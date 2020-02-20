Cá hấp bị tanh, bở thịt là do bạn đã bỏ qua bước cực quan trọng này khi chế biến

Nấu gì hôm nay 20/02/2020 05:00

Cá hấp là món ăn khá quen thuộc trong gian bếp, thế nhưng không phải ai cũng biết cách làm cá hấp ngon, không tanh, không bị bở thịt.

Có rất nhiều món ngon với cá, vậy nhưng, với cách làm cá hấp ngon này bạn sẽ có ngay món ăn cực phẩm, không hề bị tanh, thịt dai ngọt, thơm phưng phức.

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Cá hấp là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Là món ăn không dầu mỡ, tốt cho sức khỏe lại giữ được hương vị đặc trưng của thực phẩm nên cá hấp là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm của gia đình.

Để làm món hấp ngon này, bạn chỉ cần chuẩn bị vài nguyên liệu dưới đây.

- 1kg cá (bạn có thể chọn bất cứ loại cá nào mình thích).

- Vài cây hành lá.

- 1 củ gừng.

- Dầu hào.

- Gia vị: muối hạt, tương đậu nành (tương hạt), nước tương, rượu nấu ăn.

Các bước thực hiện món cá hấp ngon

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Muối và gừng giúp cá có hương vị thơm ngọt quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

- Chọn những con cá tươi ngon, sau đấy làm sạch rồi dùng khăn giấy thấm khô bề mặt cá. Tiếp đến, bạn dùng dao khứa vài đường lên hai bên thân cá.

- Xát muối, gừng đập dập và rượu lên toàn bộ thân cá. Đây chính là bí quyết nấu ăn giúp bạn khử sạch mùi tanh của cá. Chẳng những giúp món ăn không hề bị tanh mà còn giúp cá có hương vị thơm ngọt quyến rũ.

- Hành lá rửa sạch, thái khúc dài khoảng 4 cm là được. Gừng cạo sạch vỏ, thái chỉ một nửa, nửa còn lại thái lát.

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Cho cá vào tủ lạnh ướp như thế trong 30 phút - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy ½ số gừng và hành đã sơ chế nhét vào bụng cá, sau đấy dùng màng bọc thực phẩm quấn quanh cá thật kỹ. Cho cá vào tủ lạnh ướp như thế trong 30 phút.

- Tiếp đến, bạn pha chế nước sốt hấp cá với dầu 2 thìa dầu hào, 2 thìa nước tương và nửa thìa tương hạt.

- Cá sau khi ướp đủ thời gian thì gỡ màng bọc ra, cho vào đĩa và rắc phần hành, gừng còn lại lên trên.

- Đun sôi nước, sau đấy đặt đĩa cá vào xửng hấp khoảng 15 phút thì mở nắp, trút phần nước sốt đã pha chế lên trên cá rồi hấp thêm 5 phút là được.

Thành phẩm

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Giờ đây bạn đã có được món cá hấp thơm lừng - Ảnh minh họa: Internet

Món cá hấp với thịt cá chín đều, bên ngoài mềm, bên trong dai ngọt tự nhiên và không hề bị tanh chính là thành phẩm đạt yêu cầu.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!

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