Đừng cho vào tủ lạnh, khoai tây mua về hãy đặt cạnh thứ này, bảo quản cả tháng cũng chẳng hư

Thay vì cho vào tủ lạnh thì đây mới là cách bảo quản khoai tây khoa học, an toàn nhất, chị em chớ dại bỏ qua kẻo tiếc cả đời.

Chỉ cần thuộc lòng cách bảo quản khoai tây dưới đây, đảm bảo bạn để cả tháng cũng không lo hỏng, cả nhà yên tâm mà ăn.

Mẹo bảo quản thực phẩm này sẽ giúp khoai tây giữ nguyên dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng táo để bảo quản khoai tây

Thay vì chỉ cho khoai tây ra rổ, để nơi thoáng mát hay cho vào tủ lạnh thì chỉ cần cho một quả táo vào túi đựng khoai tây thì bạn đã có thể bảo quản được cả tháng.

Chẳng những tránh được tình trạng nảy mầm, mẹo bảo quản thực phẩm này còn giúp khoai tây giữ nguyên dinh dưỡng.

Khoai tây nếu đã mọc mầm chị em đừng dại cắt bỏ phần mầm rồi nấu ăn kẻo rước độc vào người - Ảnh minh họa: Internet

Hãy vứt ngay nếu khoai tây có những dấu hiệu này

- Vỏ chuyển sang màu xanh: Những củ khoai tây có vỏ chuyển sang màu xanh thường là khoai đã để quá lâu ngày, không còn giá trị dinh dưỡng được như khoai tươi.

- Củ khoai mọc mầm: Khoai tây nếu đã mọc mầm chị em đừng dại cắt bỏ phần mầm để nấu ăn mà hãy vứt ngay kẻo rước độc vào người.

- Khoai mềm, da nhăn: Đây là những củ khoai đã để quá lâu, tốt nhất bạn đừng cố ăn kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau khi đã gọt vỏ bạn hãy rửa khoai tây với nước có pha chút muối - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khác khi bảo quản khoai tây

- Chớ dại rửa khoai tây trước khi bảo quản bởi sẽ làm chúng bị úng nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

- Bạn nên sử dụng khoai tây ngay sau khi gọt vỏ để khoai không bị thâm đen, kém hấp dẫn.

- Không nên để khoai tây gần các loại trái cây đã chín kẻo chúng sẽ thúc đẩy khoai tây nảy mầm.

- Muốn có món ngon với khoai tây, sau khi đã gọt vỏ bạn hãy rửa khoai tây với nước có pha chút muối để khoai không bị thâm.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên.

Cho 1 thìa này vào nồi, thịt luộc vừa mềm ngọt lại trắng tinh, không hề bị hôi hay thâm đen Đây chính là cách luộc thịt ngon được đầu bếp nhà hàng 5 sao tiết lộ, giúp miếng thịt trắng tinh, mềm ngọt cực hiếm người biết, chị em hãy trổ tài ngay hôm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-cho-vao-tu-lanh-khoai-tay-mua-ve-hay-dat-canh-thu-nay-bao-quan-ca-thang-cung-chang-hu-349690.html