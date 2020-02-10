Muốn canh cá thơm ngon, thanh ngọt, không hề bị tanh bạn đừng quên bước này khi chế biến!

Nấu gì hôm nay 10/02/2020 13:00

Đây chính là cách làm canh cá ngon, chẳng những giúp cá mềm ngọt, thơm phức mà còn khử sạch mùi tanh, đậm đà cuốn hút đến khó cưỡng.

Với cách làm canh cá ngon này bạn sẽ có ngay món canh ngon cho bữa cơm của cả gia đình, đảm bảo chồng con đều mê tít.

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Canh cá hấp dẫn, cả nhà đều mê - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món canh ngon miệng này, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu dưới đây.

- 1 miếng thịt cá phi lê (cá tra hoặc basa).

- 3 quả cà chua.

- 200g nấm kim châm.

- 1 củ gừng.

- Gia vị: Muối, hạt nêm, tiêu, dầu ăn.

- Vài cây hành lá.

Các bước thực hiện món canh dễ nấu này

Sơ chế nguyên liệu

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Cá ướp với gừng sẽ giúp khử mùi tanh - Ảnh minh họa: Internet

- Cá rửa với chút muối, rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Sau đấy, bạn dùng khăn giấy thấm khô cá, thái thành những dải dài khoảng 5cm.

- Cho cá vào bát, thêm gừng thái sợi, chút muối, hạt tiêu và rượu nấu ăn vào trộn đều rồi ướp trong 15 phút. Việc cho gừng vào ướp cùng sẽ đánh bay mùi hôi tanh của cá, giúp món canh ngon ngọt, thanh mát bội phần.

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Bỏ vỏ sẽ giúp cà chua nhanh mềm hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Cà chua mua về rửa dưới vòi nước chảy cho sạch, sau đấy rạch hai đường dọc quả rồi luộc sơ qua nước sôi khoảng 2 phút. Tiếp đến,  bạn vớt cà chua ra, bóc bỏ vỏ rồi thái nhỏ.

- Nấm kim châm cắt bỏ phần chân, ngâm trong nước muối khoảng 5 phút rồi rửa lại với nước sạch, để ráo.

Cách nấu canh cá ngon

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Xào cà chua với lửa vừa đến khi mềm - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho chút dầu ăn vào đun nóng. Khi dầu đã nóng, trút phần cà chua đã thái vào xào đến khi mềm.

- Cho một lượng nước vừa đủ vào chảo cà chua rồi đun sôi. Kế đến, cho nấm kim châm và cá đã ướp vào chảo rồi tiếp tục đun.

- Khi nồi canh sôi, bạn chỉ cần nêm nếm lại lần nữa cho vừa ăn thì tắt bếp.

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Bát canh nóng hổi, thơm lừng khiến cả nhà mê tít - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Chỉ cần múc canh cá ra bát, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ và chút tiêu lên trên thì bạn đã có món ngon dễ làm nhưng cực đưa cơm.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên! 

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