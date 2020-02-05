Sườn kho với thứ gia vị rẻ tiền này, đảm bảo thơm ngon bất bại, ai ăn xong cũng thòm thèm

Để làm món ngon với sườn heo này, bạn chỉ cần vài nguyên liệu dưới đây.

Chẳng cần kỳ công chuẩn bị, với cách làm sườn kho tiêu này bạn vừa tiết kiệm thời gian vào bếp lại có ngay món ngon cho bữa cơm tối của cả nhà.

- 800gr sườn heo, bạn nên chọn phần sườn có chút mỡ để món ăn có vị béo ngậy, mềm thơm và không bị cứng.

- Hành khô, tỏi.

- 1 bát nước dừa.

- Gia vị: muối, đường, nước mắm, dầu ăn.

Các bước thực hiện

Chần sơ sẽ giúp khử mùi hôi của sườn hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Sườn heo mua về rửa với rượu và muối để khử mùi, sau đấy rửa lại thêm lần nữa với nước sạch. Đun sôi nước rồi chần sơ phần sườn này trong 5 phút rồi vớt ra, để ráo.

- Cho sườn vào tô lớn, sau đấy cho thêm muối, nước mắm, hành khô băm nhỏ và 1 thìa tiêu vào. Dùng đũa trộn đều và ướp sườn trong 20 phút để ngấm gia vị. Bạn có thể ướp sườn qua đêm trong tủ lạnh để tăng hương vị cho món ăn.

- Bắc nồi lên bếp, cho dầu và hành, tỏi băm nhỏ vào phi thơm. Khi hành tỏi đã dậy mùi, bạn cho số sườn đã ướp vào xào sơ để thịt sườn săn lại, khử sạch mùi hôi.

Kho với lửa nhỏ để sườn chín mềm - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt một cái nồi khác lên bếp, cho 3 thìa đường vào và dùng đũa đảo đều tay đến khi đường chuyển sang màu cánh gián thì cho 1 bát nước dừa vào đun sôi.

- Trút nước hàng vào nồi sườn để món ăn có màu sắc đẹp mắt, tăng thêm vị ngọt thanh.

- Khi sườn sôi thì bạn hạ lửa nhỏ lại, đun đến khi sườn chín mềm, nước sền sệt thì tắt bếp.

Dám chắc, ai cũng thòm thèm sau khi dùng món ngon với sườn heo này - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Chỉ cần múc sườn ra đĩa, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ và vài lát ớt tươi thì bạn đã có ngay món ngon dễ làm nhưng ngon khó cưỡng cho cả nhà cùng thưởng thức.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!