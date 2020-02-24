Mẹ đảm chia sẻ cách luộc lòng ngon, giòn, hết sạch mùi hôi cho cả nhà thưởng thức

Chia sẻ mẹo luộc lòng ngon, hết sạch mùi hôi để món ăn thêm phần hấp dẫn, đãi chồng con đổi vị ngày đầu tuần bận rộn thì còn gì bằng.

Chắc chắn nhiều mẹ vẫn chưa biết mẹo luộc lòng ngon dẫn đến tình trạng: luộc lòng bị hôi, dai, khiến món ăn kém đẹp và mất ngon. Bài viết dưới đây, sẽ giúp các mẹ khắc phục ngay vấn đề bằng nguyên liệu dễ tìm, đơn giản. Nhiều mẹ chưa biết cách luộc lòng ngon - Ảnh minh họa: Internet Cách làm sạch lòng Đây là khâu quan trọng nhất vì phần lòng chứa rất nhiều vi khuẩn và các chất cặn bẩn. Nếu các mẹ không chú ý làm sạch lòng, khi luộc lòng sẽ bị hôi, từ đó làm giảm mất độ ngon của món ăn.

Cũng có nhiều mẹ rất cầu kỳ làm sạch lòng bằng chanh, giấm, nước dưa chua, phèn chua... nhưng vẫn phải bó tay vì không làm hết được mùi hôi của lòng hoặc có khi làm sạch quá tay, lòng heo không còn ngon nữa. Vì thử qua rất nhiều công thức nhưng vẫn thất bại nên nhiều mẹ nghĩ rằng: không có cách nào để làm sạch lòng cả. Thật ra mẹo luộc lòng ngon và sạch không hề khó, bí quyết làm sạch lòng từ bột mì.

Bí quyết để làm sạch lòng từ bột mì - Ảnh minh họa: Internet Cách làm sạch lòng như sau: Lòng heo lộn trái, bỏ hết lớp màng mỡ và các chất cặn bẩn. Dùng bột mì trộn với một chút muối bóp kỹ khoảng 5 phút, sau đó rửa với nước sạch. Cuối cùng, dùng chanh xát vào lòng heo để làm sạch chất bẩn còn sót lại (lưu ý không nên xát quá lâu sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng). Thực hiện mẹo luộc lòng ngon như sau - Chuẩn bị 1 bát nước nguội, nhỏ vài giọt chanh vào. Đun nước sôi (lưu ý nước sôi già rồi mới thả lòng vào). Bước này là bước quyết định lòng có ngon hay không, nhiều mẹ hay thả lòng vào nước lạnh rồi mới đun sôi, như thế khiến lòng dễ bị dai, nếu các mẹ thả lòng vào nước đang sôi sẽ khiến lòng vừa chín tới và giòn tan. Nước thật sôi mới nên thả lòng vào nồi - Ảnh minh họa: Internet Khoảng 10 phút sau lòng chín tới, vớt lòng ra thả ngay vào bát nước có vắt chanh để lòng giòn, trắng và không bị thâm. Như vậy, món lòng luộc đã được hoàn thành, không bị hôi, giòn và ngon. Các mẹ nện bỏ túi ngay cách luộc lòng ngon ở trên để tự tin vào bếp, đảm bảo chồng con khen nức nở. Chúc bạn thành công với bí quyết nấu ăn này!

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