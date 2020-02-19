Không phải muối, đây mới là thứ giúp bạn có nồi ngô luộc dẻo thơm, ngọt lừ, hạt căng bóng

Người bán hàng sẽ không bao giờ hé lộ mẹo luộc ngô ngon này cho bất cứ ai, bởi đây chính là bí quyết giúp họ có được những quả ngô dẻo thơm, ngọt lừ, hạt căng bóng.

Nếu biết cho thêm thứ này vào nồi thì bạn đã nắm trong tay mẹo luộc ngô ngon bất bại, cực hiếm người biết.

Cách luộc ngô ngon tưởng dễ nhưng không hề đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn ngô ngon

Muốn có món luộc ngon trước tiên bạn phải chọn được những quả ngô đạt chất lượng. Khi chọn ngô, bạn chỉ cần bấm tay vào hạt. Nếu thấy hạt mềm, có độ mẩy vừa và không chảy sữa thì đấy chính là những quả ngô ngon nhất.

Đừng dại chọn những quả ngô chảy sữa bởi chúng còn quá non, khi luộc sẽ không dẻo. Cũng vậy, nếu ngô quá già thì sẽ bị cứng, không ngon.

Bạn chớ dại bóc hết vỏ ngô khi luộc kẻo làm mất đi vị ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã chọn được ngô ngon, bạn tiến hành bóc bớt lớp vỏ bên ngoài. Chỉ cần để lại 3 lớp vỏ mỏng rồi mang rửa sạch là được. Bạn đừng quên giữ lại phần râu ngô, mang rửa sạch để ráo.

Bạn chớ dại bóc hết vỏ ngô khi luộc kẻo làm mất đi vị ngọt và hương thơm đặc trưng của món ăn này.

Cách luộc ngô ngon

- Cho râu ngô vào nồi, sau đấy xếp ngô lên trên. Với mẹo nấu ăn hay này, bạn sẽ giúp ngô thơm phưng phức, ngọt lừ, không sợ ngô bị dính nồi, kém đẹp mắt.

- Đổ nước ngập 1/3 số ngô trong nồi, đừng đổ ngập mặt ngô kẻo quá nhiều nước sẽ khiến ngô bị nhạt, mất nhiều thời gian luộc hơn.

Sự kết hợp giữa đường và muối sẽ giúp ngô có vị ngọt thanh, hạt căng mẩy, dẻo thơm như ý - Ảnh minh họa: Internet

- Thông thường, lúc này các bạn sẽ cho thêm chút muối vào để ngô luộc ngọt hơn. Vậy nhưng, nếu chỉ cho muối vẫn là chưa đủ. Người bán ngô tiết lộ rằng, ngoài muối, họ sẽ cho thêm chút đường vào nước luộc ngô. Sự kết hợp giữa đường và muối sẽ giúp ngô có vị ngọt thanh, hạt căng mẩy, dẻo thơm như ý.

- Chỉ cần đậy nắp, nấu trong 30 phút thì ngô đã chín. Bạn chỉ việc vớt ngô ra và thưởng thức.

Chúc các bạn thành công với cách luộc ngô ngon được chia sẻ ở trên!

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