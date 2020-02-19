Chán luộc, tôi đem cà rốt làm món này, ai ăn cũng khen lấy khen để

Nấu gì hôm nay 19/02/2020 05:00

Thay vì luộc hay nấu canh, bạn chỉ cần lưu ngay cách làm cà rốt trộn chua ngọt giòn ngon tuyệt đỉnh này để giải ngán cho cả nhà.

Với cách làm cà rốt trộn chua ngọt này, bạn sẽ có ngay món ăn kèm với các loại thịt, cá đều rất đưa cơm, giúp chồng con giải ngán hiệu quả.

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Cà rốt trộn chua ngọt kích thích vị giác - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm củ cải cà rốt trộn chua ngọt giòn ngon tuyệt đỉnh

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Với mẹo muối dưa ngon này, bạn chỉ cần vài nguyên liệu cơ bản dưới đây.

- 1 củ cải trắng.

- 1 củ cà rốt.

- Vài quả ớt.

Gia vị: Đường, giấm, muối

Cách làm cà rốt trộn chua ngọt ngon

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Thái cà rốt và củ cải có kích thước bằng nhau để thấm đếu gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Củ cải, cà rốt mang gọt sạch vỏ, rửa với nước sạch vài lần rồi thái con chì.

- Chuẩn bị một cái thau, sau đấy cho củ cải, cà rốt vào. Tiếp đến, bạn cho thêm chút muối rồi trộn đều và ướp trong 20 phút cho ngấm.

- Lấy lọ thủy tinh, cho nước ấm và đường vào, khuấy tan. Sau đấy, bạn cho thêm chút giấm, ớt trái vào cùng.

- Củ cải, cà rốt sau khi đã ướp xong thì dùng tay vắt nhẹ rồi mang rửa lại với nước nhiều lần cho thật sạch, để ráo.

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Chỉ cần để qua đêm trong tủ lạnh thì bạn đã có thể dùng được - Ảnh minh họa: Internet

- Cho củ cải, cà rốt vào lọ thủy tinh có sẵn nước ngâm đã chuẩn bị, đậy kín nắp và để vào ngăn mát tủ lạnh 1 ngày thì bạn đã có thể dùng được.

Thành phẩm

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Cà rốt trộn chua ngọt ăn kèm với thịt hay cá rán đều ngon - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã quá ngán những món xào, luộc hay canh thì củ cải cà rốt trộn chua ngọt giòn sần sật, thơm phưng phức chính là lựa chọn hoàn hảo cho cả nhà.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này! 

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