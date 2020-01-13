3 cách làm trứng muối ngon tại nhà không tanh và chuẩn vị

Nếu vỏ trứng bị vỡ ra thì món trứng này sẽ bị hỏng hoặc là bị tanh, kể cả những vết nứt nhỏ cũng làm chất lượng món ăn đi xuống. Nên trước khi làm và trong suốt quá trình thực hiện bạn nên kiểm tra xem trứng có bị nứt vỏ hay không. Và bạn nên cực kỳ nhẹ nhàng trong các thao tác để không làm trứng của chúng ta bị hỏng.

Để có thể chế biến được những quả trứng muối chất lượng cao phục vụ cho các mục đích khác nhau, trước khi làm bạn cần tuân thủ các mẹo và các cách làm trứng muối ngon được đề cập dưới đây.

Nếu dùng trứng gà để làm, cả mùi vị và thời gian làm cũng đều nhanh hơn, vì bản thân trứng vịt đã có độ tanh hơn trứng gà một chút.

Với việc làm trứng muối ướt, bạn sẽ cần nén trứng trong lọ thủy tinh, sau đó xếp trứng, hỗn hợp ngâm trứng và túi nén trứng, nên hãy cố gắng trọn mua một chiếc lọ thủy tinh có thể chịu được nhiệt và lực tốt một chút.

Độ mặn có thể điều chỉnh theo sở thích của bạn, có thể cho hơi mặn, mặn vừa hoặc mặn chát tùy theo khẩu vị riêng của bạn. Tuy nhiên độ mặn có thấm vào trứng chính xác như chúng ta đong đếm không cũng phụ thuộc vào chất lượng muối. Nên hãy mua loại muối đảm bảo chất lượng và có độ tiệt trùng đảm bảo.

Riêng với trứng muối ướt, nếu bạn ngâm quá lâu trứng sẽ trở nên mặn chát và đắng ngòm, vậy thì sẽ rất khó thưởng thức. Vì khoảng thời gian ngâm trứng cũng khá lâu, trung bình từ 3-4 tuần, nên có thể nhiều bạn sẽ quên mất lịch vớt trứng và để chúng bị quá hạn. Nên hãy nhớ đặt lịch vớt trứng đúng lúc để đảm bảo chất lượng, đây cũng chính là cách làm trứng muối tại nhà ngon lạ không tanh tại nhà mà các mẹ cực kỳ cần để ý.

Trứng muối ứng dụng làm bánh - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trứng muối ướt

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Khoảng 10 quả trứng, trứng vịt hay trứng gà đều được, nhưng đừng dùng lẫn chúng với nhau vì thời gian ngâm cho mỗi loại trứng khác nhau.

Khoảng 300g muối trắng (muối biển)

Quế khô

Vài bông hoa hồi

100ml rượu trắng

Khoảng 20g đường

Cách thực hiện:

Bước 1: Làm sạch vỏ trứng, nên rửa thật sạch vì chúng ta sẽ ngâm chúng khá lâu, nếu rửa không sạch thì những chất bẩn ấy sẽ khiến nước ngâm và trứng của chúng ta không được hợp vệ sinh lắm đâu. Có thể lấy miếng rửa bát để cọ cho vỏ trứng sạch hơn. Khi đã rửa xong thì để cho tất cả trứng thật ráo nước.

Bước 2: Cho những thanh quế và hoa dồi lên rang qua cho dậy mùi, sau đó cho hai nguyên liệu này vào khoảng 1 lít nước đun sôi lăn tăn cho ngâm ra nước. Tiếp theo cho thêm vào nước này muối, đường và tiếp tục đun sôi.

Bước 3: Khi nước này đã được rồi thì bạn tắt bếp và bắt ra để nguội, cho rượu trắng vào và khuấy thật đều.

Bước 4: Tới đây, chúng ta chuẩn bị xếp trứng vào lọ thủy tinh, nhớ làm sạch lọ trước khi bỏ trứng vào. Xếp trứng thật đều và khéo để chúng không bị xô hay va đập quá nhiều trong quá trình rót nước ngâm hay di chuyển qua lại.

Bước 5: Sau khi đã xếp trứng vào hộp, đổ nước quế hồi khi nãy chúng ta đã đun vào, nhớ để nguội nước trước khi rót. Rót nhẹ tay và từ từ, đừng đổ ào ào vào sẽ khiến trứng bị xô. Đổ nước sao cho đủ ngập hết trứng thì thôi.

Bước 6: Khi bạn đã đổ nước xong, sẽ có một vài quả trứng phía trên nổi lềnh bềnh và không chìm trong nước, lúc này bạn có thể lấy một chiếc đĩa nhỏ, miếng đặt cốc (không thấm nước) hoặc một túi nước lên trên những quả trứng đó để chúng hoàn toàn chìm xuống. Nhưng không nên dùng những đồ có lực nặng quá sẽ làm nứt mất vỏ trứng.

Nước quế hồi ngâm trứng muối ướt - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trứng muối khô

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

10 quả trứng gà tươi hoặc trứng vịt, nhớ là không dùng lẫn cả hai loại này với nhau.

100 ml rượu trắng

50-70g muối biển, tùy vào khẩu vị của bạn.

Một chiếc túi nilon hoặc màng bọc thực phẩm.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch vỏ trứng, cố gắng không để lại nhiều chất bẩn trên đó. Khi đã làm sạch xong thì để trứng thật ráo nước.

Bước 2: Rót rượu vào một chiếc bát tô, sau đó cho trứng vào trong đó. Nhớ để trứng chìm hẳn trong rượu để thấm đều rượu lên bề mặt.

Bước 3: Đổ muối biển ra một chiếc bát khác, đào những chiếc lỗ nhỏ trong muối rồi vớt trứng từ rượu ra để vào trong đó. Tiếp tục phủ một lớp muối lên trên sao cho kín tất cả trứng dưới muối.

Bước 4: Bọc bát đựng trứng này lại bằng túi nilon, cố gắng bọc thật kín lại để đẩy nhanh quá trình ướp trứng hơn. Sau đó đặt chiếc bát này vào một chiếc hộp kín, có thể là hộp đựng thực phẩm, rồi để ở chỗ thoáng mát khô ráo trong khoảng 1 tháng tới 7 tuần là được.

Lòng trứng thành phẩm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trứng muối nhanh

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

10 quả trứng gà hoặc trứng vịt, không dùng lẫn cả hai loại với nhau.

Khoảng 100g muối biển tiệt trùng, nên chọn loại muối có hạt nhỏ hoặc min để dễ thao tác hơn, không nên chọn loại có hạt quá to. Cố gắng mua loại muối chất lượng vì chúng ta sẽ ủ trứng trong đó.

Khay để đựng và ủ trứng, bạn có thể dùng các loại khay đựng trứng bằng kim loại.

Túi nilon hoặc màng bọc thực phẩm.

Cách thực hiện:

Bước 1: Làm sạch vỏ trứng sao cho không để lại nhiều cặn bám bẩn trên đó, để trứng thật ráo nước.

Bước 2: tách riêng phần lòng đỏ trứng ra, để nguyên nó ở trong 1 nửa vỏ trứng. Chú ý thực hiện thật cẩn thận và nhẹ tay để không làm lòng đỏ trứng vỡ, nếu quả nào bị vỡ lòng thì nên bỏ đi vì thực hiện sẽ khó thành công và chất lượng cũng không được ngon như thường.

Bước 3: Bước này đòi hỏi sự khéo léo của bạn một chút, Bạn cần một nửa vỏ trứng có chứa lòng đỏ lên, rắc lên đó một chút muối trắng, nhẹ nhàng xoay và rắc từ từ để muối phủ kín lòng đỏ trứng.

Bước 4: Bạn lấy khay đựng trứng ra, vệ sinh thật sạch sẽ rồi để ráo nước, đổ vào đó muối trắng sao cho phủ kín toàn khay và độ dày đủ để bao phủ 2/3 lòng đỏ trứng.

Bước 5: Dùng tay mơi những lỗ nhỏ trên khay để cho lòng đỏ trứng vào. Nhớ cần thận để trứng không vỡ hay rơi rớt lung tung nhé. Khi đã xếp xong các lòng đỏ vào khay đó thì đổ thêm muối sao cho phủ kín hết toàn bộ lòng đỏ trứng. Nên đổ lớp muối dày một chút để trong quá trình di chuyển chúng có bị xô hay bị vơi thì trứng vẫn được phủ kín.

Bước 5: Lấy làng bọc thực phẩm bọc kín khay này lại rồi để vào trong ngăn mát tủ lạnh 2-3 ngày thì lấy ra. Nếu để càng lâu thì lòng trứng sẽ càng mặn, bạn có thể dựa vào đó để căn thời gian cho hợp lý.

Bước 6: Lấy lòng đỏ trứng ra khỏi lớp muối phủ. Nếu muối bám quá sạch có thể dùng tay hoặc dùng thìa gạt nhẹ đi, đừng làm mạnh quá không sẽ vỡ mất lòng trứng nhé. Khi đã tách xong thì đem lòng trứng rửa với nước sôi để nguội. Sau đó xếp vào hộp đựng thực phẩm và để vào ngăn mát tủ lạnh, khi nào cần sử dụng thì lấy ra.

Khay đựng trứng muối - Ảnh minh họa: Internet

Cách bảo quản trứng muối đúng cách

Với trứng muối ướt:

Khi lấy ra bạn rửa lại với nước sôi để nguội, để cho chúng ráo nước rồi đặt trong hộp đựng thực phẩm. Để trong tủ lạnh ngăn mát để ăn dần, thời gian sử dụng tối đa khoảng 2 tuần.

Nếu muốn dùng lâu hơn thì bạn tách lấy lòng đỏ, đem nướng hoặc hấp trong lò tới chín thì lấy ra để hộp bảo quản. Thời gian sử dụng của loại trứng này khoảng 3 tháng.

Với các loại trứng muối khô:

Khi bạn lấy trứng ra khỏi khay ướp, hãy rửa qua với nước sôi để nguội rồi cũng đặt ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Những loại trứng này có hạn sử dụng cũng lâu hơn, với trứng muối khô thời gian khoảng 15 ngày, với lòng trứng ướp thì khoảng 1 tháng, nếu đem đi nướng hoặc hấp chín thì 3 tháng.

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Trên đây là những cách làm trứng muối ngon tại nhà mà bạn có thể tự tay thực hiện. Hy vọng các công thức và bí quyết trên đây đã đem lại những thông tin hữu ích cho bạn, chúc bạn một ngày tốt lành!