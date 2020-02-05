Hướng dẫn cách nấu bún bò đơn giản, ngon đúng chuẩn như ngoài hàng

Cách nấu bún bò đơn giản là công thức mà nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Chính vì thế hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm các cách nấu món ăn ngon và hấp dẫn này ngay tại nhà.

300 gram bắp bò

300 gram chả lụa

1 kg bún tươi

500 gram thịt chân giò heo

2 củ hành tím + 2 củ hành tây + 4 cây sả + rau ăn kèm

Gia vị bao gồm mắm, muối, đường, tiêu, bột ngọt và hạt nêm Nguyên liệu nấu bún bò giò heo đơn giản tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Hướng dẫn cách nấu món bún bò giò heo đơn giản Bước 1: Đầu tiên đem giò heo chặt miếng to và bắp bò rửa sạch để ráo nước. Sau đó, cho cả 2 nguyên liệu này vào nồi cùng 1.5 lít nước đun sôi. Khi nước sôi, vớt giò heo và bắp bò ra để ráo và đổ phần nước đã luộc đi.

Bước 2: Tiếp đến lấy bắp chuối bào, rau muống xé sợi và giá đỗ nhặt rửa sạch, để ráo. Sả đập dập và cắt khúc. Hành tím bóc vỏ và đập dập.

Bước 3: Cho lần lượt các nguyên liệu giò heo, bắp bò, sả, hành tím lại vào nồi và đổ 2 lít nước vào nấu sôi. Chờ nước sôi hạ nhỏ lửa dần dần và đun liu riu khoảng 30 phút cho bắp bò, chân giò chín mềm. Khi chân giò, bắp bò đã mềm thì vớt bắp bò ra để riêng và tiếp tục nấu chân giò.

Bước 4: Tiếp tục cho hành tây cắt khúc vào. Nêm gia vị 1 muỗng cà phê muối + 1 muỗng cà phê hạt nêm + 1 muỗng cà phê đường trắng + 1 muỗng cà phê bột ngọt cho vừa ăn và nấu thêm 5 phút thì tắt bếp.

Bước 5: Cuối cùng cắt mỏng bắp bò, chả lụa ra thành miếng vừa ăn. Cho sợi bún tươi vào tô, thêm bắp bò và chả lụa vào nước dùng. Bún bò này ăn kèm với giá đỗ, bắp chuối, rau muống cùng rau sống các loại. Bún bò giò heo ngon đúng chuẩn vị nhà hàng - Ảnh minh họa: Internet Cách nấu bún bò Huế chuẩn vị Nguyên liệu chuẩn bị Để thực hiện món bún bò Huế ngon chuẩn vị nhà hàng, người nấu cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 500 gram bắp bò

500 gram nạm bò

300 gram gân bò

1 giò heo

1kg xương ống heo

50ml huyết lợn

3 thìa mắm ruốc + 3 sả cây + 3 củ tỏi + 3 củ hành + 5 trái ớt + 1 củ hành tây

1 kg bún tươi

Gia vị gồm muối, đường, hạt nêm, mắm, sa tế, dấm gạo và dầu ăn. Nguyên liệu nấu món bún bò Huế -Ảnh minh họa: Internet Hướng dẫn cách nấu món bún bò Huế Bước 1: Trước tiên lấy thịt bò và xương heo rửa sạch và ngâm sơ qua với nước pha dấm gạo để khử mùi tanh. Sau đó rửa lại lần nữa với nước và để ráo. Bắp bò rửa sạch rồi cuộn tròn lại, dùng sợi chỉ hoặc sợi dây nilon buộc cố định.

Bước 2: Giò heo làm sạch. Bắc một nồi nước lên bếp, thêm 1 chút muối và cho giò heo vào luộc đến khi da heo trong thì vớt ra để ráo.

Bước 3: Tỏi, hành khô, sả lột vỏ băm nhuyễn. Ớt bỏ hạt, cắt miếng nhỏ để trong một chiếc bát để sẵn 3 muỗng nước mắm. Hành lá đem cắt lần phần đầu trắng và thái mỏng thành sợi. Gừng cạo vỏ, đập dập.

Bước 4: Huyết tươi mua về đem luộc trong nồi nước có pha 1 thìa muối và 1 chút đường. Sau khi chín vớt ra, ngâm ngay trong nước lạnh cho huyết được giòn và cắt miếng vừa ăn. Mắm ruốc pha cùng ½ chén nước đun sôi để nguội.

Bước 5: Tiến hành ướp thịt cùng 2 thìa đường + 2 thìa muối + 1 thìa hạt nêm + ½ thìa mì chính + hành + tỏi + sả băm mỗi loại 2 thìa rồi trộn lên cho đều và để khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị.

Bước 6: Tiếp theo lấy một nồi to bắc lên bếp, đập dập sả và gừng cho vào nồi nước. Sau đó cho xương và giò heo vào luộc. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và vớt bớt bọt để phần thịt được trắng. Nước sôi khoảng 3 - 5 phút thì vớt giò heo ra và để ngay trong thau nước lạnh để thịt không bị thâm và săn chắc hơn. Hướng dẫn cách nấu bún bò đơn giản này - Ảnh minh họa: Internet Bước 7: Cho lên bếp một chiếc nồi cỡ lớn để đun sôi và nêm gia gồm theo công thức 2 muỗng muối + 3 muỗng nước mắm + 2 thìa mì chính + 2 muỗng đường cùng mắm ruốc vào khuấy đều. Khi nước sôi cho tiếp huyết heo và giò lụa vào, nêm lại vừa ăn rồi ninh tiếp khoảng 10 - 15 phút thì tắt bếp.

Bước 8: Cuối cùng cho bún tươi vào bát. Tiếp đó, xếp các loại thịt, gân bò, giò heo, chả giò lên trên và chan nước lèo là có thể thưởng thức Cách nấu bún bò tái Nguyên liệu chuẩn bị Món bún bò tái tuy đơn giản nhưng cần chuẩn bị những loại nguyên liệu chế biến đa dạng, bao gồm:

300 gram thịt bò

500 gram xương heo

3 củ hành tím + 2 củ tỏi + ½ trái chanh + 2 trái ớt + 5 sả cây

3 muỗng canh dầu đậu phộng

1 kg bún tươi

Gia vị bao gồm mắm, muối, đường, bột ngọt và hạt nêm Hướng dẫn cách nấu món bún bò tái Hãy tham khảo cách nấu bún bò đơn giản này qua các bước cơ bản sau đây: Bước 1: Đầu tiên sơ chế hành tím và tỏi lột vỏ băm nhỏ. Sả lấy gốc cắt mỏng rồi băm nhỏ. Tiếp theo cho dầu vào chảo phi thơm hành tỏi, sả rồi tắt bếp, sau đó cho thêm ớt bột vào lấy màu. Bún bò tái thơm ngon và bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Bước 2: Rửa xương với nước muối cho sạch và luộc sơ qua rồi thay nước. Nấu xương nhỏ lửa cho ra được vị ngọt của xương và lấy phần thân cây sả cho vào nấu chung để tăng thêm hương vị thơm ngon của món ăn. Nêm muối, đường và hạt nêm theo khẩu vị. Tiếp đến cho dầu đã khử màu vô.

Bước 3: Cuối cùng lấy thịt bò cắt mỏng. Cho bún và thịt bò vào tô, thêm nước trụng thịt vào tô rồi bỏ thêm hành ngò, ớt lên để thưởng thức. Cách nấu bún bò gân Nguyên liệu chuẩn bị Cách nấu bún bò đơn giản này không hề phức tạp, công thức tương tự như món bún bò giờ heo. Tuy nhiên phần nguyên liệu có đôi chút khác biệt, cụ thể là: 200 gram thịt bò gân

300 gram bắp bò

200 gram xương heo

50 gram da heo

50ml tiết heo

4 sả cây + 1 cây hành lá + 3 trái ớt + ½ củ hành tây

1 kg bún tươi

Gia vị gồm tiêu, đường, bột ngọt, mắm, muối và hạt nêm Hướng dẫn cách nấu bún bò gân Bước 1: Xương heo mua về đem rửa sạch và chần sơ qua nước sôi khoảng 5 phút để loại bỏ hết chất bẩn bên ngoài.

Bước 2: Tiến hành hầm xương cùng bắp bò, gân bò bằng một nồi nước khác. Nấu với lửa lớn đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa để ninh xương và bò cho mềm, trong quá trình nấu nhớ hớt bọt cho nước trong. Sau khi gân và bắp bò đã chín mềm vớt ra. Gân heo cắt miếng dày 1cm và bắp bò cắt lát 0,3cm. Món ăn được nhiều người ưa thích - Ảnh minh họa: Internet Bước 3: Hành lá rửa sạch, giữ nguyên phần đầu hành và cắt nhỏ phần còn lại. Ớt trái cắt lát và hành tây cắt mỏng theo khoanh tròn.

Bước 4: Sả lấy phần đầu và đập dập. Da heo luộc mềm và cắt miếng vừa ăn. Tiết heo đã đông cắt lát dày 0.5cm.

Bước 5: Phần nước hầm đun lại cho sôi rồi cho sả đập dập cùng phần đầu hành vào. Nêm thêm 2 muỗng canh nước mắm + 1/2 muỗng cà phê muối + 1 muỗng cà phê bột ngọt cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Bước 6: Cho bún vào bát, xếp thịt bắp bò, gân bò, tiết heo cùng da heo lên trên. Cho nước dùng vào bát và rải hành lá, hành tây, ớt lên trên cùng rồi thưởng thức. Bài viết trên đã chia sẻ cho người đọc những cách nấu bún bò đơn giản. Qua đó, mọi người có thể tham khảo và áp dụng nấu để chiêu đãi người thân cũng như bạn bè của mình vào những dịp rảnh rỗi.

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