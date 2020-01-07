Các món salad giảm cân từ 6 nền ẩm thực hàng đầu thế giới

Nếu bạn đang có ý định cải thiện vóc dáng của mình với thực đơn salad thì đừng bỏ qua danh sách các món salad giảm cân siêu hiệu quả và lạ miệng dưới đây nhé.

Phết mật ong và các loại sốt ướp gà nướng lên mặt của thịt gà, bạn có thể tìm các loại sốt nướng gà này ở các siêu thị. Cho thịt gà vào lò nướng tới chín và có màu vàng đẹp mắt thì lấy da, thái chúng thành những lát mỏng.

Bơ lột bỏ vỏ, xắt thành hạt lựu cỡ 1x1cm, rau diếp và xà lách cũng cắt nhỏ kích cỡ như miếng thịt gà hoặc thái thành sợi. Tóc vỏ tỏi và băm nhỏ chúng, trộn chung với sốt mayonnaise và khoảng 1 muỗng nước cốt chanh.

Khi đã xong thì cho thịt gà, bơ và phần sốt vừa làm được vào một chiếc bát nhỏ, trộn thật đều chúng lại với nhau, có thể cho thêm các loại gia vị tùy theo sở thích của bạn hoặc tương cà, tương ớt. Khi đã trộn xong và các nguyên liệu đã đủ ngấm thì có thể bày ra đĩa và thưởng thức được rồi.

Salad gà nướng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Salad tôm xào lăn mix bơ tươi

Nguyên liệu: Tôm tươi hoặc tôm khô đã qua sơ chế, quả bơ tươi, sốt mayonnaise, trứng cút, cà chua bi, xà lách, bắp cải, chanh và các loại gia vị khác.

Cách thực hiện:

Nếu bạn mua tôm tươi hãy lột bỏ vỏ tôm, rửa sạch rồi xào qua cho thịt tôm chín và săn lại, nhớ ướp một chút gia vị trước khi xào để thịt tôm có vị. Còn nếu bạn mua tôm đã sơ chế sẵn rồi thì cũng nên xào qua một chút để đảm bảo độ chín và thơm ngon khi thưởng thức hơn.

Ngặt các loại rau, cắt nhỏ xà lách và cải bắp thành cá sợi mỏng, cà chua bi cắt đôi hoặc cắt thành lát tròn tùy theo sở thích. Nhớ rửa sạch các nguyên liệu kỹ càng, các loại rau nên rửa sạch rồi ngâm trong nước muối khoảng 10 phút, khi đã rửa xong thì để cho chúng thật ráo nước. Tiếp theo, bóc vỏ bơ rồi xắt nhỏ hạt lựu cỡ 1x1cm. Đem trứng cút đi luộc tới chín rồi cũng cắt làm đôi.

Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị được vào một bát tô, bỏ thêm vào đó khoảng 2-3 muỗng to sốt mayonnaise, 1 muỗng nước cốt chanh và các gia vị khác tùy theo sở thích của bạn. Sau đó trộn thật đều tay các nguyên liệu này lại với nhau, nên dùng tay bóp nhẹ nhàng để các nguyên liệu có thể thấm kỹ gia vị nhất có thể. Khi trộn xong thì bạn đã có thể bày ra đĩa và thưởng thức được rồi.

Salad tôm mix bơ tươi - Ảnh minh họa: Internet

Salad bò áp chảo kèm sốt đậu phộng

Nguyên liệu: Thịt bò, lá bạc hà, cà chua bi, trứng cút, sốt đậu phộng, chanh, tỏi, ớt và các loại gia vị khác.

Cách thực hiện:

Thái thịt bò thành lát mỏng, ướp cùng tỏi giã dập, xì dầu và các loại gia vị như muối, tiêu, đường theo ý thích trong vòng 10 phút. Khi đã ướp xong thì cho thịt bò lên bếp xào với dầu ăn tới đủ chín thì bắt ra.

Lá bạc hà nhặt sạch và xắt nhỏ, rửa kỹ lại với nước, nên ngâm qua nước muối khoảng 10 phút để đảm bảo vệ sinh. Cà chua bi rửa sạch rồi bắt làm đôi hoặc làm tư. Trứng cút luộc chín, bóc vỏ rồi cắt làm đôi.

Khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu thì cho chúng vào một chiếc bát tô nhỏ, bỏ vào đó 2-3 muỗng sốt đậu phộng, vắt thêm khoảng nửa quả chanh và nêm các loại gia vị khác theo sở thích của bạn. Có thể thay sốt đậu phộng bằng các loại sốt khác theo sở thích như sốt mè rang, sốt mayonnaise,…Tiếp đó, trộn đều hỗn hợp này lại với nhau, nên trộn đều tay và thật kỹ càng để chúng hòa quyện lại tốt nhất. Khi đã trộn xong là đã có thể thưởng thức ngay được rồi.

Salad bò áp chảo - Ảnh minh họa: Internet

Salad cá hồi chiên mix sốt mù tạt

Nguyên liệu: Cá hồi, trứng cút, rau diếp, dưa chuột, cà chua bi, chanh, tỏi băm, sốt mù tạt.

Cách thực hiện:

Cắt cá hồi thành từng thỏi với độ dày khoảng 3cm sau đó đem ướp với tỏi băm và một chút muối. Để khoảng 10 phút thì đem cá chiên tới chín rồi gắp ra đĩa, tách cá thành miếng mỏng theo các thớ thịt, chú ý cẩn thận khi tách để cá không bị nát be bét.

Rau diếp rửa thật sạch và để cho ráo nước, sau đó đem ra cắt thành cá lát vừa mắt. Dưa chuột và cà chua rửa sạch, cắt cà chua bi làm đôi và xắt dưa chuột thành các lát mỏng.

Tới đây bạn cho cá hồi và các nguyên liệu còn lại vào trong một chiếc bát nhỏ, vắt vào đó khoảng nửa quả chanh và cho thêm các loại gia vị khác theo khẩu vị. Sau đó trộn chúng lại thật đều tay để các nguyên liệu được hòa quyện với nhau. Khi đã hoàn thành thì bày ra đĩa và rưới sốt mù tạt lên trên.

Salad cá hồi - Ảnh minh họa: Internet

Salad rong biển mix sốt mè rang

Nguyên liệu: Rong biển, mè rang, lạc rang, dưa chuột, giấm, xì dầu, sốt mè rang, hành tỏi khô và các loại gia vị khác.

Cách thực hiện:

Ngâm rong biển trong nước để chúng nở ra, rửa thật sạch với nước rồi cắt thành những sợi nhỏ vừa ăn, tiếp theo bỏ rong biển đã cắt này vào ngâm cùng với một chút giấm, đường, muối trong khoảng 10 phút để chúng có vị.

Đem nhặt hành tỏi khô rồi giã dập, cho hành tỏi này cùng gia vị tùy thích vào khoảng 2 muỗng xì dầu trộn đều với nhau, có thể cho thêm một chút ớt bột nếu thích. Đem lạc khô đi rang chín, sau đó cũng giã nhỏ và trộn với mè rang. Dưa chuột rửa rồi cắt mỏng, có thể có hoặc không, tùy theo sở thích của bạn.

Khi đã ngâm xong rong biển thì vớt chúng ra để thật ráo nước, chú ý phải để ráo nước nếu không món ăn sẽ rất úng nước và ảnh hưởng tới mùi vị của đĩa salad. Cho rong biển vào một chiếc bát tô nhỏ, bỏ xì dầu đã có hành tỏi vào, đổ thêm khoảng 2 muỗng sốt mè rang nữa.

Trộn thật đều tay hỗn hợp này lại với nhau, hãy dùng tay bóp nhẹ nhàng để các nguyên liệu này hòa quyện với nhau hơn. Khi đã xong thì cho mè rang và lạc rang đã giã vào tiếp tục trộn cùng các nguyên liệu đã có. Tới đây là món salad đã hoàn thành rồi.

Salad rong biển Hàn Quốc - Ảnh minh họa: Internet

Salad rau củ kèm sốt sữa chua

Nguyên liệu: Xà lách, bắp cải, quả bơ, củ đậu, lê, táo, cà chua bi, sữa chua không đường, lạc rang, chanh và các loại gia vị khác.

Cách thực hiện:

Đem sơ chế cải bắp và xà lách, thái nhỏ chúng thành sợi vừa ăn. Rửa sạch cá loại rau này bằng nước, nên ngâm trong nước muối khoảng 10 phút để đảm bảo vệ sinh hơn. Cà chua bi rửa sạch rồi cắt làm đôi. Bơ, củ đậu, táo, lê lột vỏ và xắt hạt lựu cỡ 1x1cm.

Bỏ một nửa hộp sữa chua không đường vào một chiếc bát nhỏ, vắt thêm vào đó ¼ quả chanh nữa, cho một chút đường và lạc rang đã giã dập vào trộn thật đều lại với nhau. Có thể cho thêm những loại gia vị khác tùy theo ý thích và khẩu vị của bạn.

Bỏ rau và các loại nguyên liệu đã sơ chế vào một chiếc bát tô, đổ hỗn hợp sốt sữa chua vừa làm được vào rồi trộn thật đều. Nên dùng tay bóp nhẹ nhàng để các nguyên liệu thực sự ngấm kỹ sốt và hòa quyện lại với nhau. Khi đã trộn kỹ là bạn đã có thể bày ra đĩa thưởng thức được rồi. Giảm cân bằng salad rau trộn là một trong những lựa chọn hàng đầu cho bạn, nhưng vì loại salad này chỉ thuần chay nên sẽ dễ khiến bạn bị đói hơn các loại khác trong danh sách này.

Salad rau củ mix sốt sữa chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn salad giảm cân khoa học

Bạn có thể ăn các loại salad hằng ngày vào bữa sáng hoặc bữa tối, không nên ăn salad vào bữa trưa vì chúng có thể khiến bạn cảm thấy hơi đói. Có thể ăn kèm salad với những đồ ăn khác như bánh mì, mì, khoai để cung cấp thêm các năng lượng cần thiết. Việc tuân theo các chế độ ăn salad giảm cân có thể giúp bạn cải thiện được vóc dáng của mình, nhưng không nên quá lạm dụng chúng khi bạn chưa nghiên cứu kỹ các chế độ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mình.

Trên đây là danh sách các món salad giảm cân vừa hiệu quả vừa khiến bạn ngon miệng. Hy vọng những công thức này sẽ giúp bạn có thêm những ý tưởng hấp dẫn cho thực đơn hằng ngày của mình. Chúc bạn có thêm những món salad giảm cân đẹp da thật thành công!