Nếu chỉ rửa với nước thì sẽ không thể sạch được, đây chính là cách rửa súp lơ giúp bạn khử sạch độc tố, yên tâm mà ăn.

Là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, thơm ngon nên súp lơ được rất nhiều chị em lựa chọn để chế biến những món ngon cho thực đơn của gia đình mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách rửa súp lơ để tống hết bụi bẩn, độc tố ra bên ngoài nhưng vẫn giữ trọn hương vị, không làm rau bị nát. Dưới đây chính là thứ bạn nên thêm vào khi rửa súp lơ để có được phần nguyên liệu an toàn cho bữa ăn gia đình.

Nước vo gạo sẽ giúp bụi bẩn và hóa chất còn bám trên bề mặt rau được rửa trôi hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet Muối, nước vo gạo Sau khi vo gạo, thay vì trút bỏ phần nước vo gạo bạn hãy giữ lại để rửa rau. Nước vo gạo sẽ giúp bụi bẩn và hóa chất còn bám trên bề mặt rau được rửa trôi hoàn toàn. Muối cũng sẽ góp phần giúp rau sạch và an toàn hơn. Chẳng cần kỳ công, chỉ cần thái súp lơ thành những miếng có kích thước phù hợp với món ăn bạn muốn nấu. Sau đấy, cho vào thau có hòa sẵn nước vo gạo và muối ngâm trong 10 phút.

Chỉ cần vớt ra, rửa lại với nước vài lần và để ráo thì bạn đã có phần súp lơ tươi ngon để chế biến. Ngâm súp lơ trong hỗn hợp bột năng và muối sẽ giúp rau xanh sạch, an toàn - Ảnh minh họa: Internet Bột năng, muối Bạn chỉ cần chuẩn bị một cái thau, sau đấy cho lượng nước có thể ngâm ngập rau vào. Thêm khoảng một nhúm muối, 2 thìa bột năng vào khuấy tan. Súp lơ sau khi đã thái cho vào ngâm trong hỗn hợp này khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước sạch vài lần là được. Ngâm súp lơ trong nước pha baking soda khoảng 15 phút - Ảnh minh họa: Internet Baking soda Không chỉ là nguyên liệu làm bánh, baking soda còn giúp răng trắng đẹp, các vật dụng trong gia đình bóng loáng. Đặc biệt, trong gian bếp, đây còn là loại thực phẩm giúp tống hết độc tố còn sót lại trên rau hiệu quả. Cho 2 thìa baking soda vào thau nước, khuấy đều rồi cho súp lơ vào ngâm khoảng 15 phút. Vớt ra, rửa lại với nước sạch vài lần rồi để ráo thì bạn đã có thể mang chế biến bình thường. Hy vọng bạn sẽ có thật nhiều món xào ngon, an toàn với mẹo nấu ăn hay trên.

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