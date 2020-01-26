Bỏ túi liền tay cách nấu bún cá ngon theo phong cách 3 miền

Ở đất nước có "rừng vàng biển bạc" như Việt Nam, cá là một thực phẩm vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Cá có thể chế biến thành nhiều món ăn từ những món thông thường như cá kho, cá chiên cho đến những món sáng tạo lạ miệng như bún cá. Mỗi miền sẽ có một loại bún cá riêng đặc trưng cho điều kiện của từng vùng, từng mùa. Hôm nay hãy cùng tìm hiểu xem cách nấu bún cá ngon theo phong cách 3 miền trong những ngày đầu năm.

Bún cá rô đồng miền Bắc có nguồn gốc từ Hải Dương và vùng đồng bằng sông Hồng trù phú. Được làm từ những nguyên liệu dân dã của đồng quê Việt Nam nhưng bún cá rô đồng lại mang hương vị đậm đà và tinh tế, mê hoặc du khách thập phương.

Cá rô phi cỡ lớn

Xương ống heo

Cà chua

Bột chiên giòn

Bún

Dọc mùng, thì là, rau cần, hành lá, ớt. tỏi

Gia vị: muối, tiêu, bột canh, mắm, mì chính...

Khi làm bún cá rô đồng nên chọn loại cá cỡ lớn, ít xương - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bún cá rô đồng

Trước tiên, để tăng thêm vị ngọt cho nước dùng thì đun phần ống heo trước. Bạn có thể luộc xương heo một lượt với muối trước sau đó vớt ra rửa sạch bọt và xương vụn rồi mới chế nước vào đun sau để nước dùng trong hơn.

Khi sơ chế cá rô đồng nên lưu ý làm sạch vảy, lóc thịt cá thành những miếng mỏng vừa ăn và ướp gia vị. Phần xương cá có thể thêm vào nồi nước dùng để tăng thêm vị ngọt và thêm hành, củ gừng vào để át mùi tanh của cá. Cá sau khi lóc xương cho vào bột chiên pha loãng sau đó cho vào chảo dầu chiên cho chín vàng hai mặt.

Với cá rô đồng, cách nấu bún cá ngon là giữ lại vị ngọt nhưng khử đi mùi tanh của cá - Ảnh minh họa: Internet

Với cà chua, bạn cắt múi cau sau đó cho vào chảo dầu đã phi sẵn hành chăm để làm sốt. Một nửa số cà chua sẽ dùng làm nước sốt, một nửa thì cho thẳng vào nồi nước dùng.Với các loại rau ăn kèm, bạn sơ chế để vừa ăn, có thể rửa với muối và để ráo.

Bạn chuẩn bị sẵn bún cùng rau cần, dọc mùng đã chần chín sau đó cho cá, hành lá, ớt lên trên rồi chan nước dùng vào và thưởng thức.

Cách nấu bún cá thu miền Trung

Nhắc đến vùng biển miền Trung người ta thường nhớ đến những loại chả cá ngọt ngất ngây và nồng nàn hương vị biển cả. Trong các loại cá ở nơi này, cá thu nổi tiếng hơn cả vì thịt nạc, dai tự nhiên và thơm ngon đặc biệt. Chính vì thế món bún cá thu là một đặc sản không thể không ăn khi đến các tỉnh miền Trung, đặc biệt là miền thùy dương cát trắng Nha Trang.

Nguyên liệu

Cá thu

Thơm, cà chua chín

Nước dừa

Bún

Rau sống ăn kèm: xà lách, rau thơm, giá đỗ

Rau mùi: hành lá, ngò tây

Gia vị: Ớt, tỏi, muối, dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt

Cá thu nổi tiếng nhiều nạc, thịt dai, rất ngon khi làm chả cá - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu bún cá thu ngon

Đầu tiên, bạn sơ chế những loại nguyên liệu trên qua một lượt. Cá thu cắt lát dài khoảng 1cm sau đó ướp theo khẩu vị. Thơm thì cắt miếng nhỏ, cà chua cắt múi cau còn các loại rau thì rửa sạch và để ráo.

Bún cá thu là đặc sản nổi tiếng của Nha Trang - Ảnh minh họa: Internet

Để làm bún cá thu, trước tiên phải chiên cá thu chín vàng một lượt bằng chảo chống dính. Sau đó, bạn tiếp tục phi thơm hành tỏi băm cùng một sau đó cho cà chua và thơm vào đảo nhẹ. Khi cà chua và thơm đã chín thì cho khoảng 500ml dừa tươi vào đun sôi cùng cá thu vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn sau đó để nhỏ lửa và nấu cho ngấm gia vị.

Với món bún cá thu thì nấu càng đậm đà thì khi ăn kèm với bún và rau sống sẽ ngon hơn. Chuẩn bị sẵn bún và rau sống trong tô sau đó cho nước dùng có đầy đủ cách nguyên liệu ra và thưởng thức.

Cách nấu bún cá lóc nước lèo đậm đà miền Tây sông nước

Nếu tô bún cá miền Trung đậm đà hương vị của biển thì bún cá nước lèo miền tây dạt dào hương sắc đồng rộng sông nước. Loại cá thường dùng để nấu bún cá nước lèo ở miền Tây ngon nhất thường là cá lóc đồng vì loại cá này thịt nhiều, săn và ngọt, có thể tạo nên một món ăn hấp dẫn.

Nguyên liệu

Mắm cá linh

Cá lóc

Xương gà

Bún sợi nhỏ

Giá, hẹ, bắp chuối bào, rau đắng, húng cây

Sả, ngải bún, thơm, nghệ, hành lá, gừng tươi

Gia vị

Cá lóc là loại cá nhiều nạc, thịt săn, có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bún cá ngon

Sau khi sơ chế tất cả các nguyên liệu, bạn đun một ít nước sôi sau đó cho cá vào luộc với gừng cắt lát và sả đập dập. Sau khi cá chín thì vớt ra để ráo và lọc nước luộc cá, loại bỏ xương để làm nước dùng.

Cách nấu bún cá ngon là để nhỏ lửa để cá chín từ trong ra ngoài và có màu vàng ươm- Ảnh: Internet

Cá sau khi gỡ hết xương thì đem ướp với mắm và các loại gia vị sao cho vừa ăn. Sau khi đã ướp xong cho cá vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất 3 tiếng đồng hồ để thấm vị. Sau đó, bạn phi thơm tỏi, cho cá vào đảo nhẹ cho đến khi cá ươm vàng và có mùi thơm.

Với nước dùng thì tiếp tục đun sôi sau đó cho xương gà vào hầm khoảng 30 phút. Sau đó, bạn cho nghệ tươi đã xào với tỏi phi vào cùng các nguyên liệu khác như sả, ớt, ngải bún, thơm vào và tiếp tục nấu. Dùng mắm cá linh và các gia vị khác nêm cho vừa ăn sau đó tắt bếp.Bún cá lóc miền Tây ngon nhất khi ăn kèm với rau muống, rau húng, giá, rau đắng đất.

Lưu ý khi nấu bún cá

Như bạn có thể thấy ở trên, bún cá là món dễ làm và không tốn quá nhiều thời gian cho công đoạn chế biến. Tuy nhiên, để làm bún cá ngon, bạn có thể bỏ túi thêm một số bí kíp nhỏ để món ăn hoàn hảo hơn.

Trước khi nấu nên ướp cá một lúc để cá thấm đều gia vị mới đem chiên hoặc các công đoạn chế biến khác. Như thế phần thịt cá khi ăn sẽ đậm đà và hấp dẫn hơn. Trong lúc chiên cũng nên lưu ý, không nên để lửa quá to để cá có thể chín đều từ trong ra ngoài và có màu vàng thật đẹp mắt.

Khi chọn nguyên liệu để làm bún cá nên chọn những loại cá nhiều nạc, ít xương và có thịt săn chắc sẽ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi chọn nguyên liệu để làm bún cá nên chọn những loại cá nhiều nạc, ít xương và có thịt săn chắc sẽ ngon hơn. Khi chế biến cũng nên lưu ý lọc bỏ phần xương cá nhiều nhất có thể để tránh bị hóc xương cá, nhất là khi cho trẻ nhỏ ăn. Ngoài ra, còn một lưu ý nhỏ nữa là nên ăn bún cá khi nóng sẽ ngon hơn vì khi để nguội cá có mùi tanh, một số người có thể không thích điều này.

Trên đây là một số gợi ý cách nấu bún cá ngon chuẩn phong cách 3 miền cho những bà nội trợ muốn chế biến món ăn này cho gia đình. Cá là loại thực phẩm dinh dưỡng khi chế biến thành món bún cá thì vừa lạ miệng lại vừa thơm ngon. Hy vọng với những thông tin này, bài viết sẽ giúp các bà nội trợ có thêm món ăn thật ngon cho gia đình của mình.