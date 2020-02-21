Tưởng nhàm chán, nào ngờ mì mang nấu thế này ai cũng xì xụp húp cạn tô

Chỉ là món mì, nhưng nếu biết cách làm mì thịt luộc này bạn sẽ có được món ăn hấp dẫn, đẹp mắt với hương vị đậm đà, kích thích vị giác vô cùng.
- Muốn có nồi thịt kho tàu thơm ngon đúng vị, thịt mềm nhưng không bị ngấy bạn đừng bỏ qua công thức vàng này
- Cá hấp bị tanh, bở thịt là do bạn đã bỏ qua bước cực quan trọng này khi chế biến
Thay vì mang xào hay chỉ đổ nước nóng vào rồi ăn ngay, bạn hãy lưu lại cách làm mì thịt luộc này. Những ngày bận rộn chẳng cần đi chợ, bạn vẫn có thể nấu được món ăn thơm ngon, bổ dưỡng cho cả nhà.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Để thực hiện món mì ngon này, bạn hãy chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.
- 150g thịt ba chỉ lợn.
- Mì khô hoặc mì gói đều được.
- 1 quả trứng gà.
- Vài cây cải.
- Vài cây hành, 2 lát gừng.
Gia vị: Muối, nước tương, dầu mè.
Cách làm mì thịt luộc cực ngon
- Trứng đập vào bát, dùng đũa đánh đều lên rồi mang rán chín, thái sợi đều nhau sao cho đẹp mắt.
- Thịt lợn mang rửa với chút muối và gừng, công đoạn này sẽ giúp bạn khử mùi hôi của thịt lợn vô cùng hiệu quả. Sau đấy, bạn cho thịt lợn vào nồi, thêm gừng, gốc hành vào luộc chín. Khi thịt đã chín, bạn vớt ra, để nguội rồi thái vừa ăn.
- Chớ vội đổ nước luộc thịt. Thay vào đấy, bạn hãy cho vào nồi nước luộc thịt một chút nước tương, muối để làm nước dùng cho món ngon dễ làm này.
- Cho vắt mì vào nồi nước dùng nấu cho chín thì thêm cải thái nhỏ vào nấu chung, khi nước dùng sôi thì tắt bếp.
Thành phẩm
Cho mì nấu cải ra tô, sau đấy cho thịt luộc, trứng rán lên trên. Rưới nước dùng vào tô và thêm vài giọt dầu mè thì bạn đã có món ăn vô cùng đơn giản nhưng cực ngon miệng.
Vị ngọt thanh của nước dùng cộng với thịt lợn và trứng mềm thơm, rau xanh giòn giòn sẽ vô cùng cuốn hút, ai ăn cũng xì xụp ngon lành.
Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay này!