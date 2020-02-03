Học ngay cách làm món nộm vừa ngon vừa đẹp, ăn hoài chẳng chán, càng không sợ tăng cân!

Nấu gì hôm nay 03/02/2020 13:00

Với cách làm nộm đu đủ kiểu Thái này bạn sẽ có ngay món ngon với đủ vị chua cay mặn ngọt, chỉ cần nếm thử một miếng sẽ bị “mê hoặc” một đời.

Thay vì làm nộm đu đủ tôm thịt nhàm chán, sao bạn không thử ngay cách làm nộm đu đủ kiểu Thái cực lạ miệng, ăn bao nhiêu cũng không sợ tăng cân này!

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Nộm đu đủ kiểu Thái vừa đẹp mắt lại vô cùng ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món nộm ngon này, bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu vô cùng dễ tìm, rẻ tiền dưới đây.

- Nửa quả đu đủ xanh.

- 1 củ cà rốt nhỏ.

- Vài quả đậu đũa.

- 50gr lạc rang bỏ vỏ.

- Vài quả cà chua bi, nếu là cà chua lớn thì bạn chỉ cần dùng 1 quả là đủ.

- 1 củ tỏi, vài quả ớt, 1 quả chanh.

Gia vị : 4 thìa đường, 2 thìa nước mắm, một ít muối.

Cách thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

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Ngâm trong nước đá sẽ giúp đu đủ giữ được độ giòn - Ảnh minh họa: Internet

- Đu đủ xanh mua về gọt sạch vỏ, bỏ hết hạt rồi bào thành những sợi nhỏ. Bạn nên chọn đu đủ xanh, nếu chọn đu đủ đã ửng chín thì món nộm sẽ không giòn, mất ngon.

- Rửa đu đủ đã bào sợi với nước sạch, sau đấy mang ngâm trong thau nước đá khoảng 30 phút rồi vớt ra, để ráo. Công đoạn này sẽ giúp đu đủ giòn ngon, không bị mềm khi trộn.

- Đậu đũa bỏ phần cuống rồi thái khúc khoảng 5cm, cho vào nồi luộc với chút muối. Khi đậu đũa đã chín, vớt ra bát nước lạnh.

- Cà rốt gọt bỏ vỏ, bào sợi nhỏ.

- Cà chua rửa sạch, bổ làm đôi.

- Tỏi bỏ vỏ băm nhỏ, ớt thái lát, chanh vắt lấy nước cốt.

Các bước thực hiện

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Trộn đều nguyên liệu đã chuẩn bị với nước xốt thì món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Cho ớt, tỏi vào cối rồi dùng chày giã nhuyễn và cho ra bát. Thêm đường, nước mắm và nước cốt chanh vào khuấy đều thì bạn đã có phần nước xốt.

- Lần lượt cho đu đủ, đậu đũa, cà rốt, cà chua vào một bát lớn. Sau đấy, bạn từ từ rưới phần nước xốt đã chuẩn bị vào và dùng đũa trộn đều.

Chỉ cần cho phần nộm đu đủ kiểu Thái này ra đĩa, rắc thêm lạc rang giã dập lên trên thì bạn đã có ngay món ăn với đủ vị chua cay mặn ngọt, ngon miệng vô cùng.

Thành phẩm:

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Chẳng cần mất quá nhiều thời gian bạn vẫn có món ngon đãi cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Với món nộm dễ làm này, bạn ăn chỉ sợ no chứ không sợ ngán, ăn mãi cũng chẳng lo tăng cân lại cực đưa cơm.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm trên.

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