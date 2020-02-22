Cách làm rau muống xào thịt bò, món ăn quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết

Đời sống 22/02/2020 17:49

Có rất nhiều món ngon với rau muống, thế nhưng, cách làm rau muống xào thịt bò để rau xanh mướt, giòn sần sật, thịt bò mềm ngọt thì không phải ai cũng biết.

Chỉ cần lưu ngay cách làm rau muống xào thịt bò của đầu bếp nhà hàng 5 sao này, bạn sẽ có món xào ngon nức mũi, ai ăn cũng khen tấm tắc.

cach lam rau muong xao thit bo 1
Với cách làm rau muống xào thịt bò này, bạn sẽ có món ăn cực phẩm đãi cả nhà - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 200g thịt bò thăn.

- 1 bó rau muống.

- 2 củ tỏi.

Gia vị: Muối, dầu ăn, tiêu, nước mắm, đường.

Cách làm rau muống xào thịt bò ngon

Sơ chế nguyên liệu

cach lam rau muong xao thit bo 2
Chọn rau có màu xanh đậm thì rau sẽ giòn hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Chọn rau muống có thân to, ngọn non, lá xanh đậm để có được phần nguyên liệu ngon nhất. Sau đấy, bạn nhặt rau rồi rửa sạch với chút nước muối, vớt ra rổ để ráo.

- Thịt bò rửa sạch, thái mỏng rồi cho vào bát ướp với 1/2 thìa café muối, 1 thìa café dầu ăn cho ngấm gia vị.

- Tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn.

Các bước thực hiện món rau muống xào thịt bò

- Bắc chảo dầu lên bếp, chờ đến khi dầu nóng thì cho 1/2 tỏi vào phi thơm. Sau đấy, trút thịt bò đã ướp vào đảo nhanh tay trên lửa lớn. Khi thịt vừa chín tới thì tắt bếp, trút thịt ra đĩa ngay. Đừng xào quá chín kẻo thịt bị dai, mất đi vị ngọt tự nhiên.

cach lam rau muong xao thit bo 3
Xào với lửa lớn để rau không bị chảy nước - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc nồi nước lên bếp đun sôi, sau đấy cho rau muống vào chần rồi xả lại với nước lạnh rồi để ráo. Bước này sẽ giúp rau giữ được màu xanh đẹp mắt, khi xào giòn sần sật, không bị dai.

- Tiếp đến, bạn phi thơm số tỏi còn lại, trút rau vào xào với lửa lớn. Nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn, rau muống chín thì cho thịt bò đã xào vào, đảo đều tay rồi tắt bếp.

Thành phẩm

cach lam rau muong xao thit bo 4
Món xào giòn sần sật, cực đưa cơm - Ảnh minh họa: Internet

Múc rau muống xào thịt bò ra đĩa, rắc thêm chút tiêu lên trên thì bạn đã có món ngon với thịt bò cho cả nhà cùng thưởng thức.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

Chỉ là món trứng thôi nhưng chế biến kiểu này bỗng ngon miệng lạ thường

Chỉ là món trứng thôi nhưng chế biến kiểu này bỗng ngon miệng lạ thường

Với cách làm trứng rán đậu phụ này, bạn sẽ có ngay món ngon giàu dinh dưỡng nhưng vô cùng lạ miệng, ai ăn cũng phải ngạc nhiên.

Xem thêm
Từ khóa:   món xào ngon món ngon với thịt bò món ngon dễ làm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi