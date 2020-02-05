Cách nấu chè hạt sen cực ngon giúp giải nhiệt cơ thể

Trước khi bắt đầu học cách nấu chè hạt sen ngon , người nấu cần chuẩn bị các nguyên liệu bao gồm:

Cách nấu chè hạt sen đường phèn không cầu kỳ và ít tốn thời gian. Hãy cùng theo dõi các bước thực hiện sau đây:

500 gram hạt sen tươi

150 gram rau câu giòn

120 gram nhãn nhục

500 gram đường phèn

20 gram bông hoa lài

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen nhãn nhục

Chè hạt sen nhãn nhục là món ăn vặt nổi tiếng xứ Huế với hương vị thơm ngon và thanh mát. Đặc biệt cách chế biến chỉ với những thao tác đơn giản. Hãy cùng vào bếp để trổ tài nấu món chè hấp dẫn này chiêu đãi mọi người trong gian đình:

Thưởng thức món chè hạt sen nhãn nhục cùng bạn bè và gia đình vào những ngày nắng nóng để giải nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Đầu tiên lột bỏ vỏ hạt sen và tim sen. Nhãn nhục rửa sạch để ráo nước. Hoa lài đem rửa sạch

Bước 2: Tiếp theo cho hạt sen vào nồi với lượng nước vừa đủ ngập bắc lên bếp nấu đến khi hạt sen mềm thì cho đường phèn vào khuấy đều tay. Khi đường tan hết thì tắt bếp vớt hạt sen ra ngoài.

Bước 3: Cho hoa lài vào tô, rau câu giòn cắt thành sợi vừa ăn và ướp cùng hoa lài khoảng 15 phút.

Bước 4: Sau đó cho nhãn nhục vào một nồi khác, đổ lượng nước vừa đủ để đun sôi. Nêm chút đường để nhãn thấm vị ngọt

Bước 5: Chờ khi nhãn nhục chín tới thì đổ hạt sen đã luộc vào nồi đun thêm khoảng 15 phút nữa thì tắt bếp và thưởng thức.

Cách nấu chè hạt sen nha đam

Nguyên liệu nấu chè hạt sen nha đam

Các nguyên liệu cần chuẩn bị cho món chè hạt sen nha đam bao gồm:

200 gram hạt sen tươi

100 gram đường phèn

500 gram nha đam

1 thìa muối trắng

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen nha đam

Tham khảo cách nấu chè hạt sen ngon khi kết hợp với nha đam dưới đây:

Chè hạt sen nha đam thơm ngon và hấp dẫn mà cách nấu lại vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Nha đam sau khi mua về cắt bỏ vỏ chỉ giữ lại phần thịt. Nhớ ngâm với nước muối và rửa sạch nha đam để không còn độ nhớt. Sau đó cắt nhỏ nha đam theo hình hạt lựu.

Bước 2: Rửa hạt sen và hầm với lửa nhỏ cho đến khi hạt mềm. Sau đó đổ nha đam vào nồi cùng hạt sen đang hầm đảo qua nhiều lần.

Bước 3: Cho thêm đường phèn vào khoảng 5 phút thì tắt bếp.

Cách nấu chè hạt sen đậu đen

Nguyên liệu nấu chè hạt sen đậu đen

Sau đây là các nguyên liệu cần thiết để nấu món chè hạt sen đậu đen:

100 gram đậu đen

300 gram hạt sen

50 gram bột báng

100 gram đường phèn

1 thìa muối

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu đen

Khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần thiết, người nấu nên tham khảo các bước chế biến sau đây:

Chè hạt sen đậu đen được rất nhiều người ưa thích - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Đầu tiên cho đậu đen vào rá để đãi sạch những hạt hỏng. Sau đó ngâm đỗ qua đêm với nước cùng 1 thìa muối

Bước 2: Sáng hôm sau cho đỗ đen vào nồi và đổ ngập nước khoảng từ 2 – 3cm rồi ninh cho đến khi đỗ chín mềm

Bước 3: Ngâm hạt sen với nước ấm khoảng 2 giờ đồng hồ trước khi nấu chè. Ngâm xong tách bỏ tim sen để khỏi bị đắng rồi cho vào nồi ninh đến khi chín mềm

Bước 4: Ngâm bột báng với nước khoảng 15 phút cho mềm và nở rồi đổ nước ra, vớt để cho ráo.

Bước 5: Khi đậu đen và hạt sen chín tới thì đổ ra một nồi lớn, cho đường vào đun sôi khoảng 15 phút cho ngấm. Tiếp đến cho thêm bột báng vào đun khoảng 5 phút rồi tắt bếp.

Cách nấu chè hạt sen đậu xanh

Nguyên liệu nấu chè hạt sen

Để chế biến món chè hạt sen đậu xanh thơm ngon và bổ dưỡng, người nấu cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu sau đây:

300 gram hạt sen tươi

200 gram đậu xanh

50 gram bột sắn dây

1kg đường cát trắng

Hướng dẫn cách nấu chè hạt sen đậu xanh

Cách nấu chè hạt sen ngon này khá đơn giản và dễ thực hiện. Chỉ cần áp dụng theo đúng như những bước sau:

Món chè hạt sen nấu đậu xanh thơm ngon và bổ dưỡng thích hợp để ăn vào những ngày thời tiết nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Đầu tiên đem vo đậu xanh cho thật sạch và ngâm nước khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ cho đậu mềm.

Bước 2: Tiếp theo lấy hạt sen tươi rửa sạch, tiếp đó lột bỏ vỏ xanh bên ngoài rồi tiến hành lấy tim sen. Có thể dùng tăm nhỏ để lấy thông qua lỗ tròn ở một đầu sen, phần giữa có màu xanh (tim sen) sẽ trồi qua đầu bên kia.

Bước 3: Sau khi sơ chế xong các nguyên liệu cho hạt sen vào nồi cùng 1,5 lít nước. Nấu sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu khoảng 15 phút nữa thì cho đậu xanh ninh cùng.

Bước 4: Bột sắn dây hòa tan cùng 1 chén nước khuấy đều tay để bột không bị vón thành cục. Khi hạt sen và đậu xanh đã chín, đổ hốn hợp nước bột sắn vào để tạo độ sánh.

Bước 5: Chờ chè có độ sánh mịn cho đường vào và nêm nếm vừa ăn. Thêm một ít vani vào khuấy đều để tạo mùi thơm cho món ăn.

Bước 6: Khi ăn múc chè ra chén và cho lên trên một ít nước cốt dừa.

Một số chú ý khi nấu chè hạt sen

Hạt sen tươi sau khi mua về nhớ tách bỏ hạt tim sen ra để không bị đắng

Rau câu giòn ướp với hoa lài để càng lâu càng thơm hơn

Không nên ninh nhãn nhục quá lâu. Vì nó làm cho nhãn bị nhũn và mất độ giòn ngon của món chè.

Bài viết trên đã chia sẻ cách nấu chè hạt sen ngon ngay tại nhà. Do đó, mọi người có thể tham khảo và áp dụng để nấu cho bạn bè, người thân của mình cùng thưởng thức.