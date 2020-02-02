Khi hấp cua, đặt cua ngửa hay úp bụng, nhiều người làm sai khiến món ăn vừa tanh lại nhạt nhẽo

Dưới đây chính là cách hấp cua ngon , chị em nhất định phải nằm lòng.

Đầu bếp lâu năm đã chỉ ra rằng, khi hấp cua rất nhiều chị em nội trợ đã làm sai ngay từ bước đầu tiên, đó chính là đặt sai vị trí nên món ăn mất ngon.

Thế nhưng, phần lớn người nấu lại mắc phải sai lầm khiến cua hấp kém ngọt, không có được hương vị đậm đà như ở ngoài hàng.

Có rất nhiều món ngon với cua cực hấp dẫn mà chị em có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Cua hấp chính là một trong những món ăn đơn giản, tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhất nên được rất nhiều chị em nội trợ yêu thích.

Chính vì sai trong khâu vị trí đặt cua nên bạn sẽ chẳng thể có được món ngon cực phẩm. Dưới đây chính là mẹo nấu ăn hay được đầu bếp lâu năm tiết lộ, chị em chớ dại bỏ qua.

Đặt cua nằm úp khi hấp là sai lầm khiến món ăn mất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách hấp cua ngon

- Cua sau khi mua về mang cọ và rửa sạch đất, bùn còn bám bên ngoài.

- Cho cua vào vỉ hấp. Thông thường người ta sẽ có thói quen đặt phần mai cua ở trên, phần bụng úp xuống dưới. Đây là cách làm sai hoàn toàn. Bởi lẽ, nếu để bụng cua úp xuống dưới xửng hấp thì phần nước gạch bên trong cua sẽ bị chảy ra ngoài trong quá trình hấp.

Thế nên, bạn nên đặt bụng cua ngửa lên trời, mai cua úp xuống vỉ hấp để có thể giữ lại phần nước ngọt bên trong cua lại.

Cho phần bụng ngửa lên trên mới là bước hấp cua đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

- Cho vài lát gừng, rắc chút muối hạt vào rồi đậy nắp, hấp cua trong khoảng 20 phút. Khi thấy mình cua chuyển sang màu đỏ gạch thì cua đã chín. Việc cho gừng và muối hạt vào sẽ giúp khử sạch mùi tanh của cua, giúp món ăn đậm vị, hấp dẫn hơn.

Mẹo nhỏ: Bạn nên hấp cua bằng nước lạnh để cua chín đều, giữ trọn dinh dưỡng và giúp món ăn thêm đậm đà, đẹp mắt.

Cua hấp ngọt thơm, cuốn hút khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, khi hấp cua bạn nên đặt bụng cua ngửa lên trên để có được món ngon với cua cho cả gia đình.

Chúc bạn thành công với bí quyết nấu ăn trên!