Bất ngờ 15 cách giảm cân không cần ăn kiêng ít ai biết

Trong bột nghệ có chứa một lượng lớn curcumin – chất có tác dụng làm tăng chuyển hóa mỡ thừa, ngăn chặn sự hình thành mỡ và các mạch máu mới trong ổ mỡ (đây là nguồn dưỡng chất nuôi dưỡng các mô mỡ phát triển), từ đó giúp giảm béo cho cơ thể an toàn và hiệu quả.

Thêm vào đó, tinh bột nghệ còn có công dụng giảm lượng cholesterol thừa trong máu, giúp duy trì cholesterol ở mức ổn định nhất nên vừa có tác dụng giảm cân, lại vừa giảm thiểu tối đa nguy cơ tim mạch, đột quỵ do béo phì gây ra.

Dùng mật ong

Nhiều người thường nghĩ sử dụng mật ong sẽ rất béo vì nó có tính ngọt và đường, nhưng nếu biết cách kết hợp mật ong sẽ thực sự là một cách giảm béo không cần ăn kiêng và an toàn cho sức khỏe.

Theo nghiên cứu, trong một ong có chứa nhiều loại khoáng chất khác nhau như kali, canxi, vitamin B, C,…giúp cơ thể trao đổi chất và làm tăng quá trình đào thải mỡ thừa. Nó còn có tác dụng làm đẹp da nên bạn sẽ không cần lo ngại làn da lưu lại vết rạn sau khi xuống cân.

Cách sử dụng mật ong để giảm cân: Pha 2 muỗng cà phê mật ong kết hợp với một chút tinh bột nghệ vào một cốc nước ấm, khuấy đều để hỗn hợp tan ra, sau đó thưởng thức trước bữa ăn khoảng 30 phút. Chú ý sử dụng nước ấm thay vì nước nóng, bởi mật ong không nên cho trực tiếp vào nước quá nóng. Uống một cốc mỗi ngày trước bữa ăn sáng, dùng đều đặn trong 1 tháng để thấy rõ hiệu quả.

Uống trà xanh

Đây là một trong những thức uống giảm cân không cần ăn kiêng rất tốt cho sức khỏe. Trong trà xanh có các loại hoạt chất giúp giải độc cho cơ thể, hỗ trợ hoạt động của gan và ngăn chặn việc tích tụ mỡ thừa trong cơ thể ở mức tối đa. Ngoài ra, trà xanh còn giúp làm đẹp da và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Nên đun nước trà xanh từ lá trà tươi, uống đều đặn 1-2 cốc/ngày, sử dụng liên tục trong một tháng bạn sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Uống nhiều nước

Cơ thể chúng ta cần được cung cấp đủ nước để thực hiện những hoạt động sống cơ bản, trong đó có việc đào thải mỡ thừa và giảm lượng mỡ tích tụ. Gan – bộ phận đảm nhiệm chức năng này cần đủ nước để thải độc và giảm mỡ thừa trong cơ thể. Do đó, uống đủ nước là cách giúp bản thân giảm béo đơn giản nhất đấy.

Uống nước lạnh

Cơ thể chúng ta luôn có chức năng tự hâm nóng đồ ăn được dung nạp vào cơ thể, khi bạn uống nước lạnh cơ thể sẽ phải tiêu tốn nhiều calo hơn để làm ấm lượng nước này. Vì vậy uống nhiều nước lạnh góp phần rất tốt cho việc giảm cân, tuy nhiên bạn không nên ăn đồ ăn nguội lạnh vì chúng không tốt cho sức khỏe.

Ngủ đủ giấc và ngủ nhiều hơn

Theo các thống kê khoa học, cơ thể chúng ta không thực sự “xả hơi” khi ngủ mà vẫn diễn ra các hoạt động đốt cháy năng lượng như bình thường, vì vậy nếu bạn ngủ nhiều hơn thì lượng calo cần đốt cháy sẽ lớn hơn. Trung bình, ngủ trưa thêm 1 tiếng mỗi ngày sẽ giúp giảm tới 6kg mỗi năm, tương đương với 6% calo cơ thể.

Ngược lại, với những người ngủ ít lại gia tăng cảm giác thèm ăn khi cơ thể đốt cháy năng lượng, do đó bạn không thể kiềm chế khi lên cơn đói.

Một nghiên cứu khác chỉ ra rằng những người ngủ ít hơn 6 tiếng/đêm thường xuyên tiêu thụ nhiều thức ăn hơn mức bình thường, vì vậy mỗi ngày hãy dành thêm một chút thời gian cho giấc ngủ của mình.

Ngủ ở nhiệt độ lạnh hơn

Ngoài việc đốt năng lượng vào mỗi giấc ngủ, cơ thể cũng có chế độ tự làm ấm và duy trì nhiệt độ ở mức ổn định, để cơ chế này hoạt động được thì cũng phải đốt cháy calo làm “nhiên liệu”. Nên khi bạn ngủ trong phòng có nhiệt độ lạnh hơn một chút, cơ thể buộc phải đốt cháy nhiều calo hơn để tự sưởi ấm cho mình, và vô tình giúp bạn giảm cân một cách an toàn. Nhưng bạn không nên ngủ ở nhiệt độ quá thấp sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là đường hô hấp.

Tắm bằng nước ấm

Trong quá trình tắm, các lỗ chân lông mở rộng và thúc đẩy quá trình bài tiết trong cơ thể hoạt động mạnh mẽ, kết hợp tắm nước ấm sẽ giúp cơ thể tăng các quá trình đào thải và tiêu thụ calo hơn, vì thế hỗ trợ một phần vào công cuộc giảm cân cho bạn.

Chú ý tới thời lượng bữa ăn

Ăn chậm rãi và không ăn quá vội vã để bữa ăn được tiêu hóa một cách khoa học, cách này nên được sử dụng trong các quá trình giảm cân để cơ thể vừa tiếp nhận được đủ dinh dưỡng, vừa không bị quá tải vì phải tiêu thụ nhiều thức ăn.

Ăn nhiều rau

Trong rau chứa nhiều loại dinh dưỡng tốt không chứa nhiều chất béo có hại, vì vậy rau vừa là loại thực phẩm tốt, vừa giúp bạn hạn chế việc dung nạp chất béo vào cơ thể. Ngoài ra, rau còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải nhiệt, làm đẹp da. Ngay cả khi không giảm cân bạn cũng nên ăn thật nhiều rau để chăm sóc cho sức khỏe của mình.

Ăn các món salad

Tương tự với lý do ở phần trên, trong salad có chứa nhiều rau, các loại dầu thực phẩm không chứa nhiều chất béo và bổ dưỡng cho cơ thể. Nó giúp bạn no bụng mà không cần phải dung nạp những loại thực phẩm gây tích tụ mỡ thừa. Do đó, salad là món ăn nên được đặt hàng đầu cho thực đơn dành cho người giảm cân.

Uống nước ép trái cây

Nên dùng nước ép trái cây thay vì các loại đồ uống có ga và chất kích thích. Bởi nước ép hoa quả vừa cung cấp lượng dinh dưỡng phong phú và không nhiều chất béo, vừa làm đẹp da và cơ thể hiệu quả.

Bạn có thể sử dụng các loại nước ép trái cây như: cà chua, dưa leo, khổ qua, cà rốt, bưởi, dưa hấu, đều là những thức uống dễ tìm và khá rẻ tiền. Sử dụng thường xuyên trong vòng 1-2 tháng bạn sẽ thấy rõ những hiệu quả bất ngờ mà nó mang lại.

Ăn thức ăn tươi xanh

Thức ăn tươi xanh ngoài việc tốt cho sức khỏe còn không chứa chất bảo quản gây ảnh hưởng tới chế độ dinh dưỡng của cơ thể. Theo thống kê, các thực phẩm đã héo hoặc đã qua bảo quản có chứa những chất gây hại cho sức khỏe, đặc biệt các chất bảo quản làm tăng lượng chất béo và mỡ thừa trong cơ thể rất đáng kể.

Chăm chỉ leo cầu thang

Đây là cách đốt cháy mỡ thừa rất tự nhiên, một cách vừa kết hợp thể dục vừa giảm cân an toàn. Mỗi ngày bạn chỉ cần đi lên và xuống các bậc cầu thang đều đặn khoảng 5 lần/100 bậc. Kiên trì thực hiện trong vòng hai tháng cơ thể bạn sẽ chắc khỏe và giảm được cân nặng rõ rệt.

Ăn các thực phẩm chứa nhiều protein

Từ các nghiên cứu về dinh dưỡng cho thấy chỉ cần tăng 15% protein giúp bạn nạp vào cơ thể ít hơn 440 calo, mức giá trị này ít hơn rất nhiều loại thực phẩm khác mà vẫn mang lại chế độ dinh dưỡng rất đầy đủ. Bạn nên sử dụng các loại protein như thịt gà, thịt bì, trứng, cá,…trong bữa ăn của mình trong quá trình giảm cân để hấp thụ được đầy đủ dưỡng chất và kiềm chế cơn đói thật khoa học. Bạn hoàn toàn có thể giảm cân không cần nhịn ăn nếu sử dụng đúng lượng protein trong mỗi bữa ăn của mình.

Nhai kẹo cao su bạc hà

Nhai kẹo cao su có tác dụng hạn chế cơn đói và cảm giác thèm ăn, điều này sẽ giúp những người béo phì hạn chế tối đa việc ăn uống vô tội vạ và dung nạp quá nhiều chất vào cơ thể. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng cách này để bỏ đói bản thân vì như thế rất có hại cho sức khỏe.

Vừa rồi là 15 cách giảm cân không cần ăn kiêng vô cùng hiệu quả mà ít ai biết. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết này bạn đã có thêm những hướng dẫn giảm cân hữu ích cho mình. Chúc bạn có một hành trình giảm cân an toàn và hiệu quả.