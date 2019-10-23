Giải nhiệt tức thì với các món ăn cho mùa hè nắng nóng

Mấu chốt của việc nấu các món ăn cho mùa hè là chọn đúng loại thực phẩm tính hàn với khả năng giải nhiệt tốt. Chúng thường thuộc các nhóm thực phẩm có đặc điểm được nêu dưới đây

Phần lớn các chứng nóng trong, nhiệt miệng,…cùng các vấn đề khác ngoài do thời tiết gây ra còn vì chế độ ăn không thích hợp. Vì vậy việc lựa chọn thực đơn cho ngày hè là cực kỳ quan trọng. Cùng lướt qua hướng dẫn dưới đây của chúng tôi để biết các mẹo chọn đúng thực phẩm tính mát và cách làm các món ăn cho mùa hè thật chuẩn bài.

Rau củ thường chứa thiếu chất xơ, vitamin và nước. Chúng hỗ trợ tốt cho bộ máy dinh dưỡng của cơ thể và làm giải tỏa lượng nhiệt trong những ngày hè rất hữu hiệu.

Do môi trường sống nhiều nước nên những loại thực phẩm này thường mang tính hàn và giải nhiệt cực tốt. Do đó, chúng thực sự là những món ăn mát mẻ cho mùa hè của bạn.

Trứng

Trứng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và mang tính giải nhiệt, người ta thường dùng trứng để chữa nhiệt miệng và giải nhiệt cho cơ thể.

Các loại nấm, mộc nhĩ,…

Thực vật sinh trưởng trong bóng râm có khả năng hấp thụ nhiều khí ẩm và ít bị ánh nắng mặt trời tác động nên thường mang đặc tính lạnh, nhiều ẩm, vô cùng thích hợp cho cái nóng mùa hè.

Bún, phở, hủ tiếu, bánh cuốn…

Loại đồ ăn này nếu được chế biến theo dạng canh nhúng thường phải dùng nóng lúc ăn, nhưng đặc điểm dinh của chúng mang tính hàn, có thể làm giảm nhiệt cơ thể và làm hệ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn. Vì vậy chúng ta có thể chuyển sang sử dùng bún chấm, bánh cuốn,…

Món gỏi, nộm, cuốn,…

Các món ăn gỏi, nộm, cuốn thường được chế biến tươi, nhiều rau, có tác dụng rất tốt trong việc khơi dậy vị giác trước cơn nóng hung dữ của ngày hè.

Ngoài ra, có một mẹo khi chọn thực phẩm đó là: Các thực phẩm có màu đỏ, có vị ngọt và đắng, sống ngoài ánh nắng hoặc mọc quay về phía mặt trời như cà chua, ớt, tỏi, hồng, lựu,… thường có tính nhiệt, nên hạn chế sử dụng trong mùa hè. Ngược lại, các thực phẩm có màu xanh, có vị đắng và chua, sống trong bóng râm, dưới nước sẽ thường mang tính hàn.

Những món ăn mát mẻ cho mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

2, Phương pháp chế biến nên sử dụng

Nấu canh, luộc

Các món ăn này có vị thanh, mát, làm giảm cảm giác chán ăn. Với đặc tính nhiều nước, thực phẩm được làm mềm vừa đủ, chất dinh dưỡng nhiều trong nước canh khiến cơ thể dễ hấp thụ và tiêu hóa hơn, tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu dưới thời tiết nóng nực ngày hè.

Làm gỏi, cuốn

Các món gỏi, cuốn giữ được độ tươi mát cho thực phẩm, thường có thành phẩm là các loại rau củ nên rất dễ ăn, không gây cảm giác mệt mỏi cho vị giác và đường tiêu hóa.

Món bún dạng chấm, bánh cuốn, phở cuốn,...

Các món bún, phở, mì khi ăn dưới dạng canh sẽ phải ăn nóng, đối với cái nắng ngày hè thì đó là cả một cực hình. Những loại thực phẩm này mang tính hàn, chúng rất dễ chịu với cơ thể của chúng ta, nên thay vì chọn một bát phở nóng hôi hổi, có thể chuyển sang các loại bún chấm như bún đậu mắm tôm, bún chả chấm, bún nem chấm,…

Rau, củ, quả là lựa chọn hàng đầu với các món ăn cho mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

3, Các món ăn cho mùa hè nắng nóng

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu với bạn danh sách những món ăn cho mùa hè nắng nóng, vừa thuần Việt, vừa dễ nấu. Không những tiết kiệm thời gian cho bạn, mà còn giúp gia đình bạn có ngay một bữa ăn ngon lành. Cùng học ngay thôi!

3.1 Món canh

Canh rau, củ, quả thập cẩm

Lựa chọn các loại rau, củ, quả tính hàn như được hướng dẫn phía trên để nấu món ăn này. Rất đơn giản, chỉ cần đun sôi một nồi nước, có thể là nước sôi thường hoặc nước hầm xương, cho một chút muối và bỏ các rau củ vào, ninh đến khi các loại rau củ đủ mềm, để nguội, vậy là có thể ăn được rồi. Đây luôn luôn là một món canh không thể thiếu trong thực đơn các món ngon mùa hè.

Món canh ngon mùa hè dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Canh rau ngót thịt băm

Băm nhỏ một lượng thịt ba chỉ lợn vừa đủ, cho lên bếp xào cho chín, sau đó bỏ rau ngót vào xào chung. Chú ý khi rửa bạn nên vò nhẹ rau ngót một chút để khi xào rau nhanh mềm hơn. Khi rau đã hơi mềm, thêm nước vừa với số lượng người ăn, đun đến khi rau ngót mềm hẳn thì bắt ra để nguội.

Canh thiên lý nấu cua

Chọn thiên lý tươi, rửa sạch, để cả chùm chứ không bứt nhỏ. Cho vào nồi xào qua cho mềm rau. Cua đã qua sơ chế lấy được phần thịt cua, hoặc giã nhuyễn. Xào chung rau với cua một lúc, nhớ bỏ gia vị vào trong quá trình xào, sau đó thêm nước vào và đun sôi đến khi rau đủ chín, không đun quá lâu sẽ khiến thiên lý bị nát.

Thiên lý rất thích hợp để chế biến món ăn cho mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Canh nấm thập cẩm

Bạn có thể tìm mua các loại nấm khác nhau tại chợ và các siêu thịt, chọn các loại như nấm rơm, nấm linh chi, nấm hương, nấm mỡ,…Rửa sạch nấm để loại bỏ các tạp chất, cắt vừa đủ miếng ăn, chú ý không nhỏ quá nấm sẽ bị nát. Bạn có thể để nguyên mà không cắt cũng được.

Cho một ít thịt lợn băm vào nồi xào qua, sau đó cho thêm nước đun sôi lăm tăm một lúc. Hoặc bạn có thể thay thế bằng nước hầm xương cũng được. Khi đã ninh được nước dùng, bỏ nấm vào, có thể thêm các loại rau củ như súp lơ, cà rốt cho món ăn thêm hấp dẫn, nêm nếm gia vị. Đun đến khi nấm vừa chín thì bắt ra.

3.2 Món gỏi, cuốn

Phở cuốn, nem cuốn

Nguyên liệu cho món ăn này gồm bánh phở hoặc bánh đa nem để cuốn, thịt lớn, tôm hấp, trứng, dưa chuột, xà lách, rau sống,…và những nguyên liệu bạn thích khác.

Luộc thịt, cắt thành từng lát mỏng. Tráng trứng và cắt thành những miếng mỏng và dài, dưa chuột cắt lát, rau sống đem rửa sạch, cắt vừa để cuốn. Sau sở chế đặt bánh phở hoặc bánh đa nem lên đĩa, cho các nguyên liệu vào rồi cuốn tròn thành miếng vừa ăn. Pha nước chấm phù hợp với khẩu vị gia đình bạn và thưởng thức món cuốn ngay thôi.

Với loại món cuốn của Hà Nội, thường sẽ không có bánh phở hay bánh đa cuốn ngoài, thay vào đó họ sẽ buộc miếng cuốn lại bằng một cọng hành trần qua nước nóng.

Phở cuốn là một món ăn dễ làm và tuyệt hảo cho mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Gỏi đu đủ

Chuẩn bị đu đủ, cà rốt, thịt luộc, tôm, trứng cút luộc bóc vỏ, giấm và các loại gia vị. Đầu tiên gọt vỏ đu đủ, rửa sạch, ngâm qua nước cho bớt nhựa đắng, nạo thành dạng sợi. Cà rốt cũng nạo thành sợi, thịt luộc cắt thành miếng nhỏ dài. Bỏ dưa chuột vào bát, cho một chút dấm vào bóp đều, để chừng 5 phút trước khi chắt bỏ dấm và rửa lại đu đủ với nước sôi. Cho các nguyên liệu còn lại vào, thêm một chút nước mắm và gia vị, trộn đều tay cho các nguyên liệu thấm gia vị là bạn có thể thưởng thức rồi.

Món ăn cho mùa hè nắng nóng - Ảnh minh họa: Internet

3.3 Bún chấm, bánh cuốn

Bún đậu mắm tôm, bún chả chấm

Để thực hiện hai món này trước tiên là phải có bún, chú ý chọn mua loại bún chưa bị chua và đảm bảo vệ sinh. Với bún đậu mắm tôm bạn mua đậu về chiên, luộc thịt và rán nem ăn kèm, pha mắm tôm theo khẩu vị rồi thưởng thức. Còn với bún chả chấm, bạn có thể nướng chả theo miếng hoặc theo dạng viên chiên, pha nước chấm, cắt những lát đu đủ và cà rốt vào bát nước chấm, nêm nếm tùy theo khẩu vị rồi ăn kèm bún.

Bánh cuốn

Với bánh cuốn cũng đơn giản như vậy, bạn có thể mua bánh cuốn làm sẵn về rồi ăn kèm với thịt lợn, chả, trứng cút hoặc các loại nguyên liệu khác bạn thích.

Lựa chọn hàng đầu trong thực đơn các món ngon cho mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là gợi ý các món ăn cho mùa hè để bạn tham khảo cho thực đơn của mình. Nếu muốn cơ thể giải nhiệt tốt trong mùa hè, bạn nhớ chọn đúng lại thực phẩm có tính mát, tránh các thực phẩm nóng, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ. Ăn nhiều rau, củ, quả hơn để bổ sung đủ lượng khoáng cũng như chất xơ, tránh tình trạng mất nước và thiếu dinh dưỡng cơ thể. Hy vọng bài viết vừa rồi đã giúp bạn có thêm nhiều cách chế biến món ăn cho mùa hè để làm phong phú hơn bữa ăn của gia đình mình.