Thấy vợ cho thứ này vào đậu phụ chồng khó chịu ra mặt, đến lúc ăn lại gắp lia lịa

Nấu gì hôm nay 18/02/2020 22:47

Thay vì mang rán hay sốt cà chua, bạn hãy thử cách làm đậu phụ rim mắm tôm dưới đây để cả nhà đều trầm trồ thán phục, thổi bay nồi cơm chỉ trong tích tắc.

Đậu phụ là thực phẩm nhiều dinh dưỡng, dễ ăn nên khá quen thuộc trong những bữa cơm gia đình, từ món chay đến món mặn. Nếu đã quá ngán đậu phụ rán hay sốt cà chua, bạn hãy thử ngay cách làm đậu phụ rim mắm tôm này.

Dám chắc, sau 10 phút vào bếp bạn sẽ có ngay món ăn với vị đậu phụ béo mềm cùng mắm tôm đậm đà quyến rũ, hao cơm vô cùng.

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Chỉ với 10 phút bạn đã có ngay món ngon cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để thực hiện món ngon với đậu phụ này, bạn chỉ cần chuẩn bị vài nguyên liệu rẻ tiền dưới đây.

- 1 bìa đậu phụ.

- 3 thìa cafe mắm tôm.

- 1 củ hành khô.

- 1 quả ớt.

Gia vị: Dầu, đường, tiêu.

Cách làm đậu rim mắm tôm

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Thái đậu phụ thành những miếng vừa ăn - Ảnh minh họa: Internet

- Rửa đậu phụ thật nhẹ nhàng để không làm nát đậu, sau đấy để ráo hoặc bạn có thể dùng khăn giấy thấm khô. Tiếp đến, đặt đậu phụ lên thớt, thái thành những miếng vừa ăn.

- Mắm tôm cho vào cái bát con, thêm chút nước và dùng đũa khuấy đều. Sau đấy, lấy một cái bát khác gạn lấy phần nước, bỏ phần cặn bên dưới để mắm tôm không bị lẫn cát.

- Hành bóc vỏ, ớt rửa sạch thái nhỏ.

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Việc xào với hành sẽ giúp mắm tôm bớt nồng - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho thêm chút dầu. Chờ đến khi dầu nóng thì trút hành vào phi thơm.

- Cho mắm tôm vào chảo, thêm chút đường để giảm bớt vị mặn, nêm nếm cho vừa ăn và đảo đều đến khi sôi thì trút đậu phụ vào, đảo nhẹ tay cho đậu phụ được áo đều mắm tôm bên ngoài thì vặn nhỏ lửa, rim đến khi thấm gia vị là được.

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Đảo nhẹ tay để đậu phụ không bị vỡ nát - Ảnh minh họa: Internet

Thành phẩm

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Món đậu phụ rim mắm tôm vừa đẹp mắt lại đậm đà thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Múc đậu phụ rim mắm tôm ra đĩa, rắc thêm ớt thái nhỏ, chút tiêu và hành lá lên trên thì bạn đã có món ngon dễ làm nhưng cực đưa cơm cho cả nhà.

Chúc bạn thành công với bí quyết nấu ăn trên!

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