Đừng mang kho thịt, trứng cút nấu thế này vừa ngon lại rẻ, hao cơm vô cùng

Nấu gì hôm nay 13/03/2020 12:56

Có rất nhiều món ngon với trứng, thế nhưng, với cách làm trứng cút om tương này bạn sẽ có món ăn cực phẩm, giúp thổi bay nồi cơm chỉ trong tích tắc.

Sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, sau những hôm bị câu hỏi “hôm nay ăn gì” làm khó thì ngày cuối tuần, bạn hoàn toàn có thể thử cách làm trứng cút om tương này.

Không chỉ đơn giản, nhanh gọn, món ngon dễ làm này còn trữ được lâu và có giá trị dinh dưỡng.

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Món ngon dễ làm này còn trữ được lâu và có giá trị dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món ngon cuối tuần này bạn chỉ cần chuẩn bị vài nguyên liệu đơn giản dưới đây.

- 30 quả trứng cút.

- Nước tương.

- Dầu hào.

- 1 cánh hoa hồi.

Gia vị: đường, hạt tiêu, nước.

Cách thực hiện:

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Dùng khăn giấy thấm khô trứng cút sau khi lột vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trứng cút sau khi mua về mang rửa sạch, luộc chín rồi bóc sạch vỏ, dùng khăn giấy thấm khô bên ngoài bề mặt.

Bước 2: Chế biến nước sốt

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Bật lửa nhỏ và dùng đũa khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau - Ảnh minh họa: Internet

Bắc chảo lên bếp, sau đấy cho dầu hào, nước tương, hoa hồi, hạt tiêu, đường và nước vào chảo. Bật lửa nhỏ và dùng đũa khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Bước 3: Om trứng

Khi đường đã tan, nước sốt dậy mùi thơm thì trút phần trứng cút đã bóc vỏ vào rồi dùng đũa đảo nhẹ tay. Bạn chỉ nên om trứng với lửa nhỏ để nước sốt cạn dần, thấm vào trứng thì món ăn sẽ đậm vị hơn.

Khi thấy trứng có màu nâu sậm, đều và nước sốt cạn thì tắt bếp, bắc chảo xuống.

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Món này ăn kèm cơm, dùng khi nóng sẽ rất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Chỉ cần cho trứng cút om nước tương ra đĩa, rắc thêm chút tiêu, hành lá và ớt thái lát lên trên thì bạn đã có ngay món ngon đưa cơm đãi cả nhà.

Chúc bạn thành công cùng món ngon với trứng trên.

Đừng rán, trứng mang nấu với thứ này có ngay món ngon chưa từng có!

Đừng rán, trứng mang nấu với thứ này có ngay món ngon chưa từng có!

Với cách làm trứng hấp ngao lạ chưa từng có này, bạn sẽ có ngay món ăn đậm đà, thơm ngon và cực đưa cơm đãi cả nhà trong những ngày bận rộn.

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