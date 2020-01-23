Hướng dẫn cách nấu bún riêu cua ngon đúng điệu ngay tại nhà

Trước khi học cách nấu bún riêu cua ngon , người nấu cần chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu cơ bản sau đây:

Cách nấu bún riêu cua ngon không chỉ dựa trên công thức chế biến đúng chuẩn của người đầu bếp mà nó còn phụ thuộc nhiều vào phần nguyên liệu chuẩn bị đảm bảo chất lượng. Đặc biệt khi nấu món ăn này cua đồng là nguyên liệu quan trong làm nên hương vị thơm ngon cho món ăn. Vì thế, hãy cùng tham khảo cách chọn cua đồng tươi ngon sau:

Món bún riêu cua chế biến khá đơn giản và nhanh chóng ngay tại nhà. Vì thế hãy cùng tham khảo cách nấu bún riêu cua ngon ngay dưới đây:

Cách chọn cua đồng tươi ngon

Màu sắc: cua đồng có màu xám đục và phần mai cua thường có màu sáng bóng hơn.

Cua tươi khỏe thường chạy rất nhanh, còn đủ chân và càng luôn chỉa lên trên. Thân cua mập và ấn tay vào yếm cua nổi bọt khí.

Nhận biết cua đực và cua cái: Cách phân biệt đơn giản nhất là quan sát phần yếm cua. Nếu thấy cua có yếm nhỏ là cua đực, ngược lại yếm lớn hơn thì đó là cua cái. Nếu muốn nấu nhiều gạch thì nên chọn cua cái và muốn nhiều thịt thì chọn cua đực.

Người nấu nên kiểm tra cua đồng có chắc thịt hay không trước khi tiến hành nấu món bún riêu cua để món ăn ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra cua chắc thịt: bằng cách lật ngửa con cua và ấn vào phần yếm nếu thấy không bị lún là cua chắc thịt. Ngược lại cua ốp, ít thịt và thường có mùi khai, ăn không ngon.

Nên mua cua vào đầu và cuối tháng âm lịch. Vì cua giữa tháng thường thay vỏ nên sẽ ốm, thịt sẽ bở không ngon. Vào thời gian trăng sáng (giai đoạn từ 13 đến 16 âm lịch) cua ốm. Ngoài ra, cua dính phèn màu cam càng nhiều thì càng chắc.

Các loại cua đồng không nên dùng

Cua đồng có 4 hoặc 6 chân: loại cua đồng ăn được thường có 2 càng to và 8 chân. Tuy nhiên, cũng có loại chỉ 6 hoặc 4 chân, phải thận trong khi dùng loại cua này.

Cua có mắt đỏ

Bụng dưới con cua có lông

Cua đồng trong bụng có xương

Cua đồng đầu lưng có chấm sao

Cua đồng chân có khoang

Giá trị dinh dưỡng của cua đồng

Bún riêu cua đồng không chỉ là món ăn giàu dinh dưỡng mà nó còn là một vị thuốc tốt trong y học cổ truyền. Vào mùa hè, các món canh từ cua đồng thường được nhiều người bổ sung vào thực đơn hàng ngày của gia đình. Bởi công dụng giải nhiệt và kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Món bún riêu cua đồng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe người dùng - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu cho thấy trung bình trong 100 gram cua đồng bỏ mai và yếm thì có đến 74,4g nước, 12,3g protid, 3,3g lipid, 2 gram glucid cung cấp được 89g calo.

Lượng vitamin và muối khoáng, đặc biệt là canxi trong cua đồng rất cao. Theo đó, cứ trong 100 gram cua có khoảng 5.040mg canxi, 430mg photpho, 4,7mg sắt cùng các loại vitamin B1, B2, PP,… Bên cạnh đó, trong cua đồng còn có có 8 trên 10 axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Bao gồm lysine, methionie, valine, leucin, isoleucien, phenylalanine, threonine và trytophane,...

Một số lưu ý khi nấu món bún riêu cua tại nhà

Kinh nghiệm chọn cua ngon là lấy tay ấn vào vỏ yếm thấy nổi bọt khí thì cua còn tươi.

Cua đồng tươi khi mua về nên ngâm từ 1 đến 2 tiếng cho sạch bùn cát rồi rửa sạch lại lần nữa. Sau đó bóc bỏ mai cua để ráo nước. Còn gạch cua thì nhẹ nhàng dùng que hay đũa nhỏ gạc ra để riêng.

Để làm bún riêu cua ngon, cua phải được giã bằng tay, váng thịt cua mới mềm, mịn và giữ được mùi vị đặc trưng. Nếu không có thời gian hãy đem xay cua bằng máy xay nhưng váng thịt cua sẽ thường xốp và sạn.

Trong quá trình nấu bún riêu cua nên để lửa nhỏ và nước dùng không được sôi bùng làm vỡ váng cua. Đặc biệt khi cho thêm các nguyên liệu khác vào tuyệt đối không khuấy trộn nhiều làm nát phần váng cua nổi trên mặt nước.

Để có nước dùng ngon và ngọt hơn người nấu có thể cho thêm tôm khô bóc vỏ vào nấu cùng hoặc dùng nước hầm xương.

Để mảng cua thêm chắc hơn, khi cho cua xay nhuyễn nên bỏ một chút muối vào xay cùng.

Nếu dùng thịt cua đóng hộp, người nấu có thể trộn cùng với một ít thịt xay rồi chia thành từng miếng nhỏ thả vào nồi nước dùng đang sôi. Đợi khi cua chín vớt ra để riêng giống như thịt cua.

Gia đình nào muốn ăn thịt hoặc chả thì có thể cho thêm vào tuỳ theo sở thích.

Bài viết trên đã chia sẻ cho người đọc cách nấu bún riêu cua ngon tại nhà. Vì thế, mọi người có thể tham khảo và tự tay trổ tài nấu món bún riêu để chiêu đãi bạn bè cũng như người thân trong gia đình mình mỗi dịp cuối tuần.