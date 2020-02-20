Muốn có nồi thịt kho tàu thơm ngon đúng vị, thịt mềm nhưng không bị ngấy bạn đừng bỏ qua công thức vàng này

Nấu gì hôm nay 20/02/2020 00:17

Đây chính là cách làm thịt kho tàu ngon khó cưỡng, giúp bạn có những miếng thịt thơm mềm, béo ngậy nhưng lại không hề bị ngấy, dư sức đốn tim cả nhà.

Chẳng cần là đầu bếp chuyên nghiệp bạn vẫn có thể làm được nồi thịt kho tàu ngon nhờ những bí quyết nấu ăn dưới đây.

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Thịt kho tàu là món ăn khá quen thuộc nhưng không phải ai nấu cũng ngon - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Với cách làm thịt kho tàu này, bạn cần có đủ những nguyên liệu dưới đây.

- 500gr thịt ba chỉ.

- 1 củ gừng.

- Vài cây hành lá.

- Vài quả ớt khô.

- Hoa hồi, lá hương diệp.

Gia vị: Muối, đường phèn, dầu điều, rượu.

Cách làm thịt kho tàu ngon

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Thái thịt không đứt lìa chính là bí quyết giúp món thịt kho tàu thêm ngon - Ảnh minh họa: Internet

- Rửa thịt lợn với rượu và chút gừng để khử sạch mùi hôi đặc trưng. Bạn rửa lại thật sạch với nước rồi thái thành dải nhỏ, sau đấy bạn thái thịt hình những con chì nhưng không thái đứt hẳn. Để lại phần da để kết nối những thớ thịt với nhau.

- Bắc chảo lên bếp, sau đấy cho miếng thịt đã thái vào rán đến khi thịt vàng đều hai mặt. Bạn không cần phải cho dầu vào rán, mỡ từ thịt ba chỉ tiết ra đã đủ để giúp thịt không bị sát chảo.

- Bắc nồi lên bếp, cho khoảng 2 thìa đường và 5 thìa nước vào đun đến khi nước màu có màu cánh gián thì cho rượu vào theo tỷ lệ 1 phần rượu 1 phần nước màu. Tiếp tục đun đến khi hỗn hợp sôi lên thì nhấc xuống.

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Đun đến khi cạn nước là được - Ảnh minh họa: Internet

- Cho dầu vào nồi, thêm gừng thái lát, hoa hồi, lá hương diệp, ớt khô vào đảo đều cho dậy mùi thì cho lượng nước sôi thích hợp vào.

- Kế đến, bạn cho phần thịt lợn đã rán vào nồi, trút hỗn hợp nước màu đã làm vào, nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn rồi đậy kín nắp. Kho thịt với lửa nhỏ trong 45 phút thì vớt các loại rau gia vị ra, đun lửa lớn thêm 10 phút hoặc đến khi cạn nước là được.

Thành phẩm

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Với cách làm thịt kho tàu này chồng khó tính đến mấy cũng thích mê - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ với vài bước đơn giản bạn đã có ngay món ngon với thịt ba chỉ mềm thơm, béo ngậy và đưa cơm vô cùng.

Chúc các bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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