Học ngay món bò hầm đậu trắng, món ăn dinh dưỡng dành cho người ốm không phải ai cũng biết

Các bà nội trợ cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và cẩn thận chế biến vì cách nấu bò hầm đậu trắng rất kỳ công và mất nhiều thời gian. Bù lại đây là món ăn cực dinh dưỡng , đặc biệt giúp cho người ốm nhanh khỏi bệnh.

- 2 củ cà rốt.

- 2 nhánh hành hoa + rau mùi.

- 1 củ hành tây.

- 1 quả dừa tươi

- 1 hộp đậu trắng (nên mua loại đã đóng sẵn trong hộp để đỡ mất công chế biến).

Chuẩn bị 1 hộp đậu trắng - Ảnh minh họa: Internet

- 1 củ hành + 1 củ tỏi + 1 củ gừng.

- Gia vị: nước mắm, muối, hạt tiêu, bột canh, bột nêm, tương cà chua, đường.

Thực hiện cách nấu món bò hầm đậu trắng

- Thịt bò đem rửa sạch, thái miếng vuông gần bằng bao diêm, ướp thịt bò với hai thìa cà phê bột canh + một thìa cà phê bột nêm.

Thịt bò thái miếng vuông, vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Hành tím + tỏi + gừng đem băm nhỏ, tiếp theo đem trộn với một thìa cà phê hạt tiêu + một thìa cà phê đường + một thìa dầu ăn.

- Trộn đều thịt bò với hỗn hợp hành, tỏi, gừng ở trên, để ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 1 tiếng cho ngấm gia vị (Lưu ý: nên bọc màng thực phẩm để không bị bay mùi).

- Khoai tây + cà rốt gọt vỏ, đem rửa sạch, thái miếng vuông vừa ăn. Hành tây lột vỏ thái nhỏ. Cà chua rửa sạch thái nhỏ. Dừa tươi bổ lấy nước để riêng. Rau thơm, hành hoa rửa sạch thái nhỏ.



- Phi hành tỏi cho thơm, đem đổ cà chua vào xào, thêm chút nước cho cà chua chín mềm. Tiếp theo đổ hết chỗ thịt bò đã ướp vào nồi, xào cho đến khi thịt săn lại, cho khoảng 3 thìa canh tương cà chua để món ăn có màu đẹp và hấp dẫn hơn.



- Đổ hết chỗ nước dừa tươi vào nồi thịt bò (đổ thêm ít nước trắng cho ngập hết phần thịt). Nước sôi hạ nhỏ lửa (lưu ý vớt hết bọt thừa), tiếp tục hầm thịt trong khoảng 20 phút.



- Khi thịt đã mềm, nêm nếm lại gia vị một lần nữa. Đổ khoai tây vào hầm cùng, khoai hầm được 15 phút thì đổ cà rốt và hành tây thái nhỏ vào.

Hầm thịt bò cùng rau củ trong nồi - Ảnh minh họa: Internet

- Cuối cùng, đổ phần đậu trắng vào nồi thịt, đảo nhẹ nhàng để các nguyên liệu không bị nát, nồi thịt sôi nêm nếm lại một lần nữa rồi tắt bếp.



- Múc thịt ra bát, rắc hành hoa, rau mùi, hạt tiêu lên trên, ăn nóng để cảm nhận được hương vị đậm đà, thơm ngon của món ăn.

Như vậy, để thực hiện cách nấu món bò hầm đậu trắng không hề đơn giản, các mẹ có thể lược bỏ một số công đoạn (nếu không thích ăn nguyên liệu nào).

Với món ăn này, người bệnh sẽ có đủ dinh dưỡng và hồi phục sức khỏe nhanh. Chúc các mẹ thành công với món ngon dễ làm này.