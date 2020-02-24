Cách nấu cháo hến thơm ngon như ngoài hàng

Cháo hến được xem là đặc sản ở vùng đất cố đô. Món ăn này không chỉ thơm ngon mà còn thể hiện được rất rõ nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Huế. Vị ngọt thanh từ hến và chút cay nồng từ tiêu ớt khiến ai nấy cũng đều muốn thưởng thức.

Hôm nay, bài viết sẽ bật mí cho bạn cách nấu cháo hến chuẩn vị Huế vô cùng đơn giản mà có thể thực hiện ngay tại nhà.

- 200 gram thịt hến

- 1/2 chén gạo nếp

- 1/4 chén gạo tẻ

- 2 nhánh hành lá

- 2 nhánh ngò rí

- 1/4 củ hành tây

- Gia vị nêm nếm: 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường trắng, 2 muỗng canh dầu ăn, 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/4 muỗng cà phê tiêu và 1/2 muỗng cà phê ớt băm

Để tiết kiệm thời gian, các chị em phụ nữ có thể mua hến đã sơ chế sẵn tại siêu thị hoặc các cửa hàng tiện lợi - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách nấu cháo hến Huế chuẩn vị

Trước tiên đem gạo nếp và gạo tẻ vo sạch, sau đó châm nước vào và bắc lên bếp nấu nhừ. Lưu ý, khi nước trong nồi sôi, hạ lửa nhỏ để hạt gạo nhanh nở và mềm nhừ, đồng thời cũng tránh được trường hợp cháo sôi bùng và trào ra ngoài. Thường xuyên khuấy đều và vớt bọt nổi ở trên nếu có.

Trong thời gian ninh cháo, thường xuyên khuấy đều để hạt gạo không lắng xuống đáy nồi và bị cháy - Ảnh minh họa: Internet

Thịt hến rửa sạch, để ráo nước. Hành lá và ngò rí cũng cắt bỏ rễ, nhặt sạch và rửa với nước. Hành tây bóc vỏ, bổ múi cau.

Tiếp đến, bắc chảo lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, đun lửa vừa đến khi dầu nóng già thì trút hành tây vào xào thơm. Sau đó đổ hến vào, nêm thêm 1/2 muỗng cà phê ớt băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, tiếp tục đun lửa cho đến khi thịt hến săn lại thì tắt bếp.

Chờ cháo chín nhừ thì cho hến vừa xào vào. Sau đó nêm thêm 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê tiêu, khuấy đều. Để lửa thêm 3 phút thì tắt bếp, rắc hành ngò cắt nhuyễn vào.

Cách nấu cháo hến chuẩn vị Huế vừa đơn giản lại bổ dưỡng cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, cách nấu cháo hến ngon chuẩn vị Huế đã hoàn thành, bạn có thể để trong niêu thưởng thức cho nóng hoặc múc ra chén đều được.

Cách nấu cháo hến cho bé ăn dặm

Hến là một trong những loaị thực phẩm rất giàu sắt, magie, canxi, vitamin B12 và các axit béo tốt cho sức khỏe nên chúng thường được dùng để nấu cháo cho bé ăn dặm. Công thức nấu cũng tương tự như trên, tuy nhiên bạn cần bỏ bớt một số nguyên liệu như ớt, tiêu và sa tế.

Nguyên liệu chuẩn bị

- 500 gram hến

- 1 chén gạo dẻo

- 2 nhánh hành lá và ngò rí

- Gia vị nêm nếm: đường, muối, hạt nêm

Hướng dẫn cách nấu cháo hến cho bé ăn dặm

Để món cháo nhanh nhừ, bạn có thể ngâm gạo vào nước khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi nấu, hoặc cho vào máy xay nhuyễn.

Hến mua về rửa sạch, sau đó ngâm trong nước vo gạo hoặc nước ớt từ 4 đến 6 tiếng để nhả hết chất dơ, hoặc bạn cũng có thể ngâm qua đêm. Tiếp đến, rửa lại hến một lần nữa cho sạch rồi cho vào nồi luộc chín.

Khi hến mở miệng, bạn có thể tắt bếp, vớt ra rổ cho bớt nóng rồi tiến hành lấy thịt, bỏ vỏ. Nước luộc để yên cho lắng cặn rồi chắt lấy phần trong, loại bỏ cặn. Cách nấu cháo hến ngon là dùng phần nước luộc để nấu. Tuy nhiên, muốn sử dụng được phần nước luộc này thì hến khi sơ chế cần được làm sạch.

Tiếp theo, cho gạo vào nồi, châm thêm nước và bắc lên bếp ninh nhừ. Trong thời gian chờ cháo chín, đặt một chảo khác lên bếp và xào sơ hến. Cách này giúp cháo hến khi thành phẩm sẽ không có mùi tanh.

Khi cháo nhừ, cho hến vào và nêm nếm gia vị vừa ăn. Sau đó bạn tiếp tục đun thêm 3 đến 5 phút nữa thì tắt bếp, rắc hành lá và ngò rí đã được rửa sạch, cắt nhuyễn vào. Với những bé ăn dặm dưới 1 tuổi, bạn có thể cho cháo vào máy xay nhuyễn rồi mới bón bé ăn.

Cháo hến cho bé ăn dặm cần được xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo hến cho bà bầu

Cách nấu cháo hến cho bà bầu cũng không khác quá nhiều so với hai công thức ở trên. Tuy nhiên, ở phần nguyên liệu người ta còn sử dụng thêm củ gừng, đây là thực phẩm rất có lợi cho bà bầu bị ốm nghén.

Nguyên liệu chế biến

- 400 gram hến

- 1 chén gạo dẻo

- 1 củ hành tây

- 3 nhánh hành lá và ngò rí

- 1 củ gừng tươi nhỏ

- Gia vị nêm nếm cần thiết: dầu ăn, muối, đường, bột ngọt, sa tế, hạt nêm

Hướng dẫn cách nấu cháo hến cho bà bầu

Hến mua về đem ngâm trong nước vo gạo, để qua đêm cho nhả hết bùn. Hoặc nếu muốn tiết kiệm thời gian bạn có thể mua thịt hến đã sơ chế sẵn tại siêu thị hoặc các cửa hàng tiện lợi. Khi hến đã nhả hết chất dơ, cho vào nồi luộc chín cùng với 2/3 củ gừng đập dập.

Cách này giúp khử được mùi tanh của hến khi nấu cháo. Sau đó, vớt hến ra ngoài, để nguội rồi tách lấy thịt. Phần nước luộc để lắng, chắt lấy nước trong nấu cháo.

Gạo vo sạch, châm nước luộc hến cũng ít nước lạnh vào và bắc lên bếp ninh nhừ. Trong thời gian chờ cháo chín, bắc một chảo khác lên bếp, xào sơ hến cùng với sa tế và hành tây bổ múi cau, đến khi thịt hến săn lại thì tắt bếp.

Cháo nhừ, trút hến vào, nêm nếm gia vị vừa ăn, rắc hành ngò đã cắt nhuyễn vào và tắt bếp. Món cháo này mẹ bầu nên ăn khi còn nóng để hương vị ngon hơn.

Cháo hến là món ăn rất dinh dưỡng đối với phụ nữ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng từ thịt hến

Hến là một trong những loại hải sản rất giàu vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe mẹ bầu. Chất sắt có trong loại thực phẩm này là thành phần quan trọng giúp tái tạo tế bào hồng cầu mới.

Đặc biệt, hến còn rất giàu selen, một chất cần thiết cho hệ miễn dịch, giúp tạo các hợp chất chống oxy hóa ngăn ngừa hoạt động của các gốc tự do trong máu, từ đó giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Trong hến rất giàu sắt, một thành phần quan trong giúp tái tạo tế bào hồng cầu - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong hến còn rất giàu các axit béo, có tác dụng giảm lượng triglycerides, từ đó kìm hãm sự phát triển của các mảng xơ vữa động mạch và nguy cơ bị đột quỵ.

Chính vì vậy, việc bổ sung hến vào thực đơn hằng ngày là vô cùng cần thiết. Bạn có thể dùng chúng để nấu canh, làm món xào hoặc nấu cháo theo công thức mà bài viết đã chia sẻ ở trên.

Những lưu ý khi ăn hến

Hến là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng nếu chế biến và dùng không đúng cách sẽ mang đến nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người. Theo nghiên cứu khoa học, trong hến có chứa virus Adono, một loại virus gây tiêu chảy, phát ban và viêm phổi ở người.

Do đó, khi chế biến mẹ nên ngâm hến thật kĩ để chúng nhả hết chất dơ rồi mới nấu. Lưu ý, không ăn hến sống hoặc chín tái, vì chúng chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng có hại cho sức khỏe.

Để tránh trường hợp bị nhiễm khuẩn, bạn cần sơ chế hến thật kĩ trước khi chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu cháo hến mặc dù không khó nhưng nấu như thế nào để không tanh và chuẩn vị thì cần có bí quyết. Những bí quyết đó đã được bài viết chia sẻ rất chi tiết ở trên, hãy lưu vào số tay nấu ăn của mình để không bỏ lỡ món ngon bổ dưỡng cho gia đình.