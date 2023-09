Đừng sốt cà nữa, đậu phụ mang sốt với thứ này mới là cực phẩm cho ngày chay thanh tịnh

Chỉ cần dắt túi cách làm đậu phụ sốt me này, bạn sẽ có món ăn với những miếng đậu phụ giòn bên ngoài, béo bên trong lại thấm vị me chua chua ngọt ngọt khiến cả nhà thích mê.

- 100gr me.

- Vài cây hành lá.

- 2 cây sả, 1 củ gừng, 1 quả ớt.

- 2 thìa vừng rang.

- Tương ớt.

Gia vị: Đường, nước tương, dầu ăn.

Cách làm đậu phụ sốt me chua ngọt

- Bắc nồi lên bếp, cho nước và cả vắt me vào đun sôi đến khi me mềm thì bỏ phần hạt và xác, lọc lấy nước cốt để làm sốt me.

Sốt me sánh mịn, thơm lừng - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt chảo dầu lên bếp, sau đấy cho gốc hành băm nhuyễn, sả, gừng và ớt băm vào phi cho dậy mùi thì trút nước me vào. Thêm đường, tương ớt, nước tương vào sao cho có vị chua ngọt cân đối thì dùng đũa khuấy đều đến khi hỗn hợp sền sệt, tắt bếp.

- Đậu phụ rửa sạch, thấm khô rồi thái miếng vừa ăn.

Đậu phụ ngoài giòn, trong mềm béo cực hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo dầu lên bếp, chờ dầu nóng thì cho đậu phụ vào rán vàng hai mặt. Vớt đậu phụ ra giấy thấm dầu để món ăn không bị ngấy.

- Xếp đậu phụ vừa rán xong ra đĩa, rưới phần nước sốt me lên trên và rắc thêm vừng rang, hành lá thái nhỏ thì bạn đã có món đậu phụ sốt me thơm ngon, nóng hổi để cả nhà cùng thưởng thức.

Thành phẩm

Món chay ngon nhưng không hề bị ngấy - Ảnh minh họa: Internet

Món đậu phụ sốt me với những miếng đậu phụ giòn xốp bên ngoài, mềm béo bên trong hòa quyện với vị chua ngọt của nước sốt sẽ giúp bạn có được món chay ngon cho ngày mồng 1 âm lịch an yên, thanh tịnh sắp tới.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm trên!