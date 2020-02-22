Cách luộc trứng lòng đào cực ngon và bổ dưỡng cho các thành viên gia đình

Trứng lòng đào là món ăn rất giàu protein, chất béo, vitamin và nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể. Đặc biệt, trong trứng lòng đào còn chứa chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, đây là hai thành phần giúp giảm các bệnh liên quan về mắt.

Đây là cách luộc trứng gà lòng đào đơn giản và phổ biến nhất ở nhiều gia đình. Với cách luộc này bạn chỉ cần chuẩn bị một ít trứng gà hoặc trứng vịt, vá vớt trứng, nồi có nắp đậy và thau nước đá lạnh.

Trứng gà lòng đào là dạng thức ăn chín tái, do đó để đảm bảo an toàn bạn nên chọn loại trứng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Dưới đây, bài viết sẽ hướng dẫn bạn những cách luộc trứng gà lòng đào phổ biến và ngon nhất.

Cách thực hiện: Trứng mua về rửa sạch, sau đó cho vào nồi, đổ ngập nước và bắc lên bếp luộc. Lưu ý, nếu bảo quản trứng trong tủ lạnh, bạn cần để bên ngoài khoảng 15 phút cho hết lạnh rồi mới đem luộc. Cách này giúp trứng không bị vỡ khi đun.

Khi nước trong nồi sôi bùng, để lửa to thêm 5 đến 7 phút thì tắt bếp. Trong thời gian đun, bạn nên thường xuyên dùng đũa xoay trứng để lòng đỏ nằm vào giữa.

Trứng chín, dùng vá vớt ra ngoài và ngâm ngay vào thau nước đá lạnh đã chuẩn bị sẵn, khoảng 2 đến 3 phút bạn có thể vớt ra. Cách ngâm trứng luộc trong nước đá lạnh giúp dễ dàng bóc vỏ hơn.

Cách luộc trứng gà lòng đào đơn giản và không mất quá nhiều thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Cách luộc trứng gà lòng đào với giấm

Nguyên liệu chuẩn bị cho cách luộc trứng gà lòng đào này cũng tương tự như trên, gồm: một ít trứng gà hoặc trứng vịt, vá vớt trứng, nồi có nắp đậy, thau nước đá lạnh và thêm một ít giấm ăn.

Cách thực hiện: Cho khoảng 500 ml nước vào nồi cùng 15 ml giấm ăn, đun đến khi sôi bùng rồi hạ lửa thật nhỏ. Trong thời gian đun sôi hỗn hợp nước giấm, đem trứng rửa sạch, dùng cây kim nhọn đâm 1 lỗ nhỏ ở phần đầu to của quả trứng rồi mới thả vào nồi.

Sau đó luộc trứng khoảng 6 phút, lưu ý không cần dùng nắp đậy. Tiếp theo bạn tắt bếp, dùng tới nắp đậy để ủ trứng khoảng 3 phút. Đủ thời gian, vớt trứng ra thau nước đá lạnh cho nhanh hạ nhiệt độ, bóc vỏ và có thể thưởng thức.

Cách làm trứng gà lòng đào ngâm nước tương

Nếu đã quá nhàm chán với món trứng lòng đào chấm muối tiêu bạn có thể thay thế chúng bằng cách ngâm với nước tương. Cách làm món trứng lòng đào này tuy đơn giản như lại có hương vị rất đặc biệt, thích hợp để trở thành món ăn chơi đãi khách.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món trứng lòng đào ngâm nước tương bao gồm: 5 đến 7 quả trứng gà, 30 gram đường trắng, 100 ml nước tương và 15 ml giấm ăn.

Cách thực hiện: Chuẩn bị một nồi có đáy dày, cho vào 500 ml nước lọc và 15 ml giấm ăn, bắc lên bếp đun sôi rồi hạ lửa thật nhỏ. Trứng rửa sạch, dùng kim nhọn đâm một lỗ nhỏ vào phần to của quả trứng rồi cho vào nồi luộc khoảng 6 phút không đậy nắp.

Canh đúng thời gian, đủ 6 phút bạn tắt bếp, sau đó đậy kín nắp và ủ trứng gà trong 3 phút. Tiếp theo, ngâm trứng trong thau nước đá lạnh để hạ nhiệt rồi bóc vỏ.

Ngâm trứng gà trong nước tương khoảng 8 tiếng là có thể dùng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị một tô nhỏ, trộn 100 ml nước tương, 30 gram đường trắng cùng 300 ml nước lọc, khuấy đều để đường tan hoàn toàn. Sau đó cho trứng đã bóc vỏ vào, ngâm từ 6 đến 8 tiếng, hoặc ngâm qua đêm là có thể dùng được.

Trứng lòng đào ngâm nước tương này có vị mặn mặn ngọt ngọt rất vừa ăn, đặc biệt còn bảo quản được nhiều ngày nên bạn có thể làm dư ra và dùng dần trong các bữa ăn gia đình hoặc đãi khách.

Trứng gà lòng đào ngâm nước tương có hương vị mới lạ và thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách luộc trứng lòng đào kiểu Nhật

Trứng lòng đào kiểu Nhật còn có cách gọi khác là Onsen Tamago, tức là nấu trứng ở nhiệt độ thấp trong thời gian dài cho đến khi lòng đỏ được sệt lại. Nguyên liệu chuẩn bị cho món trứng này rất đơn giản, gồm: 4 quả trứng gà hoặc vịt, 1 lít nước, 4 nhánh hành lá, ít nước tương và nước dùng dashi.

Cách thực hiện: Cho 1 lít nước vào nồi, bắc lên bếp đun đến khi sôi bùng thì tắt bếp, sau đó thêm vào 200 ml nước lọc và thả nhẹ trứng vào, đậy kín nắp trong 17 phút. Đủ thời gian, vớt trứng ra ngoài khoảng 5 phút cho nguội rồi thả vào âu nước lạnh để dễ bóc vỏ hơn.

Trứng sau khi bóc vỏ, dùng khăn giấy thấm bớt nước rồi cho vào bát, sau đó để riêng ra một góc. Bắc một nồi mới lên bếp, cho nước dùng dashi và nước tương vào đun sôi.

Tiếp theo, rưới hỗn hợp nước sốt vừa đun vào bát trứng, rắc ít hành lá cắt nhuyễn vào là có thể thưởng thức. Cách luộc trứng gà lòng đào kiểu Nhật này bạn có thể ăn kèm với cơm trắng hoặc mì xào đều ngon.

Cách làm trứng gà lòng đào kiểu Nhật ăn kèm với cơm nóng rất ngon - Ảnh minh họa: Internet

Cách luộc trứng cút lòng đào ngâm tương tỏi ớt

Tương tự như trứng gà, trứng cút luộc lòng đào cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Cách luộc món trứng này rất đơn giản, tuy nhiên để hương vị mới mẻ và ngon hơn, bài viết sẽ bật mí cho bạn cách ngâm với nước tương đậm đà.

Nguyên liệu nấu món này gồm: 15 quả trứng cút, 20 gram hành tây, 5 gram mè trắng, 80 ml nước tương và 1 muỗng canh đường trắng.

Cách thực hiện: Trứng cút rửa sạch, để ráo. Bắc nồi lên bếp, cho vào 500 ml nước, đun đến khi sôi bùng thì thả trứng cút vào, đảo đều trong khoảng 1 phút 40 giây thì tắt bếp. Vớt trứng ra tô nước đá lạnh đã chuẩn bị sẵn để nhanh nguội và dễ bóc vỏ hơn.

Chuẩn bị một tô nhỏ, cho nước tương, 1 muỗng canh đường và hành tây bổ múi cau vào, khuấy đều đến khi đường tan hẳn thì thả trứng cút đã bóc vỏ vào ngâm khoảng 1 tiếng. Sau đó rắc mè rang lên trên là có thể thưởng thức.

Tương tự như trứng gà, trứng cút lòng đào cũng chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi ăn trứng lòng đào

Theo nghiên cứu khoa học, việc dùng trứng lòng đào là một trong những cách giúp bạn hấp thụ được nguyên chất các loại vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Trong món ăn này không chỉ giàu protein, chất béo, các vitamin mà còn có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là lutein và zeaxanthin. Đây là hai thành phần giúp giảm các bệnh liên quan đến mắt hiệu quả.

Mặc dù trứng lòng đào có rất nhiều lợi ích nhưng song song đó chúng cũng tồn tại nhiều hạn chế. Vấn đề đầu tiên cần được đề cập đến chính là hàm lượng protein. Theo đó khi ăn trứng chín bạn sẽ hấp thụ được 90% lượng protein, còn trứng lòng đào chỉ có 50%.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trứng khi chế biến kiểu lòng đào rất dễ nhiễm khuẩn salmonella. Đây là loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm ở người với một vài triệu chứng điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt,...

Ngoài ra, với bà bầu, người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người có hệ miễn dịch yếu thì không nên dùng trứng gà lòng đào vì chúng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Trứng gà lòng đào là món ăn ngon bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chúng không chỉ chứa hàm lượng protein lớn mà còn đa dạng các loại vitamin và khoáng chất. Cách luộc trứng gà lòng đào như thế nào đã được bài viết chia sẻ khá chi tiết ở trên, bạn nhớ lưu lại bí quyết để không bỏ lỡ món ngon giàu dinh dưỡng này.