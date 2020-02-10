Tuyệt chiêu giúp món mực xào giòn sần sật, không bị chảy nước, hết sạch mùi hôi khó chịu!

Nấu gì hôm nay 10/02/2020 12:51

Mực xào là món ăn được rất nhiều người yêu thích, thế nhưng, cách làm mực xào ớt chuông thơm lừng, loại sạch mùi tanh thì không phải ai cũng biết.

Mực xào giòn ngọt, sần sật cộng với vị cay nồng của ớt chuông sẽ giúp bạn có món xào ngon cực phẩm, ai ăn cũng mê.

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Món ăn đáp ứng các yêu cầu về thanh - sắc - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Với cách làm mực xào ớt chuông này, bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

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Mực càng tươi món ăn càng ngon - Ảnh minh họa: Internet

- 500gr mực lá hoặc mực ống.

- 3 quả ớt chuông.

- 1 củ hành tây

- 1 củ tỏi.

- Rượu nấu ăn.

Gia vị: Tương cà chua, dầu vừng, dầu hào, rượu trắng, muối, mắm, tiêu, dầu ăn.

Các bước thực hiện

- Rút bỏ túi mực, rửa lại với chút giấm trắng để loại bỏ hoàn toàn cát còn bám trên mực, sau đấy thái hành những miếng vừa ăn.

- Cho mực đã thái vào tô, ướp cùng chút nước mắm, tiêu, dầu hào, dầu vừng và tương cà trong khoảng 15 phút. Đừng quên trộn lên để gia vị thấm đều, giúp mực không bị hôi tanh.

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Xào với lửa lớn để mực không bị dai - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho chút dầu ăn vào rồi trút tỏi băm nhỏ vào phi thơm. Bật lửa lớn, cho mực đã ướp vào đảo đều tay đến khi mực săn lại thì rưới 1 thìa café rượu nấu ăn vào đảo nhanh khoảng 1 phút.

- Cho hành tây thái múi cau, ớt chuông thái miếng vuông vào đảo cùng chảo mực. Đến khi hành, ớt và mực chín thì nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

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Thêm chút rượu để món mực xào đậm vị - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo xuống bếp, múc mực ra đĩa rồi rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên thì bạn đã có ngay món ngon với mực đãi cả nhà.

Thành phẩm

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Thơm ngon lạ miệng, món hải sản này sẽ khiến cả nhà ăn mãi không chán - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn cần xào với lửa lớn đế mực không bị dai, chảy nước và giữ được độ ngọt thơm tự nhiên.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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