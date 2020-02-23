Bật mí cách làm ức gà viên rau củ, trẻ lười ăn rau đến mấy cũng gắp lia lịa

Con lười ăn rau, mẹ chỉ cần học ngay cách làm ức gà viên rau củ này, đảm bảo bé ăn thun thút, sạch đĩa vẫn đòi thêm.

Có rất nhiều món ngon với thịt gà, vậy nhưng, với cách làm ức gà viên rau củ này bạn sẽ có ngay món ăn đẹp mắt, đủ chất và kích thích vị giác cho bé.

Cách làm ức gà viên rau củ không hề khó - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 300g ức gà.

- 1/2 củ cà rốt.

- 30gr bông cải xanh.

- 1/2 bát ngô ngọt

Gia vị: Muối, hạt tiêu, hạt nêm, tinh bột ngô.

Cách làm món ngon cho bé lười ăn rau

Trộn các nguyên liệu thật đều - Ảnh minh họa: Internet

- Ức gà mang rửa với giấm, muối để khử mùi hôi. Sau đấy, để ráo, thái nhỏ rồi xay thật nhuyễn.

- Cà rốt gọt vỏ, bông cải xanh rửa sạch, thái thật nhỏ và cho vào bát, để riêng.

- Đun sôi nước, thêm chút muối và cho bông cải, cà rốt và ngô ngọt vào luộc chín rồi vớt ra, để ráo.

- Cho ngô ngọt, cà rốt và bông cải xanh đã luộc vào ức gà đã xay nhuyễn. Ướp với chút muối, hạt nêm, hạt tiêu và 1 thìa tinh bột ngô. Dùng đĩa trộn đều để ngấm gia vị.

- Rửa sạch tay, sau đấy thoa chút dầu ăn lên và nặn thịt ức gà thành những viên tròn vừa ăn.

- Bắc chảo dầu lên bếp, khi dầu nóng thì cho thịt viên vào chảo rán với lửa nhỏ đến khi thịt viên chín vàng đều thì vớt ra giấy thấm dầu.

Ức gà viên rau củ vừa ngon lại giàu dinh dưỡng cho bé lười ăn - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

Cho ức gà viên rau củ ra đĩa, rưới chút sốt cà chua hay chấm với tương ớt đều khiến bé thích mê.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

Quên muối đi, đây mới là thứ giúp khử sạch mùi tanh của mực, nấu món gì cũng ngon Thay vì dùng muối, bạn hãy lưu ngay những cách khử mùi tanh của mực dưới đây để tăng gấp đôi hương vị cho món ăn, đảm bảo vừa thơm ngon lại giòn ngọt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-cach-lam-uc-ga-vien-rau-cu-tre-luoi-an-rau-den-may-cung-gap-lia-lia-351720.html