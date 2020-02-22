Cách làm rau muống xào thịt bò, món ăn quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết

Chỉ cần lưu ngay cách làm rau muống xào thịt bò của đầu bếp nhà hàng 5 sao này, bạn sẽ có món xào ngon nức mũi, ai ăn cũng khen tấm tắc.

Gia vị: Muối, dầu ăn, tiêu, nước mắm, đường.

Cách làm rau muống xào thịt bò ngon

Sơ chế nguyên liệu

Chọn rau có màu xanh đậm thì rau sẽ giòn hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Chọn rau muống có thân to, ngọn non, lá xanh đậm để có được phần nguyên liệu ngon nhất. Sau đấy, bạn nhặt rau rồi rửa sạch với chút nước muối, vớt ra rổ để ráo.

- Thịt bò rửa sạch, thái mỏng rồi cho vào bát ướp với 1/2 thìa café muối, 1 thìa café dầu ăn cho ngấm gia vị.

- Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn.

Các bước thực hiện món rau muống xào thịt bò

- Bắc chảo dầu lên bếp, chờ đến khi dầu nóng thì cho 1/2 tỏi vào phi thơm. Sau đấy, trút thịt bò đã ướp vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Khi thịt vừa chín tới thì tắt bếp, trút thịt ra đĩa ngay. Đừng xào quá chín kẻo thịt bị dai, mất đi vị ngọt tự nhiên.

Xào với lửa lớn để rau không bị chảy nước - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, sau đấy cho rau muống vào chần rồi xả lại với nước lạnh rồi để ráo. Bước này sẽ giúp rau giữ được màu xanh đẹp mắt, khi xào giòn sần sật, không bị dai.

- Tiếp đến, bạn phi thơm số tỏi còn lại, trút rau vào xào với lửa lớn. Nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, rau muống chín thì cho thịt bò đã xào vào, đảo đều tay rồi tắt bếp.

Thành phẩm

Món xào giòn sần sật, cực đưa cơm - Ảnh minh họa: Internet

Múc rau muống xào thịt bò ra đĩa, rắc thêm chút tiêu lên trên thì bạn đã có món ngon với thịt bò cho cả nhà cùng thưởng thức.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!