Chuối cúng sau Tết đừng bỏ đi, làm ngay món chè mới lạ này cả nhà đều mê tít

Với cách làm chè chuối nếp cẩm này, bạn chỉ cần chuẩn bị vài nguyên liệu đơn giản dưới đây.

Chỉ cần tận dụng chuối thừa trong mâm ngũ quả sau Tết và một số nguyên liệu rẻ tiền thì bạn đã có ngay món chè ngon để cả nhà cùng thưởng thức. Sự sánh dẻo của nếp, ngọt ngào của chuối hòa quyện với vị béo thơm của nước cốt dừa sẽ khiến ai ăn cũng thích.

- 50gr nước cốt dừa.

- 1 ít muối.

- 70gr đường phèn.

- 20gr đường kính.

Cách thực hiện

Nấu đến khi nếp cẩm chín nhừ, sánh dẻo là được - Ảnh minh họa: Internet

- Mang nếp cẩm vo thật sạch, sau đấy để ráo. Muốn nếp nhanh mềm hơn bạn có thể ngâm nếp trước đấy vài tiếng.

- Cho nếp cẩm vào nồi, đổ nước gấp 2 phần nếp và thêm chút muối vào. Đậy nắp, nấu đến khi nếp sắp chín thì cho đường vào nồi rồi dùng đũa trộn đều. Nêm sao cho nếp có vị ngọt vừa miệng là được. Sau đấy, bạn tiếp tục nấu đến khi nếp cẩm chín nhừ, sánh dẻo là được.

Chuối cúng sau Tết tận dụng nấu chè sẽ có ngay món ăn vặt ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Chuối bóc bỏ vỏ, dùng dao bổ dọc làm bốn và thái khúc dày khoảng 2cm rồi cho chuối vào bát. Thêm đường kính vào trộn đều, ướp chuối trong 15 phút cho ngấm.

- Bắc chảo lên bếp, trút chuối vào sên với lửa nhỏ đến khi đường chuyển sang màu nâu cánh gián thì tắt bếp.

- Cho chuối đã sên vào nồi nếp cẩm, thêm đường phèn rồi khuấy cho đường tan. Bắc nồi lên bếp đun sôi rồi cho nước cốt dừa vào, nấu thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Thành phẩm

Cả nhà sẽ mê tít món chè thanh mát này - Ảnh minh họa: Internet

Múc chè ra chén, rắc thêm chút đậu phộng rang giã dập thì bạn đã có ngay món chè ngon đãi cả nhà.

Chè chuối nếp cẩm với vị chuối ngọt thơm, nếp sánh mịn hòa quyện với vị béo của nước cốt dừa sẽ khiến ai ăn cũng ghiền.

Chúc bạn thành công với món ăn vặt dễ làm trên!