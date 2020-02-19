Không phải muối, đây mới là thứ giúp bạn có nồi ngô luộc dẻo thơm, ngọt lừ, hạt căng bóng

Mẹo vặt trong bếp 19/02/2020 05:00

Người bán hàng sẽ không bao giờ hé lộ mẹo luộc ngô ngon này cho bất cứ ai, bởi đây chính là bí quyết giúp họ có được những quả ngô dẻo thơm, ngọt lừ, hạt căng bóng.

Nếu biết cho thêm thứ này vào nồi thì bạn đã nắm trong tay mẹo luộc ngô ngon bất bại, cực hiếm người biết.

meo luoc ngo ngon 1
Cách luộc ngô ngon tưởng dễ nhưng không hề đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn ngô ngon

Muốn có món luộc ngon trước tiên bạn phải chọn được những quả ngô đạt chất lượng. Khi chọn ngô, bạn chỉ cần bấm tay vào hạt. Nếu thấy hạt mềm, có độ mẩy vừa và không chảy sữa thì đấy chính là những quả ngô ngon nhất.

Đừng dại chọn những quả ngô chảy sữa bởi chúng còn quá non, khi luộc sẽ không dẻo. Cũng vậy, nếu ngô quá già thì sẽ bị cứng, không ngon.

meo luoc ngo ngon 2
Bạn chớ dại bóc hết vỏ ngô khi luộc kẻo làm mất đi vị ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã chọn được ngô ngon, bạn tiến hành bóc bớt lớp vỏ bên ngoài. Chỉ cần để lại 3 lớp vỏ mỏng rồi mang rửa sạch là được. Bạn đừng quên giữ lại phần râu ngô, mang rửa sạch để ráo.

Bạn chớ dại bóc hết vỏ ngô khi luộc kẻo làm mất đi vị ngọt và hương thơm đặc trưng của món ăn này.

Cách luộc ngô ngon

- Cho râu ngô vào nồi, sau đấy xếp ngô lên trên. Với mẹo nấu ăn hay này, bạn sẽ giúp ngô thơm phưng phức, ngọt lừ, không sợ ngô bị dính nồi, kém đẹp mắt.

- Đổ nước ngập 1/3 số ngô trong nồi, đừng đổ ngập mặt ngô kẻo quá nhiều nước sẽ khiến ngô bị nhạt, mất nhiều thời gian luộc hơn.

meo luoc ngo ngon 3
Sự kết hợp giữa đường và muối sẽ giúp ngô có vị ngọt thanh, hạt căng mẩy, dẻo thơm như ý - Ảnh minh họa: Internet

- Thông thường, lúc này các bạn sẽ cho thêm chút muối vào để ngô luộc ngọt hơn. Vậy nhưng, nếu chỉ cho muối vẫn là chưa đủ. Người bán ngô tiết lộ rằng, ngoài muối, họ sẽ cho thêm chút đường vào nước luộc ngô. Sự kết hợp giữa đường và muối sẽ giúp ngô có vị ngọt thanh, hạt căng mẩy, dẻo thơm như ý.

- Chỉ cần đậy nắp, nấu trong 30 phút thì ngô đã chín. Bạn chỉ việc vớt ngô ra và thưởng thức.

Chúc các bạn thành công với cách luộc ngô ngon được chia sẻ ở trên!

Cải thảo mang nấu thế này có ngay bữa tối đủ chất, không hề dầu mỡ cho cả nhà

Cải thảo mang nấu thế này có ngay bữa tối đủ chất, không hề dầu mỡ cho cả nhà

Với cách làm cải thảo cuộn nấm xốt dầu hào mềm ngọt, thanh tao này bạn sẽ có ngay bữa cơm tối đầy dinh dưỡng, thơm ngon cho cả nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   cách luộc ngô ngon bí quyết nấu ăn món luộc ngon

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 2 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 17 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?