Quên muối đi, đây mới là thứ giúp khử sạch mùi tanh của mực, nấu món gì cũng ngon

Mẹo vặt trong bếp 22/02/2020 18:12

Thay vì dùng muối, bạn hãy lưu ngay những cách khử mùi tanh của mực dưới đây để tăng gấp đôi hương vị cho món ăn, đảm bảo vừa thơm ngon lại giòn ngọt.

Là loại hải sản thơm ngon, giá cả phải chăng nên mực được rất nhiều chị em lựa chọn để chế biến những món ngon cho cả gia đình.

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Mực là món ăn hấp dẫn, ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vẫn đang loay hoay không biết phải làm thế nào để có được món ngon với mực, không tanh, không chảy nước thì chị em chỉ cần dắt túi cách khử mùi tanh của mực này là đủ.

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Gừng sẽ giúp bạn khử mùi tanh của mực hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Gừng, muối, rượu trắng

Nếu chỉ dùng muối thì bạn sẽ chẳng thể khử mùi tanh của thực phẩm này hiệu quả. Thế nên, sự kết hợp của củ gừng đập dập, 1 thìa muối và 1 thìa rượu trắng chính là công thức vàng bạn phải thuộc lòng.

Chỉ cần chà xát mực với hỗn hợp trên thì mùi hôi trên mực sẽ biết mất hoàn toàn. Không những thế, rượu trắng còn giúp món ăn tăng hương vị gấp đôi, giòn ngon, trắng tinh.

Dầu mè, rượu

Sau khi đã làm sạch mực, bạn đừng vội mang chế biến ngay mà hãy ướp chúng với 2 thìa café dầu mè và chút rượu trong 5 phút.

Dám chắc, dù nấu món gì thì thành phẩm bạn có được cũng sẽ thơm ngon như ý, hấp dẫn chết người.

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Chỉ với một quả chanh, món ăn sẽ thơm ngon hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Chanh

Chanh là loại quả khá quen thuộc trong nhà bếp. Ngoài việc có thể khử mùi hôi trên tay sau khi nấu ăn, chanh còn có thể thổi bay mùi tanh của các loại hải sản, nhất là mực.

Bạn chỉ cần vắt lấy nước cốt của quả chanh, sau đấy chà xát nước chanh này lên khắp mình con mực trong vài phút rồi mang đi rửa sạch với nước thì mùi hôi sẽ không còn nữa.

Đường

Dùng đường chà xát lên khắp con mực, từ trong ra ngoài rồi để yên như thế trong 5 phút. Sau đấy, chỉ cần rửa lại với nước sạch thì bạn sẽ có món mực xào không hề bị dai, giòn sần sật.

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Không chỉ với mực, trà xanh cũng giúp khử mùi tanh của cá - Ảnh minh họa: Internet

Nước trà xanh

Chần sơ qua nước trà xanh, sau đấy ngâm ngay vào chậu nước lạnh chính là cách giúp mùi tanh của mực được khử hiệu quả. Ngâm vào nước lạnh cũng sẽ giúp mực có được hương thơm đậm đà khi chế biến.

Chúc bạn thành công với những mẹo khử mùi tanh của mực trên!

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