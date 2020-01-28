Tuyệt chiêu nấu miến không bị nát nhũn, dai thơm khó cưỡng cực hiếm người biết!

Nấu gì hôm nay 28/01/2020 05:00

Với cách làm miến lòng gà này bạn sẽ có ngay thành phẩm với sợi miến dai dai, sần sật, lòng gà thơm lừng, nước dùng ngọt tự nhiên khiến ai ăn cũng khen.

Có rất nhiều món ngon ngày Tết, vậy nhưng, thay vì nấu miến gà như bình thường bạn có thể thử ngay cách làm miến lòng gà này để đổi vị cho cả gia đình.

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Miến lòng gà dai dai, sần sật hấp dẫn thực khách - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 400 gr lòng mề gà, trứng non.

- 500 gr xương gà.

- 200 gr miến khô.

- Vài cái mộc nhĩ.

- Vài cái nấm hương.

- Vài củ hành tím, hành lá, rau mùi.

- Gia vị: Nước mắm, muối, hạt tiêu, dầu ăn.

Cách làm miến lòng gà

Chỉ mất 30 phút bạn đã có ngay món ngon ngày Tết cực hấp dẫn.

Nấu nước dùng

- Xương gà sau khi rửa sạch bạn mang luộc sơ với chút muối để khử mùi hôi và loại sạch chất bẩn. Sau đấy, mang rửa thật sạch rồi ninh xương gà cùng vài củ hành khô đập dập trong khoảng 1 tiếng.

- Vớt xương gà ra, nêm nếm gia vị cho nước dùng vừa miệng.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác

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Ướp lòng gà trong 15 phút để thấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng muối hạt bóp với lòng, mề gà để loại bỏ sạch tạp chất và khử mùi hôi. Sau đấy, rửa lại thật sạch với nước, để ráo. Thái mề gà, gan, lòng, tràng thành từng miếng vừa ăn. Trứng non rửa sạch rồi cho vào cùng.

- Cho ½ thìa café muối, chút tiêu và hành củ băm nhỏ vào trộn đều và ướp trong 15 phút cho ngấm gia vị.

- Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nở rồi rửa sạch, bóp khô nước và thái chỉ.

- Hành lá, rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

- Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ.

- Ngâm miến ngập trong nước đến khi nở mềm thì vớt ra, để ráo nước.

Thực hiện

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Phần nhân xào thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho khoảng 5 thìa café dầu rồi trút hành vào phi thơm. Khi hành đã dậy mùi, bạn cho mộc nhĩ, nấm hương vào xào khoảng 5 phút thì trút lòng gà đã ướp vào đảo nhẹ tay với lửa lớn đến khi lòng chín.

- Nêm nếm gia vị cho vừa ăn thì tắt bếp.

- Nấu nước sôi, sau đấy cho miến vào chần trong khoảng 3 phút. Nếu dùng móng tay bấm vào sợi miến đứt ra là được.

Thành phẩm

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Bạn có thể rắc thêm chút tiêu, ăn kèm với ớt tươi thái lát và vắt chút chanh - Ảnh minh họa: Internet

- Cho miến ra bát, cho phần lòng gà xào lên trên, rắc chút hành lá và rau mùi thái nhỏ vào và chan nước dùng nóng hổi lên thì bạn đã có ngay món ngon với lòng gà dễ làm nhưng cực hấp dẫn.

Bạn có thể rắc thêm chút tiêu, ăn kèm với ớt tươi thái lát và vắt chút chanh vào để tăng thêm hương vị.

Chỉ cần dắt túi cách làm miến lòng gà siêu ngon trên bạn sẽ có ngay món ăn không bị nát nhũn, sợi miến dai mềm, nước dùng trong vắt quyến rũ.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên.

Mực nấu thế này đảm bảo chẳng còn mùi tanh, giòn ngọt trắng tinh, ai ăn cũng mê

Mực nấu thế này đảm bảo chẳng còn mùi tanh, giòn ngọt trắng tinh, ai ăn cũng mê

Chẳng cần kỳ công, chỉ cần học ngay cách làm mực hấp gừng vô cùng đơn giản này bạn sẽ có ngay món ăn thơm lừng, giòn sần sật và không hề bị tanh.

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