, mềm ngọt cực hiếm người biết, chị em hãy trổ tài ngay hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo bảo quản thực phẩm món ngon với khoai tây mẹo nấu ăn hay

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 33 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?