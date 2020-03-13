Đừng mang kho thịt, trứng cút nấu thế này vừa ngon lại rẻ, hao cơm vô cùng

Không chỉ đơn giản, nhanh gọn, món ngon dễ làm này còn trữ được lâu và có giá trị dinh dưỡng .

Sau những ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi, sau những hôm bị câu hỏi “hôm nay ăn gì” làm khó thì ngày cuối tuần, bạn hoàn toàn có thể thử cách làm trứng cút om tương này.

Để thực hiện món ngon cuối tuần này bạn chỉ cần chuẩn bị vài nguyên liệu đơn giản dưới đây.

- Nước tương.

- Dầu hào.

- 1 cánh hoa hồi.

Gia vị: đường, hạt tiêu, nước.

Cách thực hiện:

Dùng khăn giấy thấm khô trứng cút sau khi lột vỏ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trứng cút sau khi mua về mang rửa sạch, luộc chín rồi bóc sạch vỏ, dùng khăn giấy thấm khô bên ngoài bề mặt.

Bước 2: Chế biến nước sốt

Bật lửa nhỏ và dùng đũa khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau - Ảnh minh họa: Internet

Bắc chảo lên bếp, sau đấy cho dầu hào, nước tương, hoa hồi, hạt tiêu, đường và nước vào chảo. Bật lửa nhỏ và dùng đũa khuấy đều tay để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Bước 3: Om trứng

Khi đường đã tan, nước sốt dậy mùi thơm thì trút phần trứng cút đã bóc vỏ vào rồi dùng đũa đảo nhẹ tay. Bạn chỉ nên om trứng với lửa nhỏ để nước sốt cạn dần, thấm vào trứng thì món ăn sẽ đậm vị hơn.

Khi thấy trứng có màu nâu sậm, đều và nước sốt cạn thì tắt bếp, bắc chảo xuống.

Món này ăn kèm cơm, dùng khi nóng sẽ rất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Chỉ cần cho trứng cút om nước tương ra đĩa, rắc thêm chút tiêu, hành lá và ớt thái lát lên trên thì bạn đã có ngay món ngon đưa cơm đãi cả nhà.

Chúc bạn thành công cùng món ngon với trứng trên.