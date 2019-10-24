Sử dụng ngay 7 món ăn tốt cho tim mạch để sống khỏe mỗi ngày

Để giải đáp thắc mắc trên và hỗ trợ công tác phòng tránh bệnh tim mạch, chúng tôi đã tổng hợp thông tin về những loại thực phẩm và món ăn tốt cho tim mạch . Cùng tìm hiểu những thông tin dưới đây để có phương pháp bảo vệ bản thân và gia đình mình ngay hôm nay.

Theo thống kê từ Hiệp hội tim mạch Việt Nam, 48% dân số Việt Nam mắc bệnh tăng huyết áp vào năm 2016, tính đến năm 2018 có 25% dân số mắc các bệnh về tim mạch. Trước mối nguy hại đang ngày càng tăng lên này, chúng ta phải làm gì để tốt cho tim mạch?

Trong các loại rau, họ rau cải được đánh giá là tốt nhất cho tim mạch. Trong rau cải chứa nhiều axit béo bão hòa omega 3, chất khoáng, vitamin B6, chất chống oxy hóa. Chúng có tác dụng cải thiện và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa tối đa các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra với hệ tim mạch.

Rau xanh và trái cây chứa nhiều loại vitamin khác nhau như vitamin B6, vitamin A, các khoáng chất và chất xơ hỗ trợ tốt cho tim mạch của chúng ta. Thêm vào đó, chất chống oxy hóa có trong rau xanh và trái cây có tác dụng giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe hệ tim mạch.

Cá, hải sản

Các loại cái và hải sản có chứa một lượng axit béo bão hòa Omega 3 tốt, có tác dụng điều hòa hàm lượng chất béo và hạn chế cholesterol cho cơ thể. Ngoài ra, Omega 3 còn ngăn cản kết dính các tiểu cầu, giảm nguy cơ tắc nghẽn của mạch máu, bảo vệ cơ thể khỏi mối nguy đau tim hay vỡ mạch máu.

Hình ảnh món ăn tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

Dầu đậu nành, dầu gạo, dầu ô liu

Thay vì chiên rán bằng các loại mỡ động vật, nên sử dụng các loại dầu thực vật kể trên vì chúng có hàm lượng chất béo thấp, không chứa chất béo bão hòa, có thể làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể và rủi ro các chứng bệnh liên quan tới tim mạch

Ngũ cốc và các loại đậu

Ngũ cốc cung cấp một lượng tinh bột, chất xơ và chất khoáng vừa đủ để tạo năng lượng cho cơ thể mà không gây thừa chất, đồng thời còn có thể làm hạn chế lượng cholesterol có trong máu.

Trong đậu có chứa nhiều loại vitamin và chất xơ tốt cho cơ thể. Mức độ chất béo bão hòa trong các loại đậu ở mức thấp, vừa đủ để cơ thể được cung cấp đủ, vừa có khả năng điều hòa nhịp tim và tuần hoàn hệ tim mạch.

Trà xanh

Trong cấu tạo sinh học của trà xanh có một loại chất chống oxy hóa cao nên vô cùng hữu ích trong việc phòng chống các bệnh tim mạch. Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng, sử dụng trà xanh có thể làm giảm 50% nguy cơ bị mắc các bệnh về tim mạch, đồng thời làm giảm khả năng bị đột quỵ. Cách dùng thích hợp nhất là uống nước trà xanh tươi, nhưng nên tránh buổi tối vì có thể làm ảnh hưởng tới giấc ngủ.

Dầu oliu và các loại hạt là lựa chọn tốt cho tim mạch - Ảnh minh họa: Internet

2, Các loại thức ăn không tốt cho tim mạch

Chất béo, mỡ động vật

Chất béo và mỡ động vật là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch. Trong các thực phẩm này có chứa hàm lượng cholesterol cao, rất dễ gây ra các chứng bệnh liên quan tới huyết áp, tim mạch. Hấp thụ quá nhiều chất béo và mỡ động vật làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 50%.

Rượu, bia, đồ uống có cồn, có ga

Rượu bia làm tăng áp lực của máu lên cách thành mạch, khiến nguy cơ bị mắc bệnh huyết áp tăng cao. Ngoài ra, trong các loại đồ uống có cồn và có ga chứa triglycerit - chất béo ảnh hưởng tới tim mạch và cân nặng cơ thể. Đặc biệt, những người mắc bệnh cao huyết áp sẽ có nguy cơ cao bị các vấn đề về tim mạch, thậm chí đột quỵ khi uống rượu, bia và đồ uống có ga.

Hạn chế các loại chất béo, đồ ngọt, đồ uống có cồn và ga - Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn nhiều muối, thức ăn đóng hộp

Muối có liên quan mật thiết với nguy cơ mắc huyết áp cao, tương tự với thức ăn đóng hộp, chúng thường có nhiều muối, chất béo bão hòa và các loại chất bảo quản, vô cùng ảnh hưởng tới hệ tim mạch của chúng ta, vì vậy giảm lượng muối trong thức ăn và hạn chế đồ ăn đóng hộp là vô cùng cần thiết.

Trứng

không ăn quá 2-3 quả trứng một tuần, trong trứng có nhiều chất cholesterol dễ làm tăng nguy cơ mắc các chứng bệnh về tim mạch.

3, Các món ăn tốt cho tim mạch và huyết áp

3.1 Salad hải sản

Cách làm salad hải sản rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị những loại hải sản mình yêu thích, luộc chín, chuẩn bị các loại rau làm salad như xà lách, dưa chuột, ớt chuông,…Đem sơ chế các loại rau củ và cắt vừa miếng.

Sau khi sơ chế xong cho tất cả vào bát, trộn đều với dầu oliu, dấm, một chút muối, chờ đến khi gia vị ngấm là bạn có thể thưởng thức rồi.

Salad cá ngừ rau củ - Ảnh minh họa: Internet

3.2 Canh rau, củ hầm

Chọn các loại rau củ theo sở thích, sơ chế và cắt miếng vừa ăn. Đun sôi nước, bỏ một chút dầu đậu nành hoặc dầu oliu vào, thả rau củ vào ninh đến khi chín và bắt ra.

3.3 Cháo yến mạch

Bạn có thể mua yến mạch được bán trong siêu thị, bỏ vào một nồi nước và ninh nhừ là sẽ có ngay một bán cháo yến mạch vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

3.4 Cá hồi áp chảo

Đặt chảo lên bếp, làm nóng chảo với một chút dầu ăn hoặc dầu oliu mỏng. Khi dầu và chảo đã nóng thì đặt cá lên chiên. Chú ý không cho lửa to và lật cá mạnh tay nếu không muốn cá bị cháy xém hoặc vỡ nát. Khi cá đã đủ chín và vàng đều hai mặt, gắp cá ra đĩa. Có thể ăn kèm với các loại sốt theo ý thích

Cá hồi áp chảo kèm sốt - Ảnh minh họa: Internet

3.5 Súp hải sản

Chuẩn bị nguyên liệu gồm các loại hải sản: thịt cua, sò, tôm tươi,…thịt gà, ngô ngọt, hành lá, bột năng

Sơ chế qua tôm, sò bằng cách trần hoặc luộc qua nước sôi. Ninh một nồi nước dùng vừa đủ ăn, cho đầy đủ gia vị. Khi nước dùng sôi thì cho thịt gà, thịt cua và các loại hải sản vào đảo đều cho chín. Sau đó pha một bát bột năng với nước lạnh, đổ từ từ vào nồi và khuấy đều cho đến khi nồi súp trở nên sền sệt. Cho các loại rau củ còn lại vào, chờ đến khi đủ chín thì tắt bếp.

3.6 Canh đậu phụ

Cắt nhỏ cà chua, cho lên nồi xào nhuyễn. Khi cà chua đã đủ nhuyễn cho một lượng nước vừa đủ vào, bỏ thêm các gia vị. Khi nước sôi thả đậu cắt lát vào, chú ý đảo nhẹ tay để đậu không bị vỡ. Có thể cho thêm rau giá, cải thảo, cà rốt để món ăn thêm hấp dẫn. Đun sôi chừng 5 phút thì bắt ra, thả hành lá cắt khúc. Không để đậu quá lâu vì như thế món canh sẽ bị nát và không được ngon.

Canh đậu phụ rau củ - Ảnh minh họa: Internet

3.7 Nấm xào rau củ

Chọn các loại nấm theo sở thích của bạn, có thể là nấm hương, nấm linh chi, nấm mỡ,…Rửa sạch rồi cắt lát vừa ăn. Sơ chế rau củ đi kèm: đậu xanh cắt khúc, cà rốt cắt lát mọc hoặc bào sợi, cà chua bi,…Cho tất cả vào nồi xào với một lượng nhỏ dầu thực vật, nêm nếm đủ gia vị. Xào đều tay đến khi nấm chín tới thì cho ra đĩa.

Nấm xào thập cẩm - Ảnh minh họa: Internet

Với thực đơn tốt cho tim mạch được chúng tôi cung cấp phía trên, hy vọng đã giúp bạn có thêm hiểu biết để phòng tránh bệnh tim mạch và làm phong phú hơn bữa cơm hàng ngày. Đừng chủ quan với sức khỏe của bản thân và gia đình, hãy chăm chút từ những thứ nhỏ nhất để có cuộc sống dài lâu hơn. 7 món ăn tốt cho tim mạch kể trên chắc chắn sẽ là những trợ thủ đắc lực giúp cho sức khỏe gia đình bạn